Описание приготовления:

Не всегда по тем или иным причинам можно есть манную кашу на молоке. По этому рецепту с помощью мультиварки быстро и просто приготовим эту кашу на воде. Она получается нежной и вкусной!

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Крупы / Манка Блюдо: Горячие блюда / Каши

Состав / Ингредиенты:

Манная крупа 3 Ст. ложки

Вода 400 Миллилитров (горячая)

Сахар По вкусу

Соль 2 Щепотки

Масло сливочнoe 15 Грамм

Количество порций 1

Калорийность

61 ккал

Калорийность

1 г

Белки

2 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Манная каша на воде в мультиварке»

Подготовьте ингредиенты для приготовления манной каши на воде

В чашу мультиварки насыпьте манную крупу.

Добавьте соль и сахар.

Затем влейте горячую воду.

Хорошо перемешайте манку с горячей водой, чтобы не образовались комочки.

Поставьте в мультиварке режим "Каша" или "Варка" на 20 минут. Через 10-15 минут откройте крышку мультиварки и аккуратно перемешайте кашу, чтобы крупа не прилипла ко дну. Затем закройте крышку и дождитесь звукового сигнала о готовности каши.

Манная каша на воде в мультиварке готова. При подаче добавьте в тарелку кусочек сливочного масла.