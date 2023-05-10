Малосольные помидоры с медовым вкусом: освежающая закуска к мясному блюду

Салаты или нарезки из свежих овощей всегда были отличным дополнением к обедам.
Чтобы разнообразить меню, замаринуйте томаты в медовом соусе быстрым способом.
- 1 килограмм помидоров;
- полторы столовых ложки натурального жидкого меда;
- по четверти пучка петрушки и укропа;
- 1 столовая ложка столового 9% уксуса;
- 1 головка чеснока;
- 1 столовая ложка соли;
- несколько горошин черного перца.
Нарежьте чеснок на относительно крупные кусочки (чесночный пресс не используйте).
Мелко нашинкуйте петрушку и укроп.
Порежьте помидоры дольками или большими кусочками другой формы.
Перед этим вырежьте середину овоща.
Возьмите подходящую по размерам емкость и переложите туда помидорные дольки.
Залейте туда же мед и столовый уксус.
Посыпьте все зеленью, чесноком, посолите и поперчите.
Осторожно перемешайте массу, чтобы помидоры не превратились в кашу.
Закройне контейнер крышкой или пищевой пленкой.
Встряхните посуду с помидорами и поместите ее в холодильник на полчаса.
После подавайте блюдо к столу.
Оно отлично сочетается не только с плотным гарниром или мясом.
Не менее вкусно будет его есть вместе с сухариками из ржаного хлеба.