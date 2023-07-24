Малиновое варенье на фруктозе

По
Admin
-
0
71

Описание приготовления:

Ягоды малины для этого варенья должны быть чистыми, сухими и без признаков порчи, так как в варенье мало фруктозы. Лимонная кислота не только идет как консервант, но и помогает сохранить яркий цвет. Варенье лучше всего разложить по маленьким баночкам, так как после открывания он хранится не так долго как обычное варенье.
Основной ингредиент: Ягоды / Малина Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

  • Малина 1 Килограмм
  • Фруктоза 300 Грамм
  • Лимонная кислота 2 Грамма

Количество порций 1

Калорийность

127 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

29 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Малиновое варенье на фруктозе»

Малиновое варенье на фруктозе

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления малинового варенья на фруктозе.

Малиновое варенье на фруктозе

Малину переберите, выложите в таз и засыпьте фруктозой. Уберите ягоды в прохладное место и оставьте на 6 часов, чтобы ягоды пустили сок.

Малиновое варенье на фруктозе

Поставьте ягоды на средний огонь и доведите до кипения. Снимите ягоды с огня и оставьте на 6 часов. Добавьте в варенье лимонную кислоту, перемешайте и поставьте на средний огонь. Доведите варенье до кипения и варите, снимая пену, в течение 30 минут. После этого разложите горячее варенье по сухим стерилизованным банкам, дайте варенью полностью остыть и закройте. После этого уберите малиновое варенье в холодное место на хранение.

Малиновое варенье на фруктозе

Хороших заготовок!

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА