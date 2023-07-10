Лето — замечательная пора года! Всё вокруг цветет и пахнет, а плодовые деревья и кусты дают богатый урожай. Мы с мамой очень любим малину. А вот всех остальных членов нашей семьи останавливает то, что у этой ягоды слишком много косточек. Поэтому мы готовим для них малиновое желе на зиму. Оно получается мягким, однородным и тающим во рту.

Рецептом этого замечательного десерта поделилась одна наша очень хорошая знакомая. Теперь мы часто используем его, когда готовим оладушки на кефире. С малиновым желе они получаются ну просто изумительными! Спешу поделиться и с вами рецептом приготовления этого ароматного, густого, прозрачного и очень красивого джема.

Как приготовить вкусное малиновое желе без косточек

Ингредиенты

Малина1,5 кг Сахар800 г Лимонная кислота0,25 ч. л.

Приготовление

Нежные и очень хрупкие ягодки нужно хорошенько промыть. Для этого складываю их в дуршлаг и промываю под проточной водой. Складываю чистую малину в кастрюлю, в которой буду варить джем, и превращаю ее в пюре с помощью толкушки. Кстати, можно использовать и обычный погружной блендер. Так получится даже намного быстрее и проще. Но, к сожалению, у меня этот инструмент сломался, поэтому буду пользоваться более длительным способом.Ставлю кастрюлю на плиту. Когда закипит, на среднем огне варю около 5 минут. Малиновую массу нужно постоянно помешивать, чтобы исключить вероятность пригорания. При этом варится оно без добавления воды. Чтобы малина на зиму была мягкой и однородной, проваренную массу мы перетираем через мелкое сито. Это помогает избавиться от маленьких косточек. Теперь в полученное пюре добавляю сахар. Хотя по рецепту на 800 мл пюре нужно добавить примерно 800 г сахара, я использую чуть меньше, так как в нашей семье отдают предпочтение менее сладким десертам. Кастрюлю с перетертыми ягодами снова ставлю на огонь. Постоянно помешиваю, пока масса закипит. Также я добавляю лимонную кислоту. Иногда всыпаю чуть-чуть больше, а иногда меньше, если ягоды сами по себе кислые. Но кислота обязательно нужна, она помогает малине сохранить свой приятный цвет. Варю джем на маленьком огне около 20 минут. Во время приготовления будет образовываться пенка. Ее нужно снимать с помощью шумовки. Благодаря этому желе получится более прозрачное. Снимаю кастрюлю с огня и раскладываю джем в стерилизованные банки. В результате у меня получается около 1200 мл готового десерта. Закручиваю банки крышками и оставляю при комнатной температуре до полного остывания. Хранить желе в банках можно как в холодильнике, так и при комнатной температуре, только в темном месте.

Вот и всё! Так быстро и просто можно приготовить замечательный джем на зиму. Он получается очень вкусным, ароматным, нежным и однородным. С этим желе можно подавать блинчики, оладушки и сырники. Ваши родные и друзья вряд ли устоят перед таким замечательным десертом.