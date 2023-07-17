Маринад для свинины

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Маринад для свинины – это важная составляющая в приготовлении мяса, которая напрямую влияет на вкус, аромат и структуру готового кушанья. В зависимости от ваших вкусовых предпочтений, вы можете подобрать себе рецепт с уксусом или же майонезом. Главный секрет успеха заключается в том, чтобы дать мясу полностью пропитаться добавками, соответственно, маринадом следует заниматься минимум за несколько часов до начала процесса приготовления. В этой статье собраны лучшие варианты для свинины, подходящие, как для готовки на углях, так и на сковородке.

Классический маринад для шашлыка из свинины с луком и уксусом

Классический маринад для шашлыка из свинины с луком и укусом – это рецепт, знакомый всем еще со времен СССР, который не теряет свою популярность и в 21 веке. Главным плюсом этого маринада является простота состава и восхитительный вкус мяса, получаемый в итоге.

Маринад для свинины

Ингредиенты –+5 порц.

  • Свиная шея 2.5 кг
  • Лук репчатый 3 шт.
  • Кориандр 1 ч.л.
  • Уксус яблочный 6% 5 ст.л.
  • Соль 1 ч.л.

Шаги 4 ч.

  1. Маринад для свинины

    Маринад для свинины готовится очень быстро и просто. Выкладываем все необходимое на рабочий стол.

  2. Маринад для свинины

    Слегка подмороженную свинину режем на достаточно крупные сегменты.

  3. Маринад для свинины

    Луковицы «освобождаем» от шелухи, нарезаем колечками.

  4. Маринад для свинины

    В глубокую емкость забрасываем мясо и лук.

  5. Маринад для свинины

    Посыпаем компоненты свежемолотым в ступке кориандром и солью.

  6. Маринад для свинины

    Сбрызгиваем свинину яблочным уксусом и хорошенько перемешиваем.

  7. Маринад для свинины

    Состав оставляем при комнатной температуре не менее, чем на 3 часа.

  8. Маринад для свинины

    Пропитанное добавками мясо нанизываем на шампуры вместе с луком и готовим на углях.

  9. Маринад для свинины

    Шашлык подаем к столу с пылу, с жару и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Маринад для свинины с соевым соусом

Маринад для свинины с соевым соусом имеет некие кисло-сладкие нотки, которые прекрасно гармонируют с мясными эскалопами. Для пропитки свинины таким продуктом достаточно всего лишь получаса, соответственно, этот рецепт отлично подходит для быстрого обеда или ужина.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Эскалоп свиной – 4 шт.
  • Соус соевый – 90 мл.
  • Кориандр молотый – ½ ч.л.
  • Имбирь молотый – ½ ч.л.
  • Перец черный молотый – ½ ч.л.
  • Чеснок – 5 зуб.
  • Масло растительное – 30 мл. + для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления маринада в пиалу выдавливаем чеснок и всыпаем молотый имбирь, кориандр и черный перец.

Маринад для свинины

Шаг 2. Пряную смесь дополняем соевым соусом и 30 миллилитрами растительного масла.

Маринад для свинины

Шаг 3. Мясо ополаскиваем, обсушиваем и окунаем в маринад. Убираем в холодильник на час.

Маринад для свинины

Шаг 4. В сковородке раскаляем растительное масло и быстро подрумяниваем эскалопы, параллельно прогреваем духовой шкаф до 220 градусов.

Маринад для свинины

Шаг 5. Золотистую свинину выкладываем в форму, заливаем оставшимся маринадом и укрываем фольгой – запекаем в течение получаса.

Маринад для свинины

Шаг 6. Приятного аппетита!

Маринад для свинины

Маринад из кефира для мяса свинины

Маринад из кефира для мяса свинины – это простой и очень вкусный способ приготовления, который покорит вас после первой пробы. В этом рецепте не используется растительное масло, а в качестве основного компонента выступает нежирная свинина, которая тушится в нежном и очень аппетитном соусе.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Свинина (нежирная) – 300 гр.
  • Кефир – 130 мл.
  • Укроп – 5 гр.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Под струей воды промываем мясо, даем время обсохнуть и режем на небольшие ломтики.

Маринад для свинины

Шаг 2. Максимально мелко шинкуем веточки свежего укропа.

Маринад для свинины

Шаг 3. Сняв шелуху с чеснока, разрезаем зубцы на пластины.

