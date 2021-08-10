Марат Хуснуллин с собаками нашел в Крыму трюфели

Российский вице-премьер правительства Марат Хуснуллин нашел с собаками трюфели в Крыму. Фотографиями находки он поделился на своей странице в соцсети Instagram.

В Крыму на ближайшие два года решили проблему с водой — Хуснуллин «Сегодня ходил на «охоту на трюфели»! Очень интересное занятие, улов получился очень неплохой, спасибо за это собакам, которые помогали в поисках. Очень здорово, что в нашей стране есть такое необычное развлечение! В очередной раз поражаюсь Крыму, где столько разнообразного времяпрепровождения», – написал Хуснуллин.

Напомним, что ранее чиновник публиковал снимки полуострова с воздуха.