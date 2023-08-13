Описание приготовления:

Пропаренная манная каша получается в мультиварке. Обязательно приготовьте такое блюдо, ведь это легко и просто. Мультиварка все сделает за вас, вам останется только отдыхать!

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Крупы / Манка Блюдо: Горячие блюда / Каши

Состав / Ингредиенты:

Молоко 600 Миллилитров

Крупа манная 120 Грамм

Масло сливочнoe 40 Грамм

Соль 1 Щепотка

Сахар 2 Ст. ложки

Ванильный сахар 1/4 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

149 ккал

Калорийность

4 г

Белки

6 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Манная каша на молоке в мультиварке Редмонд»

Подготовьте указанные ингредиенты. Молоко можно использовать любого вида и любой жирности.

Влейте в чашу мультиварки молоко любой жирности, добавьте соль, сахар и ванильный сахар. Активируйте на табло техники режим "Тушение" на 20 минут. Крышку техники не закрывайте, иначе молоко при кипении образует обильную пену и она поднимется до крышки техники. Прогрейте жидкость 10 минут.

Добавьте в разогретое молоко половину сливочного масла и перемешайте.

Вооружившись венчиком, тонкой струйкой всыпьте манную крупу в горячее молоко и сразу же перемешивайте, чтобы не образовались комочки. Затем можно закрыть крышку техники и протомить манную кашу до конца указанного времени. Мультиварка сама подаст вам сигнал об окончании варки.

Выложите манную кашу из чаши мультиварки в тарелки, сдобрите кусочком сливочного масла и подайте к столу с ягодами, фруктами.