Мало кто любит осень. Ведь яркие и солнечные летние дни остаются позади, а впереди ждут морозы и пуховики. Но вместо того чтобы грустить из-за похолодания и постоянных дождей, предлагаю научиться наслаждаться этим временем года. Вы можете погулять по парку, раскрашенному осенью в яркие цвета. А можно испечь пирог из тыквы, достать любимые теплые носки и заварить горячее какао!

Я, например, как только вижу в магазине рыжую красавицу, сразу же покупаю и бегу домой готовить тыквенный пирог. Проще рецепта не найти! Не нужно замешивать тесто, ждать, пока подойдут дрожжи, выдумывать сложную начинку. Просто смешайте все ингредиенты, залейте в форму и отправьте выпекаться!

Как приготовить манный пирог из тыквы в духовке

Для приготовления этого пирога на манке и кефире подойдут разные сорта тыквы. Если хотите выпечку послаще, берите сорта «баттернат», «медовый десерт», «мраморный».

Ингредиенты

Манка2 стак. Кефир500 мл Тыква800 г Яйцо2 шт. Сахар1 стак. Соль1 щеп. Разрыхлитель10 г Подсолнечное масло100 мл Лимонная цедра по вкусу Сахарная пудра по вкусу

Приготовление

Просейте манную крупу, добавьте кефир комнатной температуры и перемешайте. Оставьте манку набухать 20 минут. Тем временем очистите тыкву от семян и кожуры, натрите ее на средней терке.К кефирно-манной смеси добавьте яйца, сахар, соль, разрыхлитель, подсолнечное масло и лимонную цедру. Хорошо перемешайте ингредиенты. К кефирному тесту добавьте натертую тыкву и перемешайте. Смажьте форму для выпекания подсолнечным маслом, выложите тесто. Выпекайте 40 минут в разогретой до 180 °С духовке.

Обязательно попробуйте приготовить тыквенный пирог в духовке. Вкуснее выпечки к чаю не найти! Кроме того, десерт получается таким ярким, воздушным и мягким! Если вы из сладкоежек, дополнить пирог из тыквы на кефире можно сгущенкой или взбитыми сливками. Кроме того, он очень хорош со сметаной и греческим йогуртом. Приятного аппетита!