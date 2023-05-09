«Российский авторынок находится фактически в режиме перестройки» — утверждает экономист и общественный деятель Марат Айдагулов в своей новой статье «Тренды автомобильной промышленности».

Айдагулов приводит данные «Автостата», согласно которым в феврале текущего года года продажи новых легковых автомобилей в России упали до 56 тысяч штук, то есть, на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На данный момент, баланс продаж новых автомобилей находится в пределах 40-45 тысяч единиц в месяц, что составляет 3.5 авто на 1000 жителей. Данный показатель является достаточно низким, как пишет Айдагулов, приводя цифры для сравнения: «показатель Китая – 19 авто на 1000 жителей, Бразилии – 8.6, Тайланда – 12, Турции – 7.8, Малайзии – 18».

Марат Айдагулов

Марат Айдагулов

об отечественном авторынке и перспективах его развития



Безусловно, на состояние авторынка сильно повлиял отказ ряда иностранных компаний от работы в России на фоне изменений на международной политической арене. Эта же ситуация привела и к нарушению целого ряда логистических цепочек, что существенно затрудняет непосредственно российское производство автомобилей и запчастей. Также, экономист в качестве важного фактора отмечает общее снижение покупательской способности населения из-за экстремального роста цен на авто, по сути, являющегося следствием тех же проблем с логистикой. Учитывать стоит и ограничение номенклатуры доступных авто. «Фактически, в феврале текущего года в России в режиме активных продаж были Lada, Haval, Geely, ГАЗ, УАЗ, Changan и Chery», — пишет Айдагулов. – «Продажи Skoda, VW и Mazda обвалились в 20-25 раз относительно нормы, Kia — в 10-13 раз, Hyundai — в 60-70 раз. Полностью остановлена реализация продукции Renault, Nissan, Ford, Mitsubishi и Volvo».

Определённые кризисные явления наблюдаются не только на отечественном рынке. Даже перед лидерами мирового рынка стоят такие проблемы как угроза ослабления мирового спроса и кризис полупроводников. Также, даже крупнейшие игроки столкнулись с повышением себестоимости автомобилей по всему миру, связанной с пересмотром логистических цепей, а также с отказом от закупок в России, являющейся производителем огромной части металлов, необходимых для автопрома.

Марат Айдагулов отмечает, что выход из текущего кризиса для всех игроков будет зависеть от множества факторов, в числе которых и поддержка со стороны государства, и развитие международного сотрудничества, и успешность текущих инновационных проектов в сфере. Например, «Яндекс» и Сбер достаточно давно занимаются разработкой автономных технологий: «Яндекс» уже разработал автономное такси, Сбер запустил собственный проект по разработке беспилотного такси «Сберавто Пайлот».

Официальный сайт Марата Айдагулова — https://маратайдагулов.рф