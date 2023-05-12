Малосольные огурцы горячим рассолом — закуска, которая не требует особых навыков. Все предельно легко и просто. В подборке собраны варианты, среди которых каждый обязательно найдет свой идеальный рецепт. Время выдержки определяем самостоятельно в зависимости от желаемого результата. Некоторые рецепты требуют большего времени приготовления. Чем дольше выдержка овощей, тем лучше их просолка.

Малосольные огурцы в банке с горячим рассолом

Малосольные огурцы в банке с горячим рассолом – закуска, пропорции которой можно свободно подстраивать под себя. Количество специй и пряностей, а также время выдержки зависит от собственных предпочтений. Ароматное угощение – частый гость на пикниках в летнее время. Когда свежие овощи уже приелись, воспользуйтесь рецептом и разнообразьте рацион.

Ингредиенты –+1.5 л.

Огурец 800 гр.

Перец болгарский 40 гр.

Лук репчатый 30 гр.

Петрушка 3 ветки

Листья вишни 3 шт.

Чеснок 2 зуб.

Укроп 3 шт.

Зонтики укропа 3 шт.

Перец чёрный горошек 10 шт.

Лавровый лист 2 шт.

Соль 1 ст.л.

Вода 700 мл.

Горчица французская 1 ч.л.

Кориандр 1 ч.л. (зерен)

Шаги 3 д.

Как приготовить хрустящие малосольные огурцы горячим рассолом быстрого приготовления? Подготавливаем огурцы и специи. Основательно промыв огурцы, освобождаем их от кончиков. Обрезать кончики можно и после вымачивания. Обработанные овощи складываем в емкость с холодной водой. Выдерживаем полчаса. Очищенный лук режем перышками, чеснок – лепестками. Промытый и очищенный от семян сладкий перец режем соломкой. Соцветия укропа, листики петрушки и вишни споласкиваем под краном. Зелень крупно нарезаем. Предварительно промываем банки (стерилизовать не нужно). Кладем в емкости подготовленную зелень и лаврушку. Далее распределяем лук и чеснок. Заполняем банки огурчиками. Добавляем яркий перец. Кладем горошины перца, семена горчицы и кориандр. Количество пряностей регулируем самостоятельно или заменяем по усмотрению. Треть соли засыпаем в пол-литровую банку, оставшуюся кладем в литровую емкость. Заранее кипятим воду. Аккуратно вливаем кипяток, чтобы не лопнули банки. Закрыв крышками, трясем емкости, чтобы кристаллики растворились. Оставляем на столе. Спустя сутки перемещаем заготовку в холод и выдерживаем еще двое суток. Пробуем аппетитные огурцы. Приятного аппетита!

Малосольные огурцы горячим способом в кастрюле

Малосольные огурцы горячим способом в кастрюле просаливаются за сутки. Благодаря использованию хрена, огурчики получаются хрустящими и необыкновенно аппетитными. Справиться с рецептом сможет даже ребенок. Количество зелени и листьев каждый определяет самостоятельно. Обязательно приготовьте!

Время готовки – 1 сут. 2 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Огурцы – сколько потребуется.

Листья хрена – по вкусу.

Корень хрена – по вкусу.

Перец острый – по вкусу.

Укроп – по вкусу.

Чеснок – по вкусу.

Соль – 2 ст.л.

Вода – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополоснув огурцы, кладем их в таз с холодной водой. Нужно выдержать пару часов. Эта процедура позволяет оставаться закуске твердой и хрустящей.

Шаг 2. Очищаем корень хрена и чеснок, промываем острый перец. Специи делим на сегменты.

Шаг 3. Промываем укроп и листья хрена. Дно емкости застилаем, как показано на фото и добавляем острые специи.

Шаг 4. Формируем слой из огурчиков и прикрываем зеленью и специями.

Шаг 5. Таким образом, заполняем емкость. Кипятим воду и растворяем в ней крупную соль. Горячую заливку выливаем в емкость.

Шаг 6. Жидкость должна покрывать содержимое. Сверху прикрываем листами хрена. Выдерживаем сутки, не убирая в холод.

Шаг 7. Перед подачей охлаждаем закуску. Приятного аппетита!

Быстрые огурцы горячим рассолом с чесноком и укропом

Быстрые огурцы горячим рассолом с чесноком и укропом станут украшением любого события. Душистая закуска моментально исчезает со стола. Поэтому для большой компании рекомендую увеличить порцию. Малосольные огурчики идеальны для шашлыков и молодой картошки, сдобренной топленым маслом и рубленой зеленью.

