Описание приготовления:

Помимо того, что напиток из вина и малины получается очень вкусным, он еще и полезный. В холодные дни глинтвейн заставляет кровь циркулировать быстрее, согревает и препятствует простуде и ОРВИ!

Основной ингредиент: Ягоды / Малина Блюдо: Напитки / Алкогольные

Состав / Ингредиенты:

Малина 100 Грамм

Яблоко 1 Штука

Апельсин 1 Штука

Вино красное 700 Миллилитров

Мед 2 Ст. ложки

Корица молотая 1/2 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

76 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Малиновый глинтвейн»

Подготовьте указанные ингредиенты. Используйте специи и пряности по своему вкусу.

Ошпарьте апельсин кипятком и разрежьте пополам. Половину нарежьте кубиками, удаляя семена, а из второй половины выдавите сок в ковш или небольшую кастрюлю. Яблоко разрежьте на четыре части и срежьте семенные блоки. Промойте четвертинки и нарежьте их кубиками. Добавьте в емкость.

Выложите малину: свежую или замороженную. Всыпьте молотую корицу. Если вы любите пряный глинтвейн, то добавьте звездочки бадьяна, душистый перец горошком и пару лавровых листьев.

Влейте столовое красное вино и поместите емкость на плиту.

Проварите около 5-6 минут практически до закипания жидкости, но ни в коем случае не кипятите! Затем нагрев выключите и накройте емкость крышкой, оставьте на 10-15 минут. За это время жидкость вберет в себя ароматы и вкусы фруктов, ягод. После чего вмешайте в глинтвейн мед любого сорта.

Разлейте ароматный малиновый глинтвейн в чашки или стаканы из прочного стекла и подайте к столу горячим.