Мангал, гриль или барбекю: отличительные характеристики, преимущества и недостатки

Трудно найти человека, который бы не любил приготовленную на открытом огне пищу. Шашлыки на природе или барбекю-пикники – досуг, любимый многими. Представить такое времяпрепровождение без сочных стейков и других ароматных блюд, приготовленных на мангале, гриле или барбекю, наверное, невозможно.

Мангал, барбекю и гриль – что это такое

Очень часто покупатели путаются в названиях приборов и области их применения:

Грили и мангалы – это кулинарные устройства, предназначенные для готовки пищи, а барбекю – это способ приготовления на открытом пламени. Таким образом, приготовить блюдо на углях с легкостью можно и на мангале, и на гриле.

Отличаются эти приборы методом готовки продуктов и наличием крышки. Если гриль не оборудован крышкой, то он называется гриль-барбекю.

Отличительные характеристики мангалов

Мангал представляет собой простое приспособление в виде коробки прямоугольной формы. В ней разводят огонь, устанавливают шампура и непосредственно жарят мясо. Классический мангал имеет специальные шлицы для комфортного размещения вертелов и их вращения. Ширину имеют фиксированную, рассчитанную на величину шампуров, тогда как длина может быть абсолютно разной.

Особенности гриля

Гриль для дома сможет заменить классический мангал. С его помощью пищу можно обрабатывать самыми разнообразными способами, расширяя кулинарные возможности. Для регулировки тления древесного топлива предусмотрены заслонки для поддува воздуха, к тому же можно с легкостью менять промежуток между углями и жарочной решеткой.

Такие приспособления оборудованы зольником. Общее устройство гриля схоже с конструкцией классической печи, только более усовершенствовано.

Грили на дровах чаще всего сооружают из камня или кирпича, но можно приобрести и мощные стальные устройства. Стационарные грили для дома – это целые комплексы с большим количеством поверхностей для приготовления еды. Такие устройства представляют собой своеобразную мини-кухню со всевозможными приспособлениями и инструментами.

Широкий выбор многофункциональных и эстетичных уличных грилей предлагает украинская компания AHOS. Вся продукция фирмы имеет премиальное качество, что удовлетворит даже самого требовательного клиента. Мангал AHOS – аналог гриля OFYR, доступный вариант устройства, не уступающий по качественным и визуальным характеристикам элитным голландским очагам.

Преимущества и недостатки

Грили по всем параметрам превосходят мангалы. Они отличаются широкой функциональностью и обширными возможностями. В них возможна регулировка температуры, можно экспериментировать с кулинарными рецептами – готовить не только блюда-барбекю, но еще и коптить, и готовить сочную пищу под крышкой. Из недостатков грилей для дома можно выделить лишь их стоимость.