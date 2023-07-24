Малосольный тунец с базиликом

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Описание приготовления:

Малосольный тунец станет прекрасной закуской на праздничном столе или семейном обеде. Его можно использовать для приготовления салатов и закусок или просто на бутерброд.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Тунец Блюдо: Закуски / Соленое

Состав / Ингредиенты:

  • Тунец свежий филе 150 Грамм
  • Базилик свежий 1 Штука
  • Соль 1 Чайная ложка (без горки)
  • Масло растительное 4 Ст. ложки
  • Розмарин 1/3 Чайных ложки
  • Лаврвый лист 1 Штука
  • Кориандр (зерна) 2 Чайных ложки
  • Вода 3 Ст. ложки

Количество порций 2

Калорийность

264 ккал

Калорийность

18 г

Белки

23 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Малосольный тунец с базиликом»

Малосольный тунец с базиликом

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления малосольного тунца с базиликом.

Малосольный тунец с базиликом

Смешайте соль, кориандр, розмарин.

Малосольный тунец с базиликом

На дно формы насыпьте немного соли со специями. Филе тунца порежьте на кусочки и выложите в форму, пересыпая солью со специями.

Малосольный тунец с базиликом

Смешайте растительное масло и воду, залейте филе тунца и добавьте лавровый лист.

Малосольный тунец с базиликом

Листья базилика сполосните и мелко порежьте, выложите в форму с рыбой. Утопите базилик, закройте крышкой и уберите в холодное место на 12 часов.

Малосольный тунец с базиликом

Приятного аппетита!

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