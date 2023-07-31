Описание приготовления:
Расчет ингредиентов указан на три банки объемом 500 мл. Красочное и ароматное варенье из малины в сиропе обязательно должно быть в каждой кладовой! Это не только вкусный десерт для подачи со сладкой выпечкой, но еще и очень полезное природное лекарство при борьбе с простудой и ОРВИ!
Основной ингредиент: Ягоды / Малина Блюдо: Заготовки / Варенье
Состав / Ингредиенты:
- Малина 1 Килограмм
- Сахар 500 Грамм
- Вода 150 Миллилитров
Количество порций 6
Калорийность
163 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
39 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Малиновое варенье в сиропе»
Подготовьте указанные ингредиенты. Выбирать лучше всего не сочную малину, чтобы ягодки держали форму после варки.
В казан или кастрюлю с антипригарным дном всыпьте сахар и влейте теплую воду. Поместите емкость на плиту.
Отварите сироп в течение 3-4 минут, пока сахар полностью не растворится.
Ягоды малины промойте в воде, удалите хвостики и выложите в казан прямо в сироп.
Перемешайте и отварите на умеренном нагреве примерно 10 минут. Затем снимите образовавшуюся пену и отварите еще 5 минут. Следите за тем, чтобы варенье не убежало на плиту!
Ошпарьте банки и крышки кипятком или простерилизуйте их на пару. Выложите в них кипящее варенье и закатайте. Затем остудите при комнатной температуре и перенесите на хранение в кладовую.
Не забудьте оставить немного варенья и себе на пробу!