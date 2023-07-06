Описание приготовления:

Вкусные и аппетитные блинчики по маминому рецепту получаются мягкими, бархатными на вкус. Благодаря добавленному сливочному маслу, выпечка становится нежной и ароматной.

Назначение: На полдник / На праздничный стол / Масленица

Основной ингредиент: Мука

Блюдо: Выпечка / Блины

Состав / Ингредиенты:

Яйцo 3 Штуки

Кефир 200 Миллилитров

Вода 150 Миллилитров

Масло сливочнoe 50 Грамм

Сахар 3 Ст. ложки

Соль 1 Щепотка

Масло растительное 30 Миллилитров

Мука пшеничная 80 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

197 ккал

Калорийность

4 г

Белки

12 г

Жиры

18 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мамины блинчики»

Подготовьте указанные ингредиенты. Вместо кефира можно использовать молоко любой жирности.

Вбейте куриные яйца в глубокую емкость и всыпьте соль, сахарный песок. По желанию можно добавить ванильный сахар. Взбейте все венчиком примерно 1-2 минуты.

Влейте кефир и воду. Растопите сливочное масло в микроволновке или на водяной бане и добавьте в емкость. Это будет секретный ингредиент, который сделает выпечку мягче и ароматнее, придаст ей сливочный вкус! Взбейте все 1-2 минуты.

Всыпьте пшеничную муку и вмешайте ее в жидкую массу. Оставьте тесто на 15 минут для активации клейковины. Затем влейте в него растительное масло и перемешайте.

Испеките в сковороде блины, вливая на разогретую поверхность по половине половника теста и округляя его. Не забудьте смазать сковороду растительным маслом в первый раз.

Выложите румяные блинчики на тарелку, сверните рулетиками или конвертиками и подайте к столу с ароматным чаем, кофе.