Мамины блинчики

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Описание приготовления:

Вкусные и аппетитные блинчики по маминому рецепту получаются мягкими, бархатными на вкус. Благодаря добавленному сливочному маслу, выпечка становится нежной и ароматной.

Назначение: На полдник / На праздничный стол / Масленица
Основной ингредиент: Мука
Блюдо: Выпечка / Блины

Состав / Ингредиенты:

  • Яйцo 3 Штуки
  • Кефир 200 Миллилитров
  • Вода 150 Миллилитров
  • Масло сливочнoe 50 Грамм
  • Сахар 3 Ст. ложки
  • Соль 1 Щепотка
  • Масло растительное 30 Миллилитров
  • Мука пшеничная 80 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

197 ккал

Калорийность

4 г

Белки

12 г

Жиры

18 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Мамины блинчики»

Мамины блинчики

Подготовьте указанные ингредиенты. Вместо кефира можно использовать молоко любой жирности.

Мамины блинчики

Вбейте куриные яйца в глубокую емкость и всыпьте соль, сахарный песок. По желанию можно добавить ванильный сахар. Взбейте все венчиком примерно 1-2 минуты.

Мамины блинчики

Влейте кефир и воду. Растопите сливочное масло в микроволновке или на водяной бане и добавьте в емкость. Это будет секретный ингредиент, который сделает выпечку мягче и ароматнее, придаст ей сливочный вкус! Взбейте все 1-2 минуты.

Мамины блинчики

Всыпьте пшеничную муку и вмешайте ее в жидкую массу. Оставьте тесто на 15 минут для активации клейковины. Затем влейте в него растительное масло и перемешайте.

Мамины блинчики

Испеките в сковороде блины, вливая на разогретую поверхность по половине половника теста и округляя его. Не забудьте смазать сковороду растительным маслом в первый раз.

Мамины блинчики

Выложите румяные блинчики на тарелку, сверните рулетиками или конвертиками и подайте к столу с ароматным чаем, кофе.

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