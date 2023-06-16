Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить малосольные огурцы классические. Огурцы выбирайте засолочных сортов, крепкие, небольшого размера. В сезон можно добавить также зонтики укропа, листья вишни или смородины для аромата. Это отличная закуска к основному блюду.

Основной ингредиент: Овощи / Огурец

Блюдо: Заготовки / Соление

Состав / Ингредиенты:

Огурцы 1 Килограмм

Чеснок 4-5 Зубчиков

Укроп 1/2 Пучка

Вода 1 Литр

Соль 1,5-2 Ст. ложки

Лавровый лист 2 Штуки

Черный перец горошком 5-6 Штук

Количество порций 4

Калорийность

18 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Малосольные огурцы классические»

Подготовьте все ингредиенты.

Для рассола вскипятите воду с солью и лавровым листом. Проварите пару минут и снимите с плиты. Оставьте немного остыть.

В это время помойте и обсушите огурцы. Отрежьте кончики.

Зубчики чеснока очистите и нарежьте пластинами. Укроп крупно порубите вместе со стеблями.

Переложите на дно пищевого контейнера укроп, чеснок и перец горошком. Также можно использовать вместо контейнера стерилизованную банку или кастрюлю.

Сверху выложите огурцы.

Залейте рассолом. Оставьте полностью остыть. Затем уберите на 1 сутки в холодильник.

Малосольные огурцы готовы, приятного вам аппетита!