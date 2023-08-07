Малиновый пирог со сметаной от Алины Фуди

По случаю праздника не нужно заказывать десерт в дорогой кондитерской или заморачиваться над приготовлением многоярусного торта, ведь можно испечь домашний малиновый пирог со сметаной. Это нарядная и в то же время простая выпечка, рецепт которой поведала Алина Фуди.

Владелица популярного кулинарного блога рассказала, как без особых усилий приготовить необычайной красоты десерт. Стоит отметить, что для этого не придется использовать ни молоко, ни сливочное масло.

Как испечь вкусный малиновый пирог со сметаной

Чтобы выпечка получилась очень пышной, нужно тщательно взбить яйца с сахаром. Не спешите на данном этапе приготовления. Вы должны получить пышную и светлую массу в результате. Если у вас нет миксера, который помог бы вам хорошенько взбить необходимые ингредиенты, добавьте в тесто 0,5 ч. л. разрыхлителя.

Ингредиенты

Яйцо3 шт. Соль1 щеп. Сахар100 г Разрыхлитель0,5 ч. л. Пшеничная мука100 г Ванильный сахар15 г Малина350 г Сметана200 г Сахарная пудра по вкусу

Приготовление

В глубокую емкость вбиваем яйца. Добавляем соль. Хорошенько всё взбиваем, используя миксер. Постепенно добавляем сахар. Продолжаем взбивать всё до пышной побелевшей массы. Добавляем 10 г ванильного сахара. Снова тщательно взбиваем. Всыпаем в яичную смесь просеянную пшеничную муку и разрыхлитель. Тщательно перемешиваем все ингредиенты до однородной массы.Промываем 200 г малины. Обсушиваем ее. Добавляем ягоды в тесто. Аккуратно всё перемешиваем.Вливаем тесто в разъемную форму для выпекания, дно которой застелено пергаментом. Ровняем его при помощи ложки или кулинарной лопатки. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут. Готовим заливку. В глубокой емкости соединяем сметану, сахарную пудру и оставшийся ванильный сахар. Тщательно перемешиваем всё до однородности.Достаем из формы слегка остывший пирог. Покрываем его верхушку сметанной заливкой, равномерно распределяя ее по всей поверхности. Украшаем пирог свежей малиной.

Такая ягодная выпечка имеет изумительный аромат и фантастический внешний вид. Потому ее можно гордо подавать к праздничному столу или приносить в качестве презента, идя в гости. Ваши близкие оценят этот домашний пирог куда дороже, нежели обычный покупной торт.