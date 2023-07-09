Маленький «грязный» секрет: раскрыта скрытая опасность немытой петрушки или укропа

Невероятная пряность / Фото unsplash
Как правильно мыть травы
Мыть петрушку и укроп следует в воде, иначе они теряют свой аромат и сок.
Краткая инструкция:
- Всегда мойте руки с мылом, прежде чем браться за еду.
- Визуально осмотрите и выбросьте любые увядшие, гнилые или поврежденные стебли или листья.
- Подержите свежие травы под водой, следя за тем, чтобы они были погружены как минимум на 20 секунд.
- Осторожно стряхните укроп или петрушку над раковиной, чтобы удалить лишнюю воду.
- Заверните травы в один слой слегка влажного бумажного полотенца.
- Поместите их, завернутые в бумажный полотенце, а затем в пакет с застежкой и закройте. Храните в холодильнике.
Обратите особое внимание, чтобы не хранить петрушку или укроп в самой холодной части вашего холодильника. В этих местах часто слишком холодно для свежих трав, поэтому они преждевременно портятся или замерзают.
Чтобы сохранить петрушку и укроп на зиму, воспользуйтесь этими советами.