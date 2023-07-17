Малосольные кабачки быстрого приготовления – это одна из самых летних закусок, которые только возможно придумать! За счет того, что овощная нарезка не проходит никакую тепловую обработку, кабачок сохраняет в себе максимальное количество витаминов и полезных веществ. В качестве добавок вы можете использовать такие ароматные компоненты, как, например, свежий укроп или мелко нарезанную петрушку. И если ранее вы никогда не готовили кабачки таким образом, то скорее пробуйте, и вы останетесь довольны!

Малосольные кабачки быстрого приготовления

Малосольные кабачки быстрого приготовления – это ароматная и необычная летняя закуска, которая заменит вам привычные овощные салаты и удивит ваши вкусовые рецепторы. От начала процесса готовки и до дегустации у вас уйдет меньше получаса!

Ингредиенты –+2 порц.

Кабачок 400 гр.

Чеснок 4 зуб.

Масло растительное 2 ст.л.

Соус соевый 1 ст.л.

Уксус яблочный 6% 1 ст.л.

Гранатовый соус 1 ч.л.

Мед 1 ч.л.

Базилик сушеный 1 ч.л.

Соль 1 ч.л.

Укроп 5 гр.

Перец чёрный молотый 1 щепотка

Шаги 20 мин.

Малосольные кабачки быстрого приготовления готовятся очень просто. Для ускорения процесса и собственного удобства, подготавливаем все необходимое. В пиале смешиваем до однородности мед, уксус, соевый и гранатовый соусы, масло растительное, перец молотый и соль. Дополняем эмульсию чесноком, пропущенным через пресс и базиликом. Кабачок ополаскиваем под струей воды и превращаем в слайсы при помощи овощечистки. Основной компонент вместе с измельченным укропом помещаем в пакет. Заливаем маринадом. Пакет завязываем и активно встряхиваем содержимое, убираем на полку холодильной камеры на 10-15 минут. По истечении времени, закуску сервируем и подаем. Приятного аппетита!

Быстрые малосольные кабачки в пакете с чесноком и зеленью

Быстрые малосольные кабачки в пакете с чесноком и зеленью – это пикантный и невероятно вкусный «салат», который поможет вам запросто разнообразить привычный рацион и приятно удивить своих домочадцев, чем-то совершенно новым и не похожем ни на что другое!

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Кабачки – 600 гр.

Лук – 120 гр.

Чеснок – 3 зуб.

Соль – 1 ст.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Укроп – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачок и зелень ополаскиваем, укроп мелко шинкуем. Очищаем овощи и нарезаем лук полукольцами, а чеснок пропускаем через пресс.

Шаг 2. Кабачок нарезаем колечками средней толщины.

Шаг 3. Кабачки с укропом, луком и чесноком складываем в пакет, всыпаем сахарный песок и соль, завязываем пакет и встряхиваем.

Шаг 4. Отправляем кабачки с добавками в холодильник на тридцать минут.

Шаг 5. Спустя полчаса аппетитную закуску дегустируем и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Хрустящие малосольные кабачки с зеленью и чесноком

Хрустящие малосольные кабачки с зеленью и чесноком – это закуска, которая идеально гармонирует со всевозможными основными блюдами. Например, вы можете подать такое кушанье к горячему шашлыку или шницелю из курицы – вкусно будет просто невероятно!

Время готовки – 2 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Кабачки молодые – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Соль – 1 щепотка.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Сахар-песок – 2 щепотки.

Укроп рубленый – 1 ст.л.

Масло подсолнечное – 3 ст.л.

Уксус яблочный – ½ ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачок промываем и насухо промакиваем бумажными салфетками, измельчаем при помощи овощечистки.

Шаг 2. Для маринада в пиалу отправляем нашинкованную зелень, чеснок, пропущенный через пресс, подсолнечное масло, сахарный песок, соль и уксус – хорошенько перемешиваем до однородности.

Шаг 3. Полученную смесь выливаем к овощным лентам.

Шаг 4. Компоненты мешаем и оставляем для пропитки на 120 минут при комнатной температуре.

Шаг 5. Ароматную и хрустящую закуску подаем и незамедлительно снимаем пробу. Готовьте и получайте удовольствие!

Малосольные кабачки в банке

Малосольные кабачки в банке – это простая и вкусная закуска, которая может оказаться на вашем столе всего лишь через 10-12 часов! И поверьте, приготовив овощи таким образом хотя бы однажды, вы будете возвращаться к этому рецепту снова и снова – гарантировано!

Время готовки – 12 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Кабачки – 2,5 кг.

Чеснок – 1 головка.

Зонтики укропа – 4 шт.

Листья вишни – 4 шт.

Соль – 3 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Вода – 1,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачок промываем, срезаем хвостики и очищаем от кожицы.

Шаг 2. Мякоть режем на произвольные ломтики среднего размера.

Шаг 3. На дно стерильных баночек укладываем вишневые листья, кабачки и зубцы чеснока, сверху помещаем зонтики укропа.

Шаг 4. Для приготовления маринада в сотейник наливаем воду и всыпаем сахар с солью – доводим до кипения.

Шаг 5. Раствор переливаем в банки доверху, закупориваем банки капроновыми крышками и оставляем при комнатной температуре на 10-12 часов. Приятного аппетита!

Быстрые малосольные кабачки в рассоле

Быстрые малосольные кабачки в рассоле – это кушанье, которое изменит ваше представление об этом зеленом овоще! Для готовки подходят исключительно молодые плоды с тонкой кожицей и без семян, для насыщенности аромата добавим такие компоненты, как чеснок и петрушка.

Время готовки – 5 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Кабачки – 1 кг.

Чеснок – 5 зуб.

Укроп – 50 гр.

Петрушка – 50 гр.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – 2 ст.л.

Вода – 1 л.

Перец черный горошком – 1 гр.

Лист лавра – 2 шт.

Гвоздика – 3 бутона.

Кориандр – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Зелень и кабачки ополаскиваем и даем время обсохнуть, снимаем шелуху с чеснока.

Шаг 2. В кастрюле кипятим воду и всыпаем соль с сахаром, добавляем специи – провариваем на протяжении 5 минут, периодически помешивая.

Шаг 3. Не теряя времени, разрезаем чеснок на 2-3 части, колечками нарезаем кабачки, шинкуем петрушку с укропом.

Шаг 4. Зелень, кабачки и чеснок укладываем банку и заливаем рассолом, перемешиваем и настаиваем около 5 часов.

Шаг 5. Малосольные кабачки подаем к столу в сочетании с жареной картошкой. Приятного аппетита!