Описание приготовления:

Каши обязательно должны присутствовать в рационе, особенно в детском! Манная каша по праву считается самой сытной и калорийной, ее можно подавать на завтрак с ароматным чаем, поджаренными гренками или тостами. Не забывайте сдобрить кашу маслом и различными сладкими лакомствами: сиропом, топпингом, вареньем.

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Крупы / Манка Блюдо: Горячие блюда / Каши

Состав / Ингредиенты:

Молоко 200 Миллилитров

Вода 200 Миллилитров

Крупа манная 80 Грамм

Сахар 1,5 Ст. ложки

Соль 1 Щепотка

Масло сливочнoe 30 Грамм

Ягоды 20 Грамм (для подачи)

Количество порций 2

Калорийность

125 ккал

Калорийность

2 г

Белки

5 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Манная каша на молоке и воде»

Подготовьте указанные ингредиенты. Молоко можно использовать любого вида: коровье, козье, кокосовое, соевое и т.д.

В казан, ковш или в кастрюлю с антипригарным дном всыпьте сахар, соль. По желанию можете добавить немного ванильного сахара или молотую корицу для аромата.

Влейте молоко и воду, поместите емкость на плиту и доведите ее содержимое до кипения. Затем нагрев убавьте и тонкой струйкой насыпьте манную крупу, сразу же перемешивая ее венчиком или вилкой.

На умеренном нагреве проварите манку буквально 3-4 минуты и выключите нагрев. Не переживайте о том, что каша получается слишком жидкой. Накройте емкость крышкой и оставьте на 3-4 минуты. За это время манная крупа еще больше набухнет.

Выложите манную кашу в тарелки или пиалы, сдобрите сливочным маслом и украсьте ягодами. Подайте к столу теплой.