Маринад для свинины

Шаг 4. В глубокой миске смешиваем кефир с зеленью, молотым перцем и солью.

Маринад для свинины

Шаг 5. В полученную смесь выкладываем свинину, добавив чеснок – затягиваем пищевой пленкой и оставляем на 30 минут.

Маринад для свинины

Шаг 6. Кусочки мяса кладем на горячую сковородку, подлив часть маринада.

Маринад для свинины

Шаг 7. Томим кушанье на медленном огне 20-25 минут, постепенно вливая весь кефирный маринад. Приятного аппетита!

Маринад для свинины

Маринад для свинины с майонезом

Маринад для свинины с майонезом – это идеальное дополнение к мясу, которое размягчает и делает вкус невероятно нежным, буквально тающим во рту. Также для пикантности нам потребуется репчатый лук и специи, мариновать свинину следует за ночь до начала готовки на углях.

Время готовки – 9 ч.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Свинина – 1 кг.
  • Лук – 750 гр.
  • Майонез – 250 гр.
  • Паприка сладкая молотая – ½ ч.л.
  • Перец черный молотый – ½ ч.л.
  • Сумах – 1 ч.л.
  • Кориандр молотый – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. 750 грамм лука очищаем от шелухи, около 200 грамм убираем в сторону, а основную часть режем на достаточно толстые кольца.

Маринад для свинины

Шаг 2. Цельные головки лука пробиваем в блендере до консистенции кашицы.

Маринад для свинины

Шаг 3. Объединяем луковое пюре с майонезом.

Маринад для свинины

Шаг 4. Ополаскиваем и обсушиваем мясо, режем на порционные квадратные куски.

Маринад для свинины

Шаг 5. Засыпаем свинину приправами и мешаем.

Маринад для свинины

Шаг 6. Выкладываем луковую кашицу с соусом, снова перемешиваем.

Маринад для свинины

Шаг 7. На дно емкости для маринования кладем слой лука.

Маринад для свинины

Шаг 8. Сверху выкладываем свинину.

Маринад для свинины

Шаг 9. Подобным образом заполняем всю посуду и убираем мясо в холодильник на 5-8 часов для пропитки.

Маринад для свинины

Шаг 10. Нанизываем на шампуры, чередуя свинину с луком. Жарим до готовности, периодически ворочая. Приятного аппетита!

Маринад для свинины

Самый вкусный маринад для свиных ребрышек

Самый вкусный маринад для свиных ребрышек готовится из смеси жидкого меда, горчицы и соевого соуса. Такое сочетание компонентов не только пропитывает мясо, но и образует румяную и аппетитную корочку, перед которой не смогут устоять даже вегетарианцы!

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Ребрышки свиные – 500 гр.
  • Соус соевый – 30 мл.
  • Мед – 1 ст.л.
  • Кетчуп – 1 ст.л.
  • Горчица – 1-1,5 ст.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для собственного удобства, подготавливаем продуктовый набор.

Маринад для свинины

Шаг 2. Смешиваем в пиале следующие компоненты: мед, горчицу, кетчуп и соевый соус.

Маринад для свинины

Шаг 3. Пласт ребрышек с мясом активно натираем черным перцем и солью со всех сторон, кладем в огнеупорную форму, устеленную фольгой и, оставляем на 15 минут.

Маринад для свинины

Шаг 4. При помощи кулинарной кисти, смазываем свинину маринадом.

Маринад для свинины

Шаг 5. Заготовку также накрываем фольгой сверху и убираем в предварительно разогретый до 180 градусов духовой шкаф на полчаса.

Маринад для свинины

Шаг 6. По истечении указанного времени, фольгу разворачиваем и промазываем ребрышки соусом еще раз. Запекаем еще 20-30 минут (за 10 минут до готовности в очередной раз сдабриваем маринадом).

Маринад для свинины

Шаг 7. Ароматные и аппетитные ребрышки подаем к столу сразу же из духовки и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Маринад для свинины

Маринад для запекания свинины в духовке

Маринад для запекания свинины в духовке – это важный компонент, который очень сильно влияет на вкус и аромат выбранного мяса. Сегодня вашему вниманию представляется рецепт маринада, приготовленного на основе аджики, копченой паприки и соевого соуса.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Свинина – 400 гр.
  • Аджика острая – 1 ч.л.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Сок лимона – 1 ст.л.
  • Соус соевый – 2 ст.л.
  • Сахар-песок – ½ ч.л.
  • Паприка копченая молотая – 1 ч.л.
  • Масло подсолнечное – 1 ст.л.
  • Приправа для мяса – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В тарелку с высокими бортиками высыпаем сахарный песок, соль и приправы.

