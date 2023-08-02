Рецепты Малиновый тарт с белым шоколадом, который не оставит в стороне никого По Admin - 2 августа, 2023 0 43 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Фигура – конечно отлично, но сладкого тоже иногда хочется. Пока еще можно приобрести малину, мы выбрали интересный рецепт пирога без выпечки. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сочетание малины и белого шоколада – это настоящий взрыв вкуса. Тарт легко готовится, он без запекания, а это именно то, что нужно летом. Читайте также Отдых без лишней мороки: аппетитная курочка с овощами Обязательно попытайтесь приготовить этот десерт дома. Он идеально подойдет как для обыденного стола к чаю или кофе или к праздничному застолью. Рецепт малинового тарта с белым шоколадом. Время: 4 – 5 часов Порции: 6 Ингредиенты: – 300 граммов песочного печенья; – 150 граммов сливочного масла; – 15 граммов кукурузного крахмала; – 500 граммов малины; – 200 граммов крем-сыра; – 200 граммов жирных сливок; – 200 граммов белого шоколада. Приготовление: Измельчаем печенье в крошку, вливаем растопленное масло и перемешиваем. Выстилаем его в форму с разъемным дном. Разравниваем равномерно. К малине добавляем 100 г воды и ставим вариться. Провариваем, перетираем через сито от лишних косточек и снова ставим на плиту. Загущаем крахмалом (крахмал разводим только в холодной воде). Масса должна быть очень густой, как джем. Пусть немного остынет и выкладываем сверху печенье. Даем постоять в холодильнике примерно 1 час. Для верхнего слоя греем сливки, добавляем шоколад и крем творог. Все перемешиваем до однородности. Заливаем сверху и прячем в морозилку на 4 часа. После достаем и даем постоять 20 минут. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить закарпатские гомбовцы со сливами. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Чизкейк с клубникой – наслаждение в каждой ложкеТри летних салата из молодой капусты: готовим на скорую рукуКлубничное наслаждение – рецепт холодного сырника без выпечкиОт истории к рецепту: чкмерули – вкус Грузии на вашем столеПаштет, тушеные в сметане и по-корейски: то рецепты чесночных стрелок, которые так смакуют