Описание приготовления:
Помимо того, что напиток из вина и малины получается очень вкусным, он еще и полезный. В холодные дни глинтвейн заставляет кровь циркулировать быстрее, согревает и препятствует простуде и ОРВИ!
Основной ингредиент: Ягоды / Малина Блюдо: Напитки / Алкогольные
Состав / Ингредиенты:
- Малина 100 Грамм
- Яблоко 1 Штука
- Апельсин 1 Штука
- Вино красное 700 Миллилитров
- Мед 2 Ст. ложки
- Корица молотая 1/2 Чайных ложки
Количество порций 2
Калорийность
76 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Малиновый глинтвейн»
Подготовьте указанные ингредиенты. Используйте специи и пряности по своему вкусу.
Ошпарьте апельсин кипятком и разрежьте пополам. Половину нарежьте кубиками, удаляя семена, а из второй половины выдавите сок в ковш или небольшую кастрюлю. Яблоко разрежьте на четыре части и срежьте семенные блоки. Промойте четвертинки и нарежьте их кубиками. Добавьте в емкость.
Выложите малину: свежую или замороженную. Всыпьте молотую корицу. Если вы любите пряный глинтвейн, то добавьте звездочки бадьяна, душистый перец горошком и пару лавровых листьев.
Влейте столовое красное вино и поместите емкость на плиту.
Проварите около 5-6 минут практически до закипания жидкости, но ни в коем случае не кипятите! Затем нагрев выключите и накройте емкость крышкой, оставьте на 10-15 минут. За это время жидкость вберет в себя ароматы и вкусы фруктов, ягод. После чего вмешайте в глинтвейн мед любого сорта.
Разлейте ароматный малиновый глинтвейн в чашки или стаканы из прочного стекла и подайте к столу горячим.