Время готовки – 24 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Огурцы – 1 кг.

Укроп – 0,5 пучка.

Перец черный горошком – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 3 щепотки.

Чеснок – 5 зубчиков.

Соль – 2 ст.л.

Вода горячая – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Взяв крепкие средние огурцы, промываем каждый экземпляр. Для удобства используем щетку для мытья овощей, и по усмотрению отсекаем кончики.

Шаг 2. Предварительно промытый и высушенный укроп (можно вместе с соцветиями) укладываем в емкость. Кладем каменную соль и перец двух видов.

Шаг 3. С чеснока снимаем шелуху и кладем в кастрюлю. Количество определяем самостоятельно. Можно добавить листья или корень хрена. По специям нет ограничений, опираемся на собственные предпочтения.

Шаг 4. Заливаем содержимое горячей водой и размещаем на плите. Провариваем рассол до кипения, чтобы соль растворилась. Выключаем огонь.

Шаг 5. Сняв кастрюльку с плиты, сверху размещаем гнет – закрыв тарелкой в диаметр кастрюли, прижимаем ее наполненной банкой.

Шаг 6. Заготовку оставляем до полного охлаждения на столе, а затем убираем в холод. В общей сложности на засолку понадобятся сутки.

Шаг 7. Ароматными огурчиками дополняем любимые блюда. Приятного аппетита!

Малосольные огурцы с горчицей в горячем рассоле

Малосольные огурцы с горчицей в горячем рассоле – бесподобная закуска, которая готовится элементарно. Спустя 12 часов можно смело снимать пробу. Количество зелени регулируем по своему усмотрению, используем листья и ветки по вкусу. Для хрусткости можно использовать листья и корни хрена. Компоненты наделят огурчики незабываемой изюминкой.

Время готовки – 13 ч. 00 мин.

Время приготовления – 1 ч. 00 мин.

Порции – 15

Ингредиенты:

Огурцы – 3 кг.

Петрушка – 3 веточки.

Зелень сельдерея – 3 веточки.

Зонтики укропа – 2 шт.

Горчичный порошок – 1,5-2 ст.л.

Чеснок – 3 зубчика.

Сахар-песок – 30 гр.

Соль – 100 гр.

Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты и вперед за работу!

Шаг 2. Внимательно ополаскиваем молоденькие плоды.

Шаг 3. Споласкиваем зелень и листья, шинкуем их, не зацикливаясь на нарезке. Очищенные чесночные дольки делим на части.

Шаг 4. В промытую с содой баночку сыплем рубленые травы и чеснок.

Шаг 5. Кладем огурчики. Повторяя действия, наполняем емкость.

Шаг 6. Сыплем горчичный порошок.

Шаг 7. В огнеупорной емкости подготавливаем кипяток. Солим и солодим. Провариваем до растворения крупинок.

Шаг 8. Горячим рассолом аккуратно заполняем пустоты.

Шаг 9. Прикрываем и выдерживаем от 8 до 12 часов в зависимости от желаемого результата.

Шаг 10. Спустя время пробуем быструю консервацию. Приятного аппетита!

Быстрые огурцы горячим способом с хреном

Быстрые огурцы горячим способом с хреном станут отличным освежающим компонентом для основных горячих блюд. Например, для жареного или отварного картофеля. Простая, но очень аппетитная закуска мгновенно исчезает со стола. Пользуйтесь рецептом с удовольствием. Гарантирую, все, кто попробуют угощение, получат удовольствие от простой еды.

Время готовки – 24 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Огурцы – 500 гр.

Корень хрена – 0,5 шт.

Укроп – 3 шт.

Уксус 9% – 0,5 ч.л.

Перец душистый горошком – 1 шт.

Гвоздика – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Сахар-песок – 0,5 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Вода – 500 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собрав по списку составляющие, приступаем к занимательному процессу. Сполоснув овощи от пыли и других загрязнений, обсушиваем на полотенцах и удаляем кончики.

Шаг 2. Освободив от верхнего слоя чесночные дольки и корень хрена, споласкиваем укропные веточки. Можно использовать для аромата лаврушку и другие пряности, а также вишневые или смородиновые листочки. Помимо корня хрена можно взять и листья.

Шаг 3. Зеленцы делим на сегменты. Способ нарезки можно использовать любой. Резать необязательно, если используем корнишоны. Для более крупных экземпляров время на засолку значительно увеличится.

Шаг 4. В чистую сухую посуду забрасываем запашистые специи. Для засолки большого количества огурцов используем кастрюлю или другую вместительную емкость, соответственно, увеличивая пропорции.

Шаг 5. Набиваем емкость резаными или целыми огурчиками, укладывая как можно плотнее.

Шаг 6. Переходим к варке заливки. Кипяток солим и сахарим, кладем гвоздику. Кипятим рассол до растворения кристалликов. Вливаем уксусную кислоту и отключаем нагрев. Вместо уксуса можно использовать лимонку. Небольшая кислинка не повредит и сработает как консервант.

Шаг 7. Заготовку заливаем слегка остывшей, но горячей заливкой. Прикрываем и оставляем на столе.

Шаг 8. Выдержав сутки, сервируем и пробуем огурчики. Перед подачей огурцы можно охладить. Для лучшей просолки, огурцы оставляем в рассоле еще на сутки, но уже в холодильнике. Главное – не передержать. Приятного аппетита!

Малосольные огурцы в горячем рассоле с солью и сахаром

Малосольные огурцы в горячем рассоле с солью и сахаром готовятся очень просто. Набор специй можно варьировать, опираясь на свои вкусовые предпочтения. Засолка занимает не более 12 часов. Советую использовать плоды мелкие или среднего размера, чтобы они просолились равномерно, и готовить, не теряя времени, несколько порций. От пахучего угощения не останется и следа, все съедается моментально и подчистую.

Время готовки – 12 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Огурцы – 1,5-2 кг.

Чеснок – 4 зубчика.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль каменная – 2 ст.л.

Вода очищенная – 1 л.

Лист хрена – 1-2 шт.

Соцветия укропа – 8-10 шт.

Лист смородины – 8 шт.

Лист дуба/вишни – 8 шт.

Эстрагон – по вкусу.

Перец черный горошком – 10 шт.

Перец душистый горошком – 4 шт.

Острый стручковый перец – по вкусу.

Лавровый лист – 2 шт.

Гвоздика – 3 бутона.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чтобы переработать излишки свежих овощей и превратить их в аппетитное угощение, вымытые накануне от песка и пыли плоды вымачиваем пару часов. Эта процедура позволяет закуске не потерять свою сочную и хрустящую текстуру. Если нет времени, настоятельно рекомендую выдержать хотя бы полчаса. От этого зависит успех малосольной закуски.

Шаг 2. Вымоченные огурцы обтираем насухо, кончики срезаем по усмотрению, споласкиваем листья и зеленые специи. Используем эстрагон (тархун), если есть. Количество и ассортимент душистых трав кладем по усмотрению. Все, что найдем в огороде. Чем разнообразнее, тем ароматнее и вкуснее. Дубовые листочки и хрен (корень или лист) добавляем обязательно, чтобы сохранить плотность засолки.

Шаг 3. Листочки используем разные и не забываем про соцветия духмяного укропа. Специи выбираем самостоятельно, с ними можно экспериментировать. А вот рассол готовим строго по рецептуре. Очищаем чеснок, режем на слайсы. Подготавливаем кипяток для маринада. Кипяток солим (только каменной солью!) и сахарим для баланса вкуса, варим, пока крупинки не растворятся.

Шаг 4. Во вместительную кастрюлю или глубокую емкость складываем огурчики, посыпаем листьями, зеленью и чесночными слайсами, предварительно нарубленными на сегменты. Заполняем кастрюльку. Кладем перец горошком и острый (семена вычищаем по желанию), лаврушку и гвоздику. Наливаем горячую заливку, но не кипяток. Придавливаем плоской тарелкой и размещаем груз, плоды должны утопать в заливке.

Шаг 5. Выдерживаем на столе от 8 до 12 часов в зависимости от сорта и размера плодов. К примеру, корнишонам потребуется всего лишь 6 часов. Чтобы крупные экземпляры быстрее просолились, их нужно поделить на части. Спустя время достаем сначала огурчики поменьше и пробуем. Держим засолку в прохладе, не извлекая из рассола, чтобы плоды покрупнее доходили до готовности. Охлажденные малосольные огурчики намного вкуснее. Приятного аппетита!