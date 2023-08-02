Описание приготовления:

Такая заготовка хорошо хранится в морозилке, а перед применением достаточно всего лишь достать и разморозить. Сахара можно взять еще меньше или заменить на фруктозу и любой другой заменитель сахара, который переносит заморозку.

Основной ингредиент: Ягоды / Малина Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Малина 1 Килограмм

Сахар 300 Грамм

Количество порций 5

Калорийность

127 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Малина замороженная с сахаром на зиму»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления малины замороженной с сахаром на зиму. Ягоды переберите, сполосните и дайте воде полностью стечь.

Соедините малину с сахаром и пробейте блендером до однородности. Или помните малину толкушкой и смешайте с сахаром.

Разложите малиновую массу по контейнерам, плотно закройте и уберите в морозильник до полного застывания.

Хороших заготовок!