Маринад для свинины – это важная составляющая в приготовлении мяса, которая напрямую влияет на вкус, аромат и структуру готового кушанья. В зависимости от ваших вкусовых предпочтений, вы можете подобрать себе рецепт с уксусом или же майонезом. Главный секрет успеха заключается в том, чтобы дать мясу полностью пропитаться добавками, соответственно, маринадом следует заниматься минимум за несколько часов до начала процесса приготовления. В этой статье собраны лучшие варианты для свинины, подходящие, как для готовки на углях, так и на сковородке.

Классический маринад для шашлыка из свинины с луком и уксусом

Классический маринад для шашлыка из свинины с луком и укусом – это рецепт, знакомый всем еще со времен СССР, который не теряет свою популярность и в 21 веке. Главным плюсом этого маринада является простота состава и восхитительный вкус мяса, получаемый в итоге.

Ингредиенты –+5 порц.

Свиная шея 2.5 кг

Лук репчатый 3 шт.

Кориандр 1 ч.л.

Уксус яблочный 6% 5 ст.л.

Соль 1 ч.л.

Шаги 4 ч.

Маринад для свинины готовится очень быстро и просто. Выкладываем все необходимое на рабочий стол. Слегка подмороженную свинину режем на достаточно крупные сегменты. Луковицы «освобождаем» от шелухи, нарезаем колечками. В глубокую емкость забрасываем мясо и лук. Посыпаем компоненты свежемолотым в ступке кориандром и солью. Сбрызгиваем свинину яблочным уксусом и хорошенько перемешиваем. Состав оставляем при комнатной температуре не менее, чем на 3 часа. Пропитанное добавками мясо нанизываем на шампуры вместе с луком и готовим на углях. Шашлык подаем к столу с пылу, с жару и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Маринад для свинины с соевым соусом

Маринад для свинины с соевым соусом имеет некие кисло-сладкие нотки, которые прекрасно гармонируют с мясными эскалопами. Для пропитки свинины таким продуктом достаточно всего лишь получаса, соответственно, этот рецепт отлично подходит для быстрого обеда или ужина.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Эскалоп свиной – 4 шт.

Соус соевый – 90 мл.

Кориандр молотый – ½ ч.л.

Имбирь молотый – ½ ч.л.

Перец черный молотый – ½ ч.л.

Чеснок – 5 зуб.

Масло растительное – 30 мл. + для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления маринада в пиалу выдавливаем чеснок и всыпаем молотый имбирь, кориандр и черный перец.

Шаг 2. Пряную смесь дополняем соевым соусом и 30 миллилитрами растительного масла.

Шаг 3. Мясо ополаскиваем, обсушиваем и окунаем в маринад. Убираем в холодильник на час.

Шаг 4. В сковородке раскаляем растительное масло и быстро подрумяниваем эскалопы, параллельно прогреваем духовой шкаф до 220 градусов.

Шаг 5. Золотистую свинину выкладываем в форму, заливаем оставшимся маринадом и укрываем фольгой – запекаем в течение получаса.

Шаг 6. Приятного аппетита!

Маринад из кефира для мяса свинины

Маринад из кефира для мяса свинины – это простой и очень вкусный способ приготовления, который покорит вас после первой пробы. В этом рецепте не используется растительное масло, а в качестве основного компонента выступает нежирная свинина, которая тушится в нежном и очень аппетитном соусе.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Свинина (нежирная) – 300 гр.

Кефир – 130 мл.

Укроп – 5 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Под струей воды промываем мясо, даем время обсохнуть и режем на небольшие ломтики.

Шаг 2. Максимально мелко шинкуем веточки свежего укропа.

Шаг 3. Сняв шелуху с чеснока, разрезаем зубцы на пластины.

Шаг 4. В глубокой миске смешиваем кефир с зеленью, молотым перцем и солью.

Шаг 5. В полученную смесь выкладываем свинину, добавив чеснок – затягиваем пищевой пленкой и оставляем на 30 минут.

Шаг 6. Кусочки мяса кладем на горячую сковородку, подлив часть маринада.

Шаг 7. Томим кушанье на медленном огне 20-25 минут, постепенно вливая весь кефирный маринад. Приятного аппетита!

Маринад для свинины с майонезом

Маринад для свинины с майонезом – это идеальное дополнение к мясу, которое размягчает и делает вкус невероятно нежным, буквально тающим во рту. Также для пикантности нам потребуется репчатый лук и специи, мариновать свинину следует за ночь до начала готовки на углях.

