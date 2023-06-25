Описание приготовления:

Кекс получается мягким и очень нежным, так что лучше всего резать его очень острым ножом. Вместо изюма можно добавить вяленую клюкву или вишню, а верх украсить по собственному желанию. У меня марципан желтого цвета, но можно взять любой.

Назначение: На полдник

Основной ингредиент: Мука

Блюдо: Выпечка / Кексы / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Масло сливочнoe 40 Грамм

Марципан 40 Грамм

Сахар 3 Ст. ложки

Яйцo 2 Штуки

Мука пшеничная 65 Грамм

Мука кукурузная 2 Ст. ложки

Мука миндальная 2 Ст. ложки

Разрыхлитель 5 Грамм

Шоколадные капли для выпечки 1 Ст. ложка

Изюм белый 2 Ст. ложки

Шоколад белый 20 Грамм

Количество порций 5

Калорийность

504 ккал

Калорийность

5 г

Белки

28 г

Жиры

59 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Марципановый кекс»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления марципанового кекса.

В миску выложите мягкое сливочное масло, добавьте сахар, ванильный сахар и раскрошите марципан. Все взбейте в пышную массу.

Продолжая взбивать, разбивайте по одному яйцу, каждый раз хорошо взбивая.

Смешайте пшеничную муку с разрыхлителем, добавьте в миску, добавьте миндальную и кукурузную муку.

Добавьте шоколадные капли и изюм, перемешайте.

Форму для кекса смажьте растительным маслом, посыпьте панировочными сухарями и выложите тесто, не выше 2/3 высоты формы.

Поставьте кекс в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 35-40 минут, до сухой спички.

Достаньте кекс из формы, остудите на решетке, а затем заверните в фольгу для выпечки и оставьте в прохладном месте на сутки. Украсьте белым шоколадом и подавайте к столу.

Приятного аппетита!