Манга выходит на международный уровень

Пионеры манги

Осаму Тэдзука , которого люди называют «отцом манги» , добился больших успехов в этой области. В своей первой манге «Dairy of Ma-Chan» 1947 года ему было еще 17 лет, когда он начал.

Другой его известной работой, над которой он работает вместе с Сакаи Ситимой, была « Син Такарадзима» (по роману «Остров сокровищ» Р. Л. Стивенсона, 1883 ). Они публикуют и эту, и первую мангу Тэдзуки в «Tankobon From» в 1947 году. Мгновенный успех «Shin Takarajima» положил начало Золотому веку манги. Хотя настоящим большим успехом Тэдзуки стал «Белый лев Кимба» , опубликованный в манге Shonen в 1950–1954 годах . Он продолжил работу над «Ambassador Atom» , первым появлением «Astro Boy» , который быстро стал популярным в Японии и других странах. (Тэдзука нарисовал 150 000 страниц за 40 лет и за свою жизнь продал около 100 миллионов книг).

Как и Тэдзука, у нас есть Мачико Хасэгава , одна из первых женщин-художников манги, довольно популярная и успешная в свое время. Ее самая успешная работа « Садзаэ-сан», опубликованная в 1946 году, также является одной из самых продолжительных телевизионных анимаций в мире, которая работает с 1969 года по настоящее время .

Она также выиграла 8- ю премию «Бунгейшунджу манга» за «Садзаэ-сан» в 1962 году. Хасэгава была первой женщиной-манга-художницей, получившей Почетную медаль с пурпурной лентой в 1982 году . Она получила 4-ю Токийскую культурную премию в 1988 году, Орден Драгоценной короны четвертой степени в 1990 году . « Садзаэ-сан» был награжден на 20-й премии Японской ассоциации художников-карикатуристов в 1991 году министром образования. Получил 10-ю народную премию Хорнера в 1992 г., а также получил специальный приз на 24 -й церемонии вручения культурных премий Тэдзука Осаму в 2020 г.. Основная тема большинства работ Хасэгавы — повседневная жизнь женщин, которая позже стала известна как «Сёдзё-манга» . В период с 1950 по 1969 год двумя основными маркетинговыми жанрами в Японии были «Сёнен-манга» и «Сёдзё-манга».