Время готовки – 9 ч.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Свинина – 1 кг.

Лук – 750 гр.

Майонез – 250 гр.

Паприка сладкая молотая – ½ ч.л.

Перец черный молотый – ½ ч.л.

Сумах – 1 ч.л.

Кориандр молотый – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. 750 грамм лука очищаем от шелухи, около 200 грамм убираем в сторону, а основную часть режем на достаточно толстые кольца.

Шаг 2. Цельные головки лука пробиваем в блендере до консистенции кашицы.

Шаг 3. Объединяем луковое пюре с майонезом.

Шаг 4. Ополаскиваем и обсушиваем мясо, режем на порционные квадратные куски.

Шаг 5. Засыпаем свинину приправами и мешаем.

Шаг 6. Выкладываем луковую кашицу с соусом, снова перемешиваем.

Шаг 7. На дно емкости для маринования кладем слой лука.

Шаг 8. Сверху выкладываем свинину.

Шаг 9. Подобным образом заполняем всю посуду и убираем мясо в холодильник на 5-8 часов для пропитки.

Шаг 10. Нанизываем на шампуры, чередуя свинину с луком. Жарим до готовности, периодически ворочая. Приятного аппетита!

Самый вкусный маринад для свиных ребрышек

Самый вкусный маринад для свиных ребрышек готовится из смеси жидкого меда, горчицы и соевого соуса. Такое сочетание компонентов не только пропитывает мясо, но и образует румяную и аппетитную корочку, перед которой не смогут устоять даже вегетарианцы!

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Ребрышки свиные – 500 гр.

Соус соевый – 30 мл.

Мед – 1 ст.л.

Кетчуп – 1 ст.л.

Горчица – 1-1,5 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для собственного удобства, подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Смешиваем в пиале следующие компоненты: мед, горчицу, кетчуп и соевый соус.

Шаг 3. Пласт ребрышек с мясом активно натираем черным перцем и солью со всех сторон, кладем в огнеупорную форму, устеленную фольгой и, оставляем на 15 минут.

Шаг 4. При помощи кулинарной кисти, смазываем свинину маринадом.

Шаг 5. Заготовку также накрываем фольгой сверху и убираем в предварительно разогретый до 180 градусов духовой шкаф на полчаса.

Шаг 6. По истечении указанного времени, фольгу разворачиваем и промазываем ребрышки соусом еще раз. Запекаем еще 20-30 минут (за 10 минут до готовности в очередной раз сдабриваем маринадом).

Шаг 7. Ароматные и аппетитные ребрышки подаем к столу сразу же из духовки и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Маринад для запекания свинины в духовке

Маринад для запекания свинины в духовке – это важный компонент, который очень сильно влияет на вкус и аромат выбранного мяса. Сегодня вашему вниманию представляется рецепт маринада, приготовленного на основе аджики, копченой паприки и соевого соуса.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Свинина – 400 гр.

Аджика острая – 1 ч.л.

Горчица – 1 ч.л.

Сок лимона – 1 ст.л.

Соус соевый – 2 ст.л.

Сахар-песок – ½ ч.л.

Паприка копченая молотая – 1 ч.л.

Масло подсолнечное – 1 ст.л.

Приправа для мяса – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В тарелку с высокими бортиками высыпаем сахарный песок, соль и приправы.

Шаг 2. К пряностям отправляем цитрусовый сок, аджику, горчицу, соевый соус и растительное масло.

Шаг 3. Перемешиваем до однородной консистенции.

Шаг 4. Погружаем кусок мяса в маринад так, чтобы состав полностью покрывал свинину – убираем в холод для пропитки на 4-8 часов.

Шаг 5. Затем оборачиваем полуфабрикат в фольгу и убираем в духовку на 50-60 минут при температурной отметке в 180 градусов.

Шаг 6. Нежную свинину подаем к столу в горячем либо охлажденном виде и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Маринад для стейка свинины на мангале

Маринад для стейка свинины на мангале готовится достаточно просто и быстро, для его приготовления кулинару потребуются лишь те компоненты, которые есть под рукой у каждого. За счет добавления французской горчицы и томатного соуса, свинина получается пикантной и безумно ароматной.

Время готовки – 11 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 9.

Ингредиенты:

Стейки свиные – 9 шт.

Соус томатный – 4 ст.л.

Горчица французская – 2 ч.л.

Соус соевый – 4 ст.л.

Соль – 1-2 ч.л.

Перец черный молотый – ½ ч.л.

