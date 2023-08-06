Описание приготовления:
Каши обязательно должны присутствовать в рационе, особенно в детском! Манная каша по праву считается самой сытной и калорийной, ее можно подавать на завтрак с ароматным чаем, поджаренными гренками или тостами. Не забывайте сдобрить кашу маслом и различными сладкими лакомствами: сиропом, топпингом, вареньем.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Крупы / Манка Блюдо: Горячие блюда / Каши
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 200 Миллилитров
- Вода 200 Миллилитров
- Крупа манная 80 Грамм
- Сахар 1,5 Ст. ложки
- Соль 1 Щепотка
- Масло сливочнoe 30 Грамм
- Ягоды 20 Грамм (для подачи)
Количество порций 2
Калорийность
125 ккал
Калорийность
2 г
Белки
5 г
Жиры
17 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Манная каша на молоке и воде»
Подготовьте указанные ингредиенты. Молоко можно использовать любого вида: коровье, козье, кокосовое, соевое и т.д.
В казан, ковш или в кастрюлю с антипригарным дном всыпьте сахар, соль. По желанию можете добавить немного ванильного сахара или молотую корицу для аромата.
Влейте молоко и воду, поместите емкость на плиту и доведите ее содержимое до кипения. Затем нагрев убавьте и тонкой струйкой насыпьте манную крупу, сразу же перемешивая ее венчиком или вилкой.
На умеренном нагреве проварите манку буквально 3-4 минуты и выключите нагрев. Не переживайте о том, что каша получается слишком жидкой. Накройте емкость крышкой и оставьте на 3-4 минуты. За это время манная крупа еще больше набухнет.
Выложите манную кашу в тарелки или пиалы, сдобрите сливочным маслом и украсьте ягодами. Подайте к столу теплой.