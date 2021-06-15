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Маленького дельфинчика спас севастопольский сотрудник МЧС. Об этом случае ведомство рассказало на своей странице «ВКонтакте». Майор внутренней службы Андрей Сауляк уже несколько лет помогает волонтёрам крымского центра спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море».

В этот раз инцидент случился в районе посёлка Кача. Дельфина вынесло на мелководье, и сильная волна не давала ему вернуться обратно в море. Добровольцы не успевали оперативно приехать, и попросили о помощи Андрея.

В течении нескольких часов он придерживал обессиленное животное, а другие очевидцы происшествия помогали организовать бассейн с пресной водой и тень, чтобы у дельфина не произошло обезвоживание.

Прибывшие к месту волонтеры цента «Безмятежное море» осмотрели маленького пострадавшего, сделали ему укол с успокоительным и транспортировали для дальнейшего наблюдения за его состоянием.