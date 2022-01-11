Максим Балахонов назначен и.о. главы администрации Симферополя

Максим Балахонов назначен депутатами горсовета Симферополя исполняющим обязанности главы горадминистрации. Решение было принято на заседании горсовета во вторник.

Обязанности главы Симферополя будет исполнять Максим Балахонов «Возложить временное исполнение полномочий главы администрации Симферополя на Балахонова Максима Борисовича, первого заместителя главы администрации города Симферополя, с 12 января 2022 года», – уточняется в тексте.

Отмечается, что Балахонов будет занимать должность до назначения горсоветом мэра на постоянной основе.