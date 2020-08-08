Маленькая героиня. 7-летняя девочка спасла тонущего в бассейне ребёнка

Когда маленькие дети совершают поступки на которые не всегда готовы пойти взрослые – это вызывает особые эмоции. Накануне 7-летняя Даша Павлова из Тулы спасла 5-летнего мальчика, который упал в бассейн на территории отеля в поселке Уютное (Судак). За свой героический поступок она была удостоена наград и поощрений.

Настоящая героиня

Аксенов наградил семилетнюю девочку за спасение ребенка в Судаке Инцидент произошел 1 августа под Судаком. Не умеющий плавать пятилетний Арсений из Когалыма катался на самокате по территории отеля и упал в бассейн. Даша в ту же секунду бросилась его спасать, не дав мальчику захлебнуться. Подоспевший вовремя отец тонущего ребенка вытащил его из бассейна.

Дарья с четырех лет занимается плаванием. Она также ходит на танцы и любит играть в машинки. В семье девочка воспитывается с двумя братьями. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил признательность родителям девочки за то, что они «воспитали настоящего патриота и бесстрашного человека». Он также поздравил маленькую героиню.