Мало кто так готовит минтай. Соседка научила меня этому способу приготовления рыбы.

В основном, при приготовлении рыбной продукции, большое внимание уделяется видам с красным мясом. Люди привыкли считать такую рыбу более элитной, полезной и вкусной.
Но, как показывают исследования, красная и белая рыба одинаковы в соотношении важных микро и макроэлементов. Причем иногда речная рыба может быть полезнее морской. Все зависит от вида рыбы.
Готовить рыбные изделия, в частности филе, сложно. Есть риск сделать блюдо сухим и безвкусным.
Расскажем, как вкусно приготовить минтай на сковороде.
Ингредиенты для тушеного минтая:
- минтай — 2 шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- специи для рыбы — ¼ ч. л.;
- мука — 4 ст. л.;
- растительное масло — 8 ст. л.;
- лук репчатый — 100 г;
- морковь — 80 г;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- вода — 200 мл;
- сметана — 2 ст. л.;
- сахар — ч. л.;
- лавровый лист — шт.
Приготовление тушеного минтая:
Рыбу очищаем от внутренностей, жабр, плавников, головы и хвоста. Нарезаем минтай на небольшие кусочки, солим и добавляем специи.
Втираем в мясо специи, накрываем рыбу пленкой и оставляем мариноваться в тепле на 10 минут. В это время подготавливаем тарелку с мукой, разогреваем растительное масло ( 4 ст. л.) в сковороде.
Обваливаем рыбу в муке, выкладываем на сковороду. Обжариваем минтай с обеих сторон до золотистой корочки.
Жареный минтай выкладываем на тарелку. В сковороде снова разогреваем растительное масло, обжариваем нарезанный на мелкий кубик лук до прозрачности.
Пока лук обжаривается, можно натереть мелко очищенную морковь. Добавляем морковь к луку, готовим овощи пару минут на среднем огне. В чаше надо растворить томатную пасту в воде, вылить в сковороду с овощной смесью, перемешать. Тушим соус для рыбы пару минут.
В воде (200 мл) также растворяем сметану, выливаем в овощную смесь, перемешиваем. Высыпаем в соус сахар, соль по вкусу, выкладываем лавровый лист.
Рыбу выкладываем в соус, накрываем овощной массой кусочки. Готовим минтай так в течение 20 минут. Затем накрываем рыбу крышкой, тушим дополнительно 7 минут.
После этого, надо перевернуть рыбу на другой бок, аналогично тушить 7 минут.
Способ приготовления сочного минтая весьма долгий, но получается этот рецепт вкусным. Данное блюдо не требует гарнира и прочих дополнений к столу.