Марципановый кекс

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Описание приготовления:

Кекс получается мягким и очень нежным, так что лучше всего резать его очень острым ножом. Вместо изюма можно добавить вяленую клюкву или вишню, а верх украсить по собственному желанию. У меня марципан желтого цвета, но можно взять любой.

Назначение: На полдник
Основной ингредиент: Мука
Блюдо: Выпечка / Кексы / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Масло сливочнoe 40 Грамм
  • Марципан 40 Грамм
  • Сахар 3 Ст. ложки
  • Яйцo 2 Штуки
  • Мука пшеничная 65 Грамм
  • Мука кукурузная 2 Ст. ложки
  • Мука миндальная 2 Ст. ложки
  • Разрыхлитель 5 Грамм
  • Шоколадные капли для выпечки 1 Ст. ложка
  • Изюм белый 2 Ст. ложки
  • Шоколад белый 20 Грамм

Количество порций 5

Калорийность

504 ккал

Калорийность

5 г

Белки

28 г

Жиры

59 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Марципановый кекс»

Марципановый кекс

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления марципанового кекса.

Марципановый кекс

В миску выложите мягкое сливочное масло, добавьте сахар, ванильный сахар и раскрошите марципан. Все взбейте в пышную массу.

Марципановый кекс

Продолжая взбивать, разбивайте по одному яйцу, каждый раз хорошо взбивая.

Марципановый кекс

Смешайте пшеничную муку с разрыхлителем, добавьте в миску, добавьте миндальную и кукурузную муку.

Марципановый кекс

Добавьте шоколадные капли и изюм, перемешайте.

Марципановый кекс

Форму для кекса смажьте растительным маслом, посыпьте панировочными сухарями и выложите тесто, не выше 2/3 высоты формы.

Марципановый кекс

Поставьте кекс в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 35-40 минут, до сухой спички.

Марципановый кекс

Достаньте кекс из формы, остудите на решетке, а затем заверните в фольгу для выпечки и оставьте в прохладном месте на сутки. Украсьте белым шоколадом и подавайте к столу.

Марципановый кекс

Приятного аппетита!

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