Описание приготовления:
Вкусные и аппетитные блинчики по маминому рецепту получаются мягкими, бархатными на вкус. Благодаря добавленному сливочному маслу, выпечка становится нежной и ароматной.
Назначение: На полдник / На праздничный стол / Масленица
Основной ингредиент: Мука
Блюдо: Выпечка / Блины
Состав / Ингредиенты:
- Яйцo 3 Штуки
- Кефир 200 Миллилитров
- Вода 150 Миллилитров
- Масло сливочнoe 50 Грамм
- Сахар 3 Ст. ложки
- Соль 1 Щепотка
- Масло растительное 30 Миллилитров
- Мука пшеничная 80 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
197 ккал
Калорийность
4 г
Белки
12 г
Жиры
18 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Мамины блинчики»
Подготовьте указанные ингредиенты. Вместо кефира можно использовать молоко любой жирности.
Вбейте куриные яйца в глубокую емкость и всыпьте соль, сахарный песок. По желанию можно добавить ванильный сахар. Взбейте все венчиком примерно 1-2 минуты.
Влейте кефир и воду. Растопите сливочное масло в микроволновке или на водяной бане и добавьте в емкость. Это будет секретный ингредиент, который сделает выпечку мягче и ароматнее, придаст ей сливочный вкус! Взбейте все 1-2 минуты.
Всыпьте пшеничную муку и вмешайте ее в жидкую массу. Оставьте тесто на 15 минут для активации клейковины. Затем влейте в него растительное масло и перемешайте.
Испеките в сковороде блины, вливая на разогретую поверхность по половине половника теста и округляя его. Не забудьте смазать сковороду растительным маслом в первый раз.
Выложите румяные блинчики на тарелку, сверните рулетиками или конвертиками и подайте к столу с ароматным чаем, кофе.