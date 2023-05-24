Думаете, какой же это тортик прикупить к празднику, чтобы удивить гостей? Советуем отказаться от магазинных десертов. Испеките обалденный маковый пляцек «Снежный барс» — и ваши близкие будут в восторге. Никто не останется равнодушным, попробовав удивительную комбинацию хрустящего безе и безумно нежного крема с ванильным ароматом.

Предупреждаем, удивляться большому количеству столовых ложек, указанных в списке ингредиентов, не стоит. В связи с тем, что десерт состоит из трех частей, многие продукты используются не в одном этапе приготовления. Если у вас нет кухонных весов, считать нужное количество того или иного продукта в ложках будет довольно удобно.

Как приготовить роскошный маковый пляцек «Снежный барс»

Чтобы корж для десерта получился выше всяких похвал, стоит очень аккуратно добавлять пшеничную муку, мак и разрыхлитель к белковой смеси. Всыпайте сухие ингредиенты постепенно. В этом случае белки не осядут, и маковый корж получится просто отменным.

Ингредиенты

Яйцо6 шт. Яичные белки3 шт. Сахар15 ст. л. Мак8 ст. л. Пшеничная мука7 ст. л. Разрыхлитель1 ч. л. Соль1 щеп. Молоко500 мл Ванильный пудинг40 г Подсолнечное масло2 ст. л. Сливочное масло200 г Белый шоколад50 г

Приготовление

Приготовьте маковые коржи. Возьмите 6 яиц. Отделите белки от желтков. В глубокой емкости взбейте белки с 6 ст. л. сахара и солью до пышности. В отдельной миске соедините 4 ст. л. пшеничной муки с разрыхлителем и маком. Постепенно всыпьте сухие ингредиенты к белковой смеси, аккуратно всё перемешивая. Выложите маковое тесто в две формы для запекания одинакового размера, застеленных пергаментом. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 10–12 минут.Приготовьте безе. Возьмите 3 яичных белка. Взбейте их с 3 ст. л. сахара до крепкой пены. Добавьте подсолнечное масло, аккуратно перемешайте. Всыпьте 3 ст. л. пшеничной муки. Перемешайте все ингредиенты медленными движениями до однородности.Остывшую форму, в которой выпекался маковый корж, застелите пергаментом. Смажьте его маслом. Влейте в форму белковую смесь. Отправьте ее в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут. Приготовьте крем. Смешайте в сотейнике 6 ст. л. сахара со всеми яичными желтками. Добавьте 40 г ванильного пудинга (сухого порошка). Влейте молоко комнатной температуры. Перемешайте всё. Отправьте сотейник на небольшой огонь.Варите крем до загустения, активно его помешивая. Затем уберите сотейник с плиты. Накройте крем пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре до полного остывания.В глубокой емкости взбейте размягченное сливочное масло до пышности. Добавляйте к нему по 1 ст. л. ванильной массы, аккуратно всё перемешивая до однородности. Разделите готовый крем на три части. Сформируйте пляцек. Выложите на блюдо маковый корж. Щедро смажьте его кремом. Затем выложите безе. Нанесите на него крем. Сверху поместите второй маковый корж. Также смажьте его ванильным кремом.Измельчите белый шоколад. Посыпьте им верх десерта, равномерно его распределяя. Отправьте пляцек на три часа в холодильник для стабилизации крема. Готово!

Стоит отметить, что выпекать маковые коржи и безе для этого десерта вы можете в формах размером 30 на 20 см. Также подойдет и круглая жаропрочная емкость диаметром 25 см. Обязательно попробуйте испечь этот сказочный пляцек, а затем поделитесь своими впечатлениями в комментариях.