Масло растительное – 6 ст.л.

Аджика сухая – 1 ч.л.

Лук – 4 шт.

Сок лимонный – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину ополаскиваем водой и насухо промакиваем бумажными полотенцами.

Шаг 2. Каждый кусочек отбиваем при помощи кухонного молоточка и хаотично накалываем «носиком» ножа.

Шаг 3. В чаше объединяем составляющие маринада: соевый соус, растительное масло, аджику, лимонный сок, горчицу, томатный соус, а также специи.

Шаг 4. Размешиваем.

Шаг 5. Луковицы режем полукольцами, часть кладем на дно кастрюли в один слой.

Шаг 6. Стейки с обеих сторон смазываем маринадом.

Шаг 7. Чередуя мясо и лук, заполняем всю посуду – затягиваем пленкой либо укрываем крышкой, перемещаем в холодильную камеру на 10-12 минут.

Шаг 8. Пропитанные специями стейки готовим на решетке. Готовьте и получайте удовольствие!

Маринад с лимоном для мягкого шашлыка из свинины

Маринад с лимоном для мягкого шашлыка из свинины – это проверенный способ приготовления ароматного и невероятного вкусного блюда из мяса. Помимо цитруса, нам также потребуется репчатый лук, эти компоненты прекрасно размягчают свинину и насыщают ее сладковатым ароматом.

Время готовки – 5 ч.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Мякоть свиная – 1 кг.

Лук – 3 шт.

Лимон – 1 шт.

Соль – 1 ст.л.

Зира молотая – 1 ч.л.

Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенный лук режем тонкими полукольцами.

Шаг 2. Свинину нарезаем кусочками со сторонами примерно три на три сантиметра.

Шаг 3. В тарелку с высокими бортиками высыпаем лук, зиру, паприку и соль – активно разминаем руками.

Шаг 4. В полученный маринад отправляем мясо, перемешиваем.

Шаг 5. Цитрус разрезаем пополам, одну часть нарезаем дольками и забрасываем в основной состав, а из второй выдавливаем сок прямо к полуфабрикату.

Шаг 6. Компоненты еще раз перемешиваем и затягиваем пленкой, убираем в холодильник на 4-6 часов для пропитки.

Шаг 7. По истечении времени, насаживаем мясо на шампуры и готовим на углях.

Шаг 8. Приятного аппетита!

Маринад для шашлыка из свинины с горчицей и медом

Маринад для шашлыка из свинины с горчицей и медом – это проверенный и невероятно ароматный способ приготовления мяса. Для полной пропитки подготовленной смесью, свинине достаточно около четырех часов, кусочки насыщаются слегка пряными и кисло-сладкими нотками.

Время готовки – 5 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Свинина – 1 кг.

Соль – 1 ч.л.

Мед – 1 ст.л.

Горчица дижонская – 1 ст.л.

Лук – 1-3 шт.

Специи для шашлыка – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину ополаскиваем и обсушиваем любым удобным способом, режем на порционные куски и укладываем в глубокую емкость.

Шаг 2. Лук очищаем и нарезаем достаточно толстыми кольцами.

Шаг 3. К мясу высыпаем луковую нарезку, также добавляем горчицу, приправы, соль и мед.

Шаг 4. Составляющие тщательно перемешиваем и отправляем в холод минимум на 3-4 часа.

Шаг 5. По истечении времени, нанизываем кусочки на шампуры либо выкладываем на решетку, жарим на раскаленных углях до готовности.

Шаг 6. Приятного аппетита!

Маринад с минералкой для шашлыка из свинины

Маринад с минералкой для шашлыка из свинины – это один из самых простых и легких способов подготовить мясо к жарке. Помимо газированной воды, нам также потребуется достаточно много лука, который своим соком прекрасно дополняет насыщенный вкус свинины.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Свинина – 1 кг.

Лук – 500 гр.

Минералка – 1 л.

Зира – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Специи для шашлыка – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем и произвольно нарезаем лук, разминаем ладонями до выделения сока.

Шаг 2. Промытое и обсушенное мясо режем на порционные кусочки и выкладываем к луку, вместе с зирой, специями для шашлыка и солью – хорошенько перемешиваем.

Шаг 3. Состав заливаем минералкой и убираем в холодильник минимум на один час, а лучше – на всю ночь.

Шаг 4. Пропитанное специями и луковым соком мясо, насаживаем на шампуры.

Шаг 5. Жарим шашлык около 12-15 минут. Готовьте и получайте удовольствие!