Сегодня редакция «Со Вкусом» поделится с вами способом, как, потратив всего 10 минут, сделать идеальную летнюю закуску. Мы предлагаем вам засолить огурцы именно таким, «сухим» способом. Да и посуду после приготовления мыть не надо: просто выбросьте использованный пакет и забудьте о нём. Удобно!

В результате наши любимые пупырчастые овощи получаются пропитанными остро-сладкими нотками, настолько хрустящими, что трудно устоять. Малосольные огурцы в пакете с чесноком и укропом можно подавать к горячим блюдам из мяса, птицы, рыбы или просто к отварной молодой картошке. Несколько часов для пропитки, и вы наслаждайтесь нехитрым в приготовлении, но замечательным по вкусу объедением.

Как приготовить малосольные огурцы в пакете с чесноком и укропом

Однозначный плюс данного рецепта в том, что такие малосольные огурцы можно делать не только в сезон, но и в любое время года. Правда, молодые плоды получаются и на вид аппетитнее, и по консистенции более хрустящими. Что сказать, лучшей добавки к основному блюду и не придумать. Рекомендуем попробовать каждому!

Ингредиенты

Огурцы1 кг Соль0,5 ч. л. Укроп1 пуч. Уксус1 ст. л. Сахар1 ч. л. Кориандр1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло2 ст. л. Чеснок4 зуб.

Приготовление

Огурцы помойте, отрежьте хвостики с двух сторон, разрежьте на 4 части и переложите в обычный полиэтиленовый или зип-пакет. Мелко нарежьте укроп и переложите к огурцам. Через пресс выдавите в пакет зубчики чеснока. В отдельной миске соедините соль, сахар, кориандр и черный перец по вкусу. Затем влейте растительное масло и уксус 9 %. Для большей остроты можете добавить чуточку красного перца. Смесь перемешайте и добавьте к огурцам. Закройте пакет, хорошенько встряхните и просто оставьте на столе.

Через 3–4 часа малосольные огурцы уже можно есть. Если убрать их в холодильник, то они станут такими же вкусными примерно через 7–8 часов. Поверьте, эта вкуснейшая и полезная закуска затмевает любой салат на обеденном столе. А вот как быстро подготовить капусту для голубцов, читайте в следующем материале.