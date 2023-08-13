Манная каша на молоке в мультиварке Редмонд

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Описание приготовления:

Пропаренная манная каша получается в мультиварке. Обязательно приготовьте такое блюдо, ведь это легко и просто. Мультиварка все сделает за вас, вам останется только отдыхать!
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Крупы / Манка Блюдо: Горячие блюда / Каши

Состав / Ингредиенты:

  • Молоко 600 Миллилитров
  • Крупа манная 120 Грамм
  • Масло сливочнoe 40 Грамм
  • Соль 1 Щепотка
  • Сахар 2 Ст. ложки
  • Ванильный сахар 1/4 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

149 ккал

Калорийность

4 г

Белки

6 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Манная каша на молоке в мультиварке Редмонд»

Манная каша на молоке в мультиварке Редмонд

Подготовьте указанные ингредиенты. Молоко можно использовать любого вида и любой жирности.

Манная каша на молоке в мультиварке Редмонд

Влейте в чашу мультиварки молоко любой жирности, добавьте соль, сахар и ванильный сахар. Активируйте на табло техники режим "Тушение" на 20 минут. Крышку техники не закрывайте, иначе молоко при кипении образует обильную пену и она поднимется до крышки техники. Прогрейте жидкость 10 минут.

Манная каша на молоке в мультиварке Редмонд

Добавьте в разогретое молоко половину сливочного масла и перемешайте.

Манная каша на молоке в мультиварке Редмонд

Вооружившись венчиком, тонкой струйкой всыпьте манную крупу в горячее молоко и сразу же перемешивайте, чтобы не образовались комочки. Затем можно закрыть крышку техники и протомить манную кашу до конца указанного времени. Мультиварка сама подаст вам сигнал об окончании варки.

Манная каша на молоке в мультиварке Редмонд

Выложите манную кашу из чаши мультиварки в тарелки, сдобрите кусочком сливочного масла и подайте к столу с ягодами, фруктами.

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