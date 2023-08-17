Описание приготовления:
Не всегда по тем или иным причинам можно есть манную кашу на молоке. По этому рецепту с помощью мультиварки быстро и просто приготовим эту кашу на воде. Она получается нежной и вкусной!
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Крупы / Манка Блюдо: Горячие блюда / Каши
Состав / Ингредиенты:
- Манная крупа 3 Ст. ложки
- Вода 400 Миллилитров (горячая)
- Сахар По вкусу
- Соль 2 Щепотки
- Масло сливочнoe 15 Грамм
Количество порций 1
Калорийность
61 ккал
Калорийность
1 г
Белки
2 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Манная каша на воде в мультиварке»
Подготовьте ингредиенты для приготовления манной каши на воде
В чашу мультиварки насыпьте манную крупу.
Добавьте соль и сахар.
Затем влейте горячую воду.
Хорошо перемешайте манку с горячей водой, чтобы не образовались комочки.
Поставьте в мультиварке режим "Каша" или "Варка" на 20 минут. Через 10-15 минут откройте крышку мультиварки и аккуратно перемешайте кашу, чтобы крупа не прилипла ко дну. Затем закройте крышку и дождитесь звукового сигнала о готовности каши.
Манная каша на воде в мультиварке готова. При подаче добавьте в тарелку кусочек сливочного масла.