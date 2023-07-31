Описание приготовления:

Расчет ингредиентов указан на три банки объемом 500 мл. Красочное и ароматное варенье из малины в сиропе обязательно должно быть в каждой кладовой! Это не только вкусный десерт для подачи со сладкой выпечкой, но еще и очень полезное природное лекарство при борьбе с простудой и ОРВИ!

Основной ингредиент: Ягоды / Малина Блюдо: Заготовки / Варенье

Состав / Ингредиенты:

Малина 1 Килограмм

Сахар 500 Грамм

Вода 150 Миллилитров

Количество порций 6

Калорийность

163 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

39 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Малиновое варенье в сиропе»

Подготовьте указанные ингредиенты. Выбирать лучше всего не сочную малину, чтобы ягодки держали форму после варки.

В казан или кастрюлю с антипригарным дном всыпьте сахар и влейте теплую воду. Поместите емкость на плиту.

Отварите сироп в течение 3-4 минут, пока сахар полностью не растворится.

Ягоды малины промойте в воде, удалите хвостики и выложите в казан прямо в сироп.

Перемешайте и отварите на умеренном нагреве примерно 10 минут. Затем снимите образовавшуюся пену и отварите еще 5 минут. Следите за тем, чтобы варенье не убежало на плиту!

Ошпарьте банки и крышки кипятком или простерилизуйте их на пару. Выложите в них кипящее варенье и закатайте. Затем остудите при комнатной температуре и перенесите на хранение в кладовую.

Не забудьте оставить немного варенья и себе на пробу!