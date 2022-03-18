Мария Захарова опровергла причастность ВС РФ к удару по драмтеатру Мариуполя

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью обвинения Киева в причастности российских военных к авиаудару по драмтеатру в Мариуполе. Спикер дипломатического ведомства сообщила об этом в четверг во время брифинга в Москве.

МАРИЯ ЗАХАРОВА, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации: «Вину за все случившееся в Мариуполе, в частности в контексте подрыва здания драматического театра, естественно, киевский режим сразу же попытался возложить на российских военных … Конечно, это ложь».

Кроме того, официальный представитель российского МИД вновь подчеркнула, что Вооружённые силы нашей страны не бомбят украинские города.

МАРИЯ ЗАХАРОВА, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации: «Сколько бы роликов в натовских структурах не монтировали, сколько бы видеонарезок и фотофейков не было сейчас вброшено, правда все равно пробьется».

Комментируя распространение фейков в западных СМИ, официальный представитель МИД привела в пример материал итальянской газеты La Stampa, которая представила удар тактической ракетой «Точка-У» по мирным жителям Донецка атакой России по Киеву.

МАРИЯ ЗАХАРОВА, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации: «Это уже даже не фейки, это искажение восприятия собственной аудитории происходящего в глобальном масштабе. Много мир знал подлогов, подмены понятий, искажения смысла, но это нечто невообразимое».