Мало кто так готовит минтай. Соседка научила меня этому способу приготовления рыбы.

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В основном, при приготовлении рыбной продукции, большое внимание уделяется видам с красным мясом. Люди привыкли считать такую рыбу более элитной, полезной и вкусной. 

Но, как показывают исследования, красная и белая рыба одинаковы в соотношении важных микро и макроэлементов. Причем иногда речная рыба может быть полезнее морской. Все зависит от вида рыбы. 

Готовить рыбные изделия, в частности филе, сложно. Есть риск сделать блюдо сухим и безвкусным. 

Расскажем, как вкусно приготовить минтай на сковороде.

Ингредиенты для тушеного минтая:

  • минтай — 2 шт.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • специи для рыбы — ¼ ч. л.;
  • мука — 4 ст. л.;
  • растительное масло — 8 ст. л.;
  • лук репчатый — 100 г;
  • морковь — 80 г;
  • томатная паста — 2 ст. л.;
  • вода — 200 мл;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • сахар — ч. л.;
  • лавровый лист — шт.

Приготовление тушеного минтая:

Рыбу очищаем от внутренностей, жабр, плавников, головы и хвоста. Нарезаем минтай на небольшие кусочки, солим и добавляем специи.

Втираем в мясо специи, накрываем рыбу пленкой и оставляем мариноваться в тепле на 10 минут. В это время подготавливаем тарелку с мукой, разогреваем растительное масло ( 4 ст. л.) в сковороде.

Обваливаем рыбу в муке, выкладываем на сковороду. Обжариваем минтай с обеих сторон до золотистой корочки. 

Мало кто так готовит минтай. Соседка научила меня этому способу приготовления рыбы.

Жареный минтай выкладываем на тарелку. В сковороде снова разогреваем растительное масло, обжариваем нарезанный на мелкий кубик лук до прозрачности. 

Пока лук обжаривается, можно натереть мелко очищенную морковь. Добавляем морковь к луку, готовим овощи пару минут на среднем огне. В чаше надо растворить томатную пасту в воде, вылить в сковороду с овощной смесью, перемешать. Тушим соус для рыбы пару минут.

Мало кто так готовит минтай. Соседка научила меня этому способу приготовления рыбы.

В воде (200 мл) также растворяем сметану, выливаем в овощную смесь, перемешиваем. Высыпаем в соус сахар, соль по вкусу, выкладываем лавровый лист.

Рыбу выкладываем в соус, накрываем овощной массой кусочки. Готовим минтай так в течение 20 минут. Затем накрываем рыбу крышкой, тушим дополнительно 7 минут. 

Мало кто так готовит минтай. Соседка научила меня этому способу приготовления рыбы.

После этого, надо перевернуть рыбу на другой бок, аналогично тушить 7 минут.

Мало кто так готовит минтай. Соседка научила меня этому способу приготовления рыбы.

Способ приготовления сочного минтая весьма долгий, но получается этот рецепт вкусным. Данное блюдо не требует гарнира и прочих дополнений к столу.

Мало кто так готовит минтай. Соседка научила меня этому способу приготовления рыбы.

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