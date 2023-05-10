Малосольные помидоры с медовым вкусом: освежающая закуска к мясному блюду

Салаты или нарезки из свежих овощей всегда были отличным дополнением к обедам.

Чтобы разнообразить меню, замаринуйте томаты в медовом соусе быстрым способом.

1 килограмм помидоров;

полторы столовых ложки натурального жидкого меда;

по четверти пучка петрушки и укропа;

1 столовая ложка столового 9% уксуса;

1 головка чеснока;

1 столовая ложка соли;

несколько горошин черного перца.

Нарежьте чеснок на относительно крупные кусочки (чесночный пресс не используйте).

Мелко нашинкуйте петрушку и укроп.

Порежьте помидоры дольками или большими кусочками другой формы.

Перед этим вырежьте середину овоща.

Возьмите подходящую по размерам емкость и переложите туда помидорные дольки.

Залейте туда же мед и столовый уксус.

Посыпьте все зеленью, чесноком, посолите и поперчите.

Осторожно перемешайте массу, чтобы помидоры не превратились в кашу.

Закройне контейнер крышкой или пищевой пленкой.

Встряхните посуду с помидорами и поместите ее в холодильник на полчаса.

После подавайте блюдо к столу.

Оно отлично сочетается не только с плотным гарниром или мясом.

Не менее вкусно будет его есть вместе с сухариками из ржаного хлеба.