Малышева заявила о пользе сердцевины яблок для кишечника

Многие люди едят яблоки, выбрасывая их сердцевину, но в действительности в ней содержится много полезных бактерий. Об этом сообщила врач Елена Малышева. По ее словам, в состав сердцевины яблок входят пробиотики, которые положительно влияют на кишечник.

Медик рассказала, что в сердцевине содержится около 100 миллионов пробиотиков, в то время как в самом яблоке их содержится лишь 10 миллионов. Поэтому употребление сердцевины яблок позволяет улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Также яблоки обладают множеством других полезных свойств. В частности,они содержат в себе пектин.

Пектин, попадая в организм, не переваривается. Он впитывает в себя жидкость и формирует хороший пищевой комок, который включает в себя холестерин и вредные вещества, в том числе канцерогены. Все это выводится со стулом, — объяснил врач-кардиолог Герман Гандельман.

Телеведущая Елена Малышева заявила о пользе средиземноморской диеты

Употребление яблок также способствует выработке окиси азота, который расширяет сосуды. Таким образом, они полезны для людей с высоким давлением и позволяют снизить риск развития инсульта. Кроме того, яблоки содержат в себе флавоноиды — соединения, полезные для профилактики онкологии.

Медики рекомендуют отдавать предпочтение красным яблокам, так как в их состав входит больше флавоноидов. Хранить яблоки рекомендуется в холодильнике, предварительно завернув их в пергамент или положив в закрытый контейнер.

Полезным также является яблочный сок, сообщила Малышева. По ее словам, этот напиток помогает уменьшить риск развития сердечных заболеваний, в том числе инфаркта. Также он полезен для сосудов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях, не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.