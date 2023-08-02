Описание приготовления:
Такая заготовка хорошо хранится в морозилке, а перед применением достаточно всего лишь достать и разморозить. Сахара можно взять еще меньше или заменить на фруктозу и любой другой заменитель сахара, который переносит заморозку.
Основной ингредиент: Ягоды / Малина Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Малина 1 Килограмм
- Сахар 300 Грамм
Количество порций 5
Калорийность
127 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
29 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Малина замороженная с сахаром на зиму»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления малины замороженной с сахаром на зиму. Ягоды переберите, сполосните и дайте воде полностью стечь.
Соедините малину с сахаром и пробейте блендером до однородности. Или помните малину толкушкой и смешайте с сахаром.
Разложите малиновую массу по контейнерам, плотно закройте и уберите в морозильник до полного застывания.
Хороших заготовок!