Описание приготовления:
Кекс получается мягким и очень нежным, так что лучше всего резать его очень острым ножом. Вместо изюма можно добавить вяленую клюкву или вишню, а верх украсить по собственному желанию. У меня марципан желтого цвета, но можно взять любой.
Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Мука
Блюдо: Выпечка / Кексы / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Масло сливочнoe 40 Грамм
- Марципан 40 Грамм
- Сахар 3 Ст. ложки
- Яйцo 2 Штуки
- Мука пшеничная 65 Грамм
- Мука кукурузная 2 Ст. ложки
- Мука миндальная 2 Ст. ложки
- Разрыхлитель 5 Грамм
- Шоколадные капли для выпечки 1 Ст. ложка
- Изюм белый 2 Ст. ложки
- Шоколад белый 20 Грамм
Количество порций 5
Калорийность
504 ккал
Калорийность
5 г
Белки
28 г
Жиры
59 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Марципановый кекс»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления марципанового кекса.
В миску выложите мягкое сливочное масло, добавьте сахар, ванильный сахар и раскрошите марципан. Все взбейте в пышную массу.
Продолжая взбивать, разбивайте по одному яйцу, каждый раз хорошо взбивая.
Смешайте пшеничную муку с разрыхлителем, добавьте в миску, добавьте миндальную и кукурузную муку.
Добавьте шоколадные капли и изюм, перемешайте.
Форму для кекса смажьте растительным маслом, посыпьте панировочными сухарями и выложите тесто, не выше 2/3 высоты формы.
Поставьте кекс в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 35-40 минут, до сухой спички.
Достаньте кекс из формы, остудите на решетке, а затем заверните в фольгу для выпечки и оставьте в прохладном месте на сутки. Украсьте белым шоколадом и подавайте к столу.
Приятного аппетита!