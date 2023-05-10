Малосольные огурцы на минеральной воде

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Малосольные огурцы на минеральной воде – это простой и доступный способ приготовления аппетитной закуски, перед которой никто не может устоять. Для процесса требуется минимальный набор кухонной утвари, а также совсем немного ингредиентов, которые, как правило, есть под рукой у каждого кулинара. И если вы никогда не готовили такое кушанье, то читайте внимательно и, не теряя ни минуты, приступайте!

Хрустящие малосольные огурцы на минеральной воде с газом

Хрустящие малосольные огурцы на минеральной воде с газом – это пикантная закуска, которая готовится настолько просто и быстро, что с процессом приготовления справится даже школьник. Несмотря на простой состав, огурчики получаются невероятно аппетитными!

Малосольные огурцы на минеральной воде

Ингредиенты –+3 порц.

  • Огурец 500 гр.
  • Соль 1 ст.л.
  • Чеснок 3 зуб.
  • Укроп 1 пучок
  • Вода газированная 500 мл.

Шаги 25 ч.

  1. Малосольные огурцы на минеральной воде

    Хрустящие малосольные огурцы на минеральной воде быстрого приготовления готовятся за считанные минуты: подготавливаем составляющие.

  2. Малосольные огурцы на минеральной воде

    Ополаскиваем овощи и с обеих сторон срезаем «попки».

  3. Малосольные огурцы на минеральной воде

    В пластиковый контейнер подходящего размера помещаем промытые веточки укропа и очищенные и нарезанные зубцы чеснока.

  4. Малосольные огурцы на минеральной воде

    Поверх пряностей кладем огурчики.

  5. Малосольные огурцы на минеральной воде

    В отдельной чаше смешиваем соль с минеральной водой.

  6. Малосольные огурцы на минеральной воде

    Раствор выливаем к огурцам и перемещаем заготовку на 24 часа в холодильную камеру.

  7. Малосольные огурцы на минеральной воде

    Спустя сутки снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Малосольные огурцы на минералке с чесноком и укропом

Малосольные огурцы на минералке с чесноком и укропом – очень вкусная закуска, которая станет идеальным дополнением не только к семейному ужину, но и к праздничному столу. Но это и неудивительно, ибо такие огурчики идеально сочетаются и с алкоголем, и просто с отварной картошкой.

Время готовки – 24 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

  • Огурцы – 1 кг.
  • Минералка – 1,5 л.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Соль – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В большом количестве воды промываем зелень, разделяем пучок на две части и половину кладем на дно емкости, в которой огурцы будут солиться.

Малосольные огурцы на минеральной воде

Шаг 2. Огурцы тщательно промываем, удаляя шипы и грязь, срезаем хвостики.

Малосольные огурцы на минеральной воде

Шаг 3. Перекладываем овощи к укропу.

Малосольные огурцы на минеральной воде

Шаг 4. Удаляем шелуху с каждого зубца чеснока, режем на слайсы средней толщины.

Малосольные огурцы на минеральной воде

Шаг 5. Равномерно посыпаем плоды измельченным чесноком.

Малосольные огурцы на минеральной воде

Шаг 6. Добавляем оставшуюся зелень.

Малосольные огурцы на минеральной воде

Шаг 7. Для рассола объединяем минералку с нужным количеством соли.

Малосольные огурцы на минеральной воде

Шаг 8. Полностью заливаем огурчики подготовленной жидкостью, закрываем крышкой и убираем на сутки в холодильник. Приятного аппетита!

Малосольные огурцы на минеральной воде

Быстрые малосольные огурцы на минералке с горчицей

Быстрые малосольные огурцы на минералке с горчицей могут оказаться на вашем столе всего лишь через одни сутки! Молодые плоды достаточно быстро пропитываются в меру соленой минералкой с газами, а также всеми пряными добавками и специями.

Время готовки – 1-2 суток.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Огурцы – 1 кг.
  • Чеснок – 5 зуб.
  • Укроп – 50 гр.
  • Стрелки чесночные – 50 гр.
  • Лист лавра – 2 шт.
  • Семена горчицы – 1 ч.л.
  • Минералка – 1 л.
  • Соль – 50 гр.
  • Вода – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса ополаскиваем все овощи, снимаем шелуху с чеснока.

Малосольные огурцы на минеральной воде

Шаг 2. Для приготовления рассола в теплой воде размешиваем соль, выливаем к минералке – мешаем. Параллельно удаляем «попки» у огурцов, крупно режем зелень и ребром ножа давим чеснок.

Малосольные огурцы на минеральной воде

Шаг 3. Складываем плоды в банку, чередуя со специями, и заливаем подготовленным раствором.

Малосольные огурцы на минеральной воде

Шаг 4. Емкость закрываем крышкой и для засолки отправляем на полку холодильной камеры.

Малосольные огурцы на минеральной воде

Шаг 5. Спустя сутки подаем хрустящие огурчики в сочетании с горячим шашлыком и маринованным луком. Приятного аппетита!

Малосольные огурцы на минеральной воде

Малосольные огурцы на минеральной воде с листьями хрена

Малосольные огурцы на минеральной воде с листьями хрена обладают непревзойденными вкусовыми характеристиками и невероятным ароматом. Готовится такая закуска достаточно просто, а компоненты потребуются только те, что всегда есть под рукой у каждого кулинара.

Время готовки – 1 сутки.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Огурцы – 500 гр.
  • Зонтики укропа – 2 шт.
  • Листья хрена – 1 шт.
  • Листья черной смородины – по вкусу.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Вода минеральная – 0,7 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для особого хруста заливаем плоды прохладной водой на 2-4 часа, а после обрезаем хвостики и разрезаем вдоль на две половинки.

Малосольные огурцы на минеральной воде

Шаг 2. На дно глубокой емкости помещаем промытую зелень и пряности.

Малосольные огурцы на минеральной воде

Шаг 3. Выкладываем овощи, перекладывая половинки чесночными стрелками, дольками чеснока и листьями.

Малосольные огурцы на минеральной воде

Шаг 4. Компоненты сдабриваем солью.

Малосольные огурцы на минеральной воде

Шаг 5. И заливаем газированной водой. Оставляем на три часа на столе и после сразу дегустируем либо убираем в холод на всю ночь.

Малосольные огурцы на минеральной воде

Шаг 6. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Малосольные огурцы на минеральной воде

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