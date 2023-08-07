Описание приготовления:
Интересный вариант приготовления малосольных огурцов. Рекомендую попробовать! Вам обязательно понравится вкус овощной закуски и вы захотите ее повторить. Арбуз можно выбирать и не сладкий, главное — его аромат.
Основной ингредиент: Овощи / Огурец Блюдо: Заготовки / Соление
Состав / Ингредиенты:
- Арбуз 5 Килограмм
- Огурец 1 Килограмм
- Укроп 4-5 Штук (веточек)
- Чеснок 5 Зубчиков
- Соль 2 Ст. ложки (без горки)
- Вода 200 Миллилитров
- Перец горошек 10 Штук
Количество порций 4
Калорийность
24 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Малосольные огурцы в арбузе»
Подготовьте указанные ингредиенты. Арбуз выбирайте ароматный, спелый, а огурцы — плотные.
Огурцы промойте в воде, удаляя шипы. Арбуз разрежьте пополам и из половины выберите красную мякоть. Половину мякоти можно съесть!
Выложите промытые огурцы в арбузную емкость. Не заполняйте до верха, они должны быть покрыты рассолом.
Промойте укроп, очистите зубчики чеснока и нарежьте слайсами. Добавьте к огурцам вместе с горошинами черного перца.
Половину арбузной мякоти раздавите в миске, всыпьте соль и влейте воду. Тщательно перемешайте.
Залейте рассолом с мякотью огурцы в арбузе и оставьте их при комнатной температуре на сутки. Желательно поместить половину арбуза в миску, если вдруг рассол начнет вытекать.
Спустя сутки огурчики отлично просолятся и вберут в себя арбузный аромат и вкус. Если хотите получить более просоленные овощи, то оставьте их еще на сутки в арбузе, в рассоле.
Выложите огурцы на тарелку и подайте к столу охлажденными. Можно подать и мякоть арбуза из рассола.