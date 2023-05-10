Малосольные огурцы на минеральной воде – это простой и доступный способ приготовления аппетитной закуски, перед которой никто не может устоять. Для процесса требуется минимальный набор кухонной утвари, а также совсем немного ингредиентов, которые, как правило, есть под рукой у каждого кулинара. И если вы никогда не готовили такое кушанье, то читайте внимательно и, не теряя ни минуты, приступайте!

Хрустящие малосольные огурцы на минеральной воде с газом

Хрустящие малосольные огурцы на минеральной воде с газом – это пикантная закуска, которая готовится настолько просто и быстро, что с процессом приготовления справится даже школьник. Несмотря на простой состав, огурчики получаются невероятно аппетитными!

Ингредиенты –+3 порц.

Огурец 500 гр.

Соль 1 ст.л.

Чеснок 3 зуб.

Укроп 1 пучок

Вода газированная 500 мл.

Шаги 25 ч.

Хрустящие малосольные огурцы на минеральной воде быстрого приготовления готовятся за считанные минуты: подготавливаем составляющие. Ополаскиваем овощи и с обеих сторон срезаем «попки». В пластиковый контейнер подходящего размера помещаем промытые веточки укропа и очищенные и нарезанные зубцы чеснока. Поверх пряностей кладем огурчики. В отдельной чаше смешиваем соль с минеральной водой. Раствор выливаем к огурцам и перемещаем заготовку на 24 часа в холодильную камеру. Спустя сутки снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Малосольные огурцы на минералке с чесноком и укропом

Малосольные огурцы на минералке с чесноком и укропом – очень вкусная закуска, которая станет идеальным дополнением не только к семейному ужину, но и к праздничному столу. Но это и неудивительно, ибо такие огурчики идеально сочетаются и с алкоголем, и просто с отварной картошкой.

Время готовки – 24 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Огурцы – 1 кг.

Минералка – 1,5 л.

Укроп – 1 пучок.

Чеснок – 1 головка.

Соль – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В большом количестве воды промываем зелень, разделяем пучок на две части и половину кладем на дно емкости, в которой огурцы будут солиться.

Шаг 2. Огурцы тщательно промываем, удаляя шипы и грязь, срезаем хвостики.

Шаг 3. Перекладываем овощи к укропу.

Шаг 4. Удаляем шелуху с каждого зубца чеснока, режем на слайсы средней толщины.

Шаг 5. Равномерно посыпаем плоды измельченным чесноком.

Шаг 6. Добавляем оставшуюся зелень.

Шаг 7. Для рассола объединяем минералку с нужным количеством соли.

Шаг 8. Полностью заливаем огурчики подготовленной жидкостью, закрываем крышкой и убираем на сутки в холодильник. Приятного аппетита!

Быстрые малосольные огурцы на минералке с горчицей

Быстрые малосольные огурцы на минералке с горчицей могут оказаться на вашем столе всего лишь через одни сутки! Молодые плоды достаточно быстро пропитываются в меру соленой минералкой с газами, а также всеми пряными добавками и специями.

Время готовки – 1-2 суток.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Огурцы – 1 кг.

Чеснок – 5 зуб.

Укроп – 50 гр.

Стрелки чесночные – 50 гр.

Лист лавра – 2 шт.

Семена горчицы – 1 ч.л.

Минералка – 1 л.

Соль – 50 гр.

Вода – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса ополаскиваем все овощи, снимаем шелуху с чеснока.

Шаг 2. Для приготовления рассола в теплой воде размешиваем соль, выливаем к минералке – мешаем. Параллельно удаляем «попки» у огурцов, крупно режем зелень и ребром ножа давим чеснок.

Шаг 3. Складываем плоды в банку, чередуя со специями, и заливаем подготовленным раствором.

Шаг 4. Емкость закрываем крышкой и для засолки отправляем на полку холодильной камеры.

Шаг 5. Спустя сутки подаем хрустящие огурчики в сочетании с горячим шашлыком и маринованным луком. Приятного аппетита!

Малосольные огурцы на минеральной воде с листьями хрена

Малосольные огурцы на минеральной воде с листьями хрена обладают непревзойденными вкусовыми характеристиками и невероятным ароматом. Готовится такая закуска достаточно просто, а компоненты потребуются только те, что всегда есть под рукой у каждого кулинара.

Время готовки – 1 сутки.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Огурцы – 500 гр.

Зонтики укропа – 2 шт.

Листья хрена – 1 шт.

Листья черной смородины – по вкусу.

Соль – 1 ст.л.

Чеснок – 3 зуб.

Вода минеральная – 0,7 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для особого хруста заливаем плоды прохладной водой на 2-4 часа, а после обрезаем хвостики и разрезаем вдоль на две половинки.

Шаг 2. На дно глубокой емкости помещаем промытую зелень и пряности.

Шаг 3. Выкладываем овощи, перекладывая половинки чесночными стрелками, дольками чеснока и листьями.

Шаг 4. Компоненты сдабриваем солью.

Шаг 5. И заливаем газированной водой. Оставляем на три часа на столе и после сразу дегустируем либо убираем в холод на всю ночь.

Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!