Описание приготовления:

Интересный вариант приготовления малосольных огурцов. Рекомендую попробовать! Вам обязательно понравится вкус овощной закуски и вы захотите ее повторить. Арбуз можно выбирать и не сладкий, главное — его аромат.

Основной ингредиент: Овощи / Огурец Блюдо: Заготовки / Соление

Состав / Ингредиенты:

Арбуз 5 Килограмм

Огурец 1 Килограмм

Укроп 4-5 Штук (веточек)

Чеснок 5 Зубчиков

Соль 2 Ст. ложки (без горки)

Вода 200 Миллилитров

Перец горошек 10 Штук

Количество порций 4

Калорийность

24 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Малосольные огурцы в арбузе»

Подготовьте указанные ингредиенты. Арбуз выбирайте ароматный, спелый, а огурцы — плотные.

Огурцы промойте в воде, удаляя шипы. Арбуз разрежьте пополам и из половины выберите красную мякоть. Половину мякоти можно съесть!

Выложите промытые огурцы в арбузную емкость. Не заполняйте до верха, они должны быть покрыты рассолом.

Промойте укроп, очистите зубчики чеснока и нарежьте слайсами. Добавьте к огурцам вместе с горошинами черного перца.

Половину арбузной мякоти раздавите в миске, всыпьте соль и влейте воду. Тщательно перемешайте.

Залейте рассолом с мякотью огурцы в арбузе и оставьте их при комнатной температуре на сутки. Желательно поместить половину арбуза в миску, если вдруг рассол начнет вытекать.

Спустя сутки огурчики отлично просолятся и вберут в себя арбузный аромат и вкус. Если хотите получить более просоленные овощи, то оставьте их еще на сутки в арбузе, в рассоле.

Выложите огурцы на тарелку и подайте к столу охлажденными. Можно подать и мякоть арбуза из рассола.