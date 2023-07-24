Описание приготовления:
Малосольный тунец станет прекрасной закуской на праздничном столе или семейном обеде. Его можно использовать для приготовления салатов и закусок или просто на бутерброд.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Тунец Блюдо: Закуски / Соленое
Состав / Ингредиенты:
- Тунец свежий филе 150 Грамм
- Базилик свежий 1 Штука
- Соль 1 Чайная ложка (без горки)
- Масло растительное 4 Ст. ложки
- Розмарин 1/3 Чайных ложки
- Лаврвый лист 1 Штука
- Кориандр (зерна) 2 Чайных ложки
- Вода 3 Ст. ложки
Количество порций 2
Калорийность
264 ккал
Калорийность
18 г
Белки
23 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Малосольный тунец с базиликом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления малосольного тунца с базиликом.
Смешайте соль, кориандр, розмарин.
На дно формы насыпьте немного соли со специями. Филе тунца порежьте на кусочки и выложите в форму, пересыпая солью со специями.
Смешайте растительное масло и воду, залейте филе тунца и добавьте лавровый лист.
Листья базилика сполосните и мелко порежьте, выложите в форму с рыбой. Утопите базилик, закройте крышкой и уберите в холодное место на 12 часов.
Приятного аппетита!