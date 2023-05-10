Малосольные огурцы на минеральной воде – это простой и доступный способ приготовления аппетитной закуски, перед которой никто не может устоять. Для процесса требуется минимальный набор кухонной утвари, а также совсем немного ингредиентов, которые, как правило, есть под рукой у каждого кулинара. И если вы никогда не готовили такое кушанье, то читайте внимательно и, не теряя ни минуты, приступайте!
Хрустящие малосольные огурцы на минеральной воде с газом
Хрустящие малосольные огурцы на минеральной воде с газом – это пикантная закуска, которая готовится настолько просто и быстро, что с процессом приготовления справится даже школьник. Несмотря на простой состав, огурчики получаются невероятно аппетитными!
Ингредиенты –+3 порц.
- Огурец 500 гр.
- Соль 1 ст.л.
- Чеснок 3 зуб.
- Укроп 1 пучок
- Вода газированная 500 мл.
Шаги 25 ч.
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Хрустящие малосольные огурцы на минеральной воде быстрого приготовления готовятся за считанные минуты: подготавливаем составляющие.
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Ополаскиваем овощи и с обеих сторон срезаем «попки».
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В пластиковый контейнер подходящего размера помещаем промытые веточки укропа и очищенные и нарезанные зубцы чеснока.
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Поверх пряностей кладем огурчики.
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В отдельной чаше смешиваем соль с минеральной водой.
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Раствор выливаем к огурцам и перемещаем заготовку на 24 часа в холодильную камеру.
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Спустя сутки снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Малосольные огурцы на минералке с чесноком и укропом
Малосольные огурцы на минералке с чесноком и укропом – очень вкусная закуска, которая станет идеальным дополнением не только к семейному ужину, но и к праздничному столу. Но это и неудивительно, ибо такие огурчики идеально сочетаются и с алкоголем, и просто с отварной картошкой.
Время готовки – 24 ч.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4-5.
Ингредиенты:
- Огурцы – 1 кг.
- Минералка – 1,5 л.
- Укроп – 1 пучок.
- Чеснок – 1 головка.
- Соль – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В большом количестве воды промываем зелень, разделяем пучок на две части и половину кладем на дно емкости, в которой огурцы будут солиться.
Шаг 2. Огурцы тщательно промываем, удаляя шипы и грязь, срезаем хвостики.
Шаг 3. Перекладываем овощи к укропу.
Шаг 4. Удаляем шелуху с каждого зубца чеснока, режем на слайсы средней толщины.
Шаг 5. Равномерно посыпаем плоды измельченным чесноком.
Шаг 6. Добавляем оставшуюся зелень.
Шаг 7. Для рассола объединяем минералку с нужным количеством соли.
Шаг 8. Полностью заливаем огурчики подготовленной жидкостью, закрываем крышкой и убираем на сутки в холодильник. Приятного аппетита!
Быстрые малосольные огурцы на минералке с горчицей
Быстрые малосольные огурцы на минералке с горчицей могут оказаться на вашем столе всего лишь через одни сутки! Молодые плоды достаточно быстро пропитываются в меру соленой минералкой с газами, а также всеми пряными добавками и специями.
Время готовки – 1-2 суток.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Огурцы – 1 кг.
- Чеснок – 5 зуб.
- Укроп – 50 гр.
- Стрелки чесночные – 50 гр.
- Лист лавра – 2 шт.
- Семена горчицы – 1 ч.л.
- Минералка – 1 л.
- Соль – 50 гр.
- Вода – 50 мл.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перед началом процесса ополаскиваем все овощи, снимаем шелуху с чеснока.
Шаг 2. Для приготовления рассола в теплой воде размешиваем соль, выливаем к минералке – мешаем. Параллельно удаляем «попки» у огурцов, крупно режем зелень и ребром ножа давим чеснок.
Шаг 3. Складываем плоды в банку, чередуя со специями, и заливаем подготовленным раствором.
Шаг 4. Емкость закрываем крышкой и для засолки отправляем на полку холодильной камеры.
Шаг 5. Спустя сутки подаем хрустящие огурчики в сочетании с горячим шашлыком и маринованным луком. Приятного аппетита!
Малосольные огурцы на минеральной воде с листьями хрена
Малосольные огурцы на минеральной воде с листьями хрена обладают непревзойденными вкусовыми характеристиками и невероятным ароматом. Готовится такая закуска достаточно просто, а компоненты потребуются только те, что всегда есть под рукой у каждого кулинара.
Время готовки – 1 сутки.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Огурцы – 500 гр.
- Зонтики укропа – 2 шт.
- Листья хрена – 1 шт.
- Листья черной смородины – по вкусу.
- Соль – 1 ст.л.
- Чеснок – 3 зуб.
- Вода минеральная – 0,7 л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для особого хруста заливаем плоды прохладной водой на 2-4 часа, а после обрезаем хвостики и разрезаем вдоль на две половинки.
Шаг 2. На дно глубокой емкости помещаем промытую зелень и пряности.
Шаг 3. Выкладываем овощи, перекладывая половинки чесночными стрелками, дольками чеснока и листьями.
Шаг 4. Компоненты сдабриваем солью.
Шаг 5. И заливаем газированной водой. Оставляем на три часа на столе и после сразу дегустируем либо убираем в холод на всю ночь.
Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!