Марина Песчанская приняла присягу Уполномоченного по правам ребёнка в Севастополе

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Клятву защищать законные интересы детей принесла повторно избранная на должность Уполномоченного по правам ребёнка в Севастополе Марина Песчанская. 13 июля она приняла присягу в стенах Законодательного собрания города и с этого момента стала считаться официально вступившей в должность.

МАРИНА ПЕСЧАНСКАЯ, Уполномоченный по правам ребёнка в Севастополе: «Клянусь защищать права и законные интересы ребёнка, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь конвенцией ООН о правах ребёнка, Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и законодательством Севастополя, справедливостью и голосом совести».

Напомним, что депутаты большинством голосов избрали Марину Песчанскую уполномоченным на второй срок на пленарном заседании 22 июня текущего года. Председатель Законодательного Собрания города Севастополя Владимир Немцев поздравил Марину Песчанскую, вручил ей удостоверение уполномоченного и пожелал успешной, плодотворной работы.

МАРИНА ПЕСЧАНСКАЯ, Уполномоченный по правам ребёнка в Севастополе: «Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые депутаты. Я благодарна за высокое доверие, я его оправдаю. Спасибо».