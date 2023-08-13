Описание приготовления:
Пропаренная манная каша получается в мультиварке. Обязательно приготовьте такое блюдо, ведь это легко и просто. Мультиварка все сделает за вас, вам останется только отдыхать!
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Крупы / Манка Блюдо: Горячие блюда / Каши
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 600 Миллилитров
- Крупа манная 120 Грамм
- Масло сливочнoe 40 Грамм
- Соль 1 Щепотка
- Сахар 2 Ст. ложки
- Ванильный сахар 1/4 Чайных ложки
Количество порций 2
Калорийность
149 ккал
Калорийность
4 г
Белки
6 г
Жиры
19 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Манная каша на молоке в мультиварке Редмонд»
Подготовьте указанные ингредиенты. Молоко можно использовать любого вида и любой жирности.
Влейте в чашу мультиварки молоко любой жирности, добавьте соль, сахар и ванильный сахар. Активируйте на табло техники режим "Тушение" на 20 минут. Крышку техники не закрывайте, иначе молоко при кипении образует обильную пену и она поднимется до крышки техники. Прогрейте жидкость 10 минут.
Добавьте в разогретое молоко половину сливочного масла и перемешайте.
Вооружившись венчиком, тонкой струйкой всыпьте манную крупу в горячее молоко и сразу же перемешивайте, чтобы не образовались комочки. Затем можно закрыть крышку техники и протомить манную кашу до конца указанного времени. Мультиварка сама подаст вам сигнал об окончании варки.
Выложите манную кашу из чаши мультиварки в тарелки, сдобрите кусочком сливочного масла и подайте к столу с ягодами, фруктами.