Маринад для свинины

Шаг 2. К пряностям отправляем цитрусовый сок, аджику, горчицу, соевый соус и растительное масло.

Маринад для свинины

Шаг 3. Перемешиваем до однородной консистенции.

Маринад для свинины

Шаг 4. Погружаем кусок мяса в маринад так, чтобы состав полностью покрывал свинину – убираем в холод для пропитки на 4-8 часов.

Маринад для свинины

Шаг 5. Затем оборачиваем полуфабрикат в фольгу и убираем в духовку на 50-60 минут при температурной отметке в 180 градусов.

Маринад для свинины

Шаг 6. Нежную свинину подаем к столу в горячем либо охлажденном виде и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Маринад для свинины

Маринад для стейка свинины на мангале

Маринад для стейка свинины на мангале готовится достаточно просто и быстро, для его приготовления кулинару потребуются лишь те компоненты, которые есть под рукой у каждого. За счет добавления французской горчицы и томатного соуса, свинина получается пикантной и безумно ароматной.

Время готовки – 11 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 9.

Ингредиенты:

  • Стейки свиные – 9 шт.
  • Соус томатный – 4 ст.л.
  • Горчица французская – 2 ч.л.
  • Соус соевый – 4 ст.л.
  • Соль – 1-2 ч.л.
  • Перец черный молотый – ½ ч.л.
  • Масло растительное – 6 ст.л.
  • Аджика сухая – 1 ч.л.
  • Лук – 4 шт.
  • Сок лимонный – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину ополаскиваем водой и насухо промакиваем бумажными полотенцами.

Маринад для свинины

Шаг 2. Каждый кусочек отбиваем при помощи кухонного молоточка и хаотично накалываем «носиком» ножа.

Маринад для свинины

Шаг 3. В чаше объединяем составляющие маринада: соевый соус, растительное масло, аджику, лимонный сок, горчицу, томатный соус, а также специи.

Маринад для свинины

Шаг 4. Размешиваем.

Маринад для свинины

Шаг 5. Луковицы режем полукольцами, часть кладем на дно кастрюли в один слой.

Маринад для свинины

Шаг 6. Стейки с обеих сторон смазываем маринадом.

Маринад для свинины

Шаг 7. Чередуя мясо и лук, заполняем всю посуду – затягиваем пленкой либо укрываем крышкой, перемещаем в холодильную камеру на 10-12 минут.

Маринад для свинины

Шаг 8. Пропитанные специями стейки готовим на решетке. Готовьте и получайте удовольствие!

Маринад для свинины

Маринад с лимоном для мягкого шашлыка из свинины

Маринад с лимоном для мягкого шашлыка из свинины – это проверенный способ приготовления ароматного и невероятного вкусного блюда из мяса. Помимо цитруса, нам также потребуется репчатый лук, эти компоненты прекрасно размягчают свинину и насыщают ее сладковатым ароматом.

Время готовки – 5 ч.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Мякоть свиная – 1 кг.
  • Лук – 3 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Зира молотая – 1 ч.л.
  • Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенный лук режем тонкими полукольцами.

Маринад для свинины

Шаг 2. Свинину нарезаем кусочками со сторонами примерно три на три сантиметра.

Маринад для свинины

Шаг 3. В тарелку с высокими бортиками высыпаем лук, зиру, паприку и соль – активно разминаем руками.

Маринад для свинины

Шаг 4. В полученный маринад отправляем мясо, перемешиваем.

Маринад для свинины

Шаг 5. Цитрус разрезаем пополам, одну часть нарезаем дольками и забрасываем в основной состав, а из второй выдавливаем сок прямо к полуфабрикату.

Маринад для свинины

Шаг 6. Компоненты еще раз перемешиваем и затягиваем пленкой, убираем в холодильник на 4-6 часов для пропитки.

Маринад для свинины

Шаг 7. По истечении времени, насаживаем мясо на шампуры и готовим на углях.

Маринад для свинины

Шаг 8. Приятного аппетита!

Маринад для свинины

Маринад для шашлыка из свинины с горчицей и медом

Маринад для шашлыка из свинины с горчицