Маленький «грязный» секрет: раскрыта скрытая опасность немытой петрушки или укропа

Приготовление пищи со свежей зеленью – это хороший способ придать любому блюду взрыв яркого вкуса. Но прежде чем приступать к готовке, узнайте, нужно ли мыть укроп и петрушку.

Добавлять петрушку и укроп можно практически в любое блюдо. Однако следует знать, как их правильно мыть и нужно ли это делать вообще. Все детали – в материале 24 Канала.

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Нужно ли мыть укроп и петрушку

Поверхностный мусор и бактерии на травах могут привести к быстрому загниванию. Мытье трав не стерилизует их, но удаляет большое количество вредных веществ, которые могут повредить организму. Поэтому травы нужно мыть обязательно, особенно те, которые вы принесли из магазина.