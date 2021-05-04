Марат Хуснуллин рассказал о новом проектном решении по КОС «Южные»

Фото: пресс-служба Правительства города

Сегодня вице-премьер Правительства России Марат Хуснуллин проверил ход работ на крупных объектах ФЦП в Севастополе. Вместе с губернатором Михаилом Развожаевым они осмотрели строительство трассы «Таврида», а также площадки культурного и медицинского кластера. По итогам поездок по стройплощадкам и совещаний в Правительстве города вице-премьер отметил, что работы везде развернуты, но «кое-где есть отставание».

«Там, где мы недовольны ходом работ, строителям и заказчикам придали ускорение», – рассказал Марат Хуснуллин. По его словам, речь идет об отставании по объективным причинам.

В случае с медкластером в качестве такой причины Марат Хуснуллин назвал «старый, некачественный проект, который приводил к серьезному удорожанию».

«Пришлось потратить время на перепроектирование, убрали излишние требования, в результате удешевили проект почти на миллиард. Сейчас поставлена задача ускоряться, как можно быстрее строить этот медцентр», – уточнил детали вице-премьер.

После осмотра территории будущего культурного кластера, Марат Хуснуллин рассказал о планах по расширению улицы Капитанской:

«Мы внимательно посмотрели несколько вариантов ее расширения, нашли оптимальный, сейчас уже идет проектирование. Есть вопросы со сносом строений, но улицу необходимо расширять, чтобы была возможность подъезжать к культурному кластеру».

Как уточнил Михаил Развожаев, площадь парка вокруг культурного кластера составит 40 га. О предварительном решении и техзадании для проектирования доложили вице-премьеру, начинается стадия проектных работ. Сегодня Марат Хуснуллин уже оценил качество благоустройства территории вокруг памятника 100-летию окончания Гражданской войны. По его словам, это «красивое место, хорошо сделано».

По ситуации с перепроектированием очистных в Севастополе, глава города сообщил, что «наконец закончили согласование с экспертизой, с учетом всех дополнительных задач: рециклинг, увеличение мощностей под развитие города, строительство вместо отдельных очистных в Балаклаве коллектора, который будет собирать и направлять сточные воды в КОС «Южные». Как уточнил Михаил Развожаев, объем финансирования по этому объекту на 2021 год составляет 700 миллионов рублей.

«Возможность очистки стоков для использования в качестве технической воды — это новое проектное решение, которое пришлось заново делать», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

По его данным, теперь в проект КОС «Южные» включена возможность очистки до 10 тысяч кубов в сутки.

Лариса Петренко