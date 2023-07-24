Описание приготовления:

Малосольный тунец станет прекрасной закуской на праздничном столе или семейном обеде. Его можно использовать для приготовления салатов и закусок или просто на бутерброд.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Тунец Блюдо: Закуски / Соленое

Состав / Ингредиенты:

Тунец свежий филе 150 Грамм

Базилик свежий 1 Штука

Соль 1 Чайная ложка (без горки)

Масло растительное 4 Ст. ложки

Розмарин 1/3 Чайных ложки

Лаврвый лист 1 Штука

Кориандр (зерна) 2 Чайных ложки

Вода 3 Ст. ложки

Количество порций 2

Калорийность

264 ккал

Калорийность

18 г

Белки

23 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Малосольный тунец с базиликом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления малосольного тунца с базиликом.

Смешайте соль, кориандр, розмарин.

На дно формы насыпьте немного соли со специями. Филе тунца порежьте на кусочки и выложите в форму, пересыпая солью со специями.

Смешайте растительное масло и воду, залейте филе тунца и добавьте лавровый лист.

Листья базилика сполосните и мелко порежьте, выложите в форму с рыбой. Утопите базилик, закройте крышкой и уберите в холодное место на 12 часов.

Приятного аппетита!