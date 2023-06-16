Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить малосольные огурцы классические. Огурцы выбирайте засолочных сортов, крепкие, небольшого размера. В сезон можно добавить также зонтики укропа, листья вишни или смородины для аромата. Это отличная закуска к основному блюду.
Основной ингредиент: Овощи / Огурец
Блюдо: Заготовки / Соление
Состав / Ингредиенты:
- Огурцы 1 Килограмм
- Чеснок 4-5 Зубчиков
- Укроп 1/2 Пучка
- Вода 1 Литр
- Соль 1,5-2 Ст. ложки
- Лавровый лист 2 Штуки
- Черный перец горошком 5-6 Штук
Количество порций 4
Калорийность
18 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Малосольные огурцы классические»
Подготовьте все ингредиенты.
Для рассола вскипятите воду с солью и лавровым листом. Проварите пару минут и снимите с плиты. Оставьте немного остыть.
В это время помойте и обсушите огурцы. Отрежьте кончики.
Зубчики чеснока очистите и нарежьте пластинами. Укроп крупно порубите вместе со стеблями.
Переложите на дно пищевого контейнера укроп, чеснок и перец горошком. Также можно использовать вместо контейнера стерилизованную банку или кастрюлю.
Сверху выложите огурцы.
Залейте рассолом. Оставьте полностью остыть. Затем уберите на 1 сутки в холодильник.
Малосольные огурцы готовы, приятного вам аппетита!