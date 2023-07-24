Описание приготовления:
Ягоды малины для этого варенья должны быть чистыми, сухими и без признаков порчи, так как в варенье мало фруктозы. Лимонная кислота не только идет как консервант, но и помогает сохранить яркий цвет. Варенье лучше всего разложить по маленьким баночкам, так как после открывания он хранится не так долго как обычное варенье.
Основной ингредиент: Ягоды / Малина Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Малина 1 Килограмм
- Фруктоза 300 Грамм
- Лимонная кислота 2 Грамма
Количество порций 1
Калорийность
127 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
29 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Малиновое варенье на фруктозе»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления малинового варенья на фруктозе.
Малину переберите, выложите в таз и засыпьте фруктозой. Уберите ягоды в прохладное место и оставьте на 6 часов, чтобы ягоды пустили сок.
Поставьте ягоды на средний огонь и доведите до кипения. Снимите ягоды с огня и оставьте на 6 часов. Добавьте в варенье лимонную кислоту, перемешайте и поставьте на средний огонь. Доведите варенье до кипения и варите, снимая пену, в течение 30 минут. После этого разложите горячее варенье по сухим стерилизованным банкам, дайте варенью полностью остыть и закройте. После этого уберите малиновое варенье в холодное место на хранение.
Хороших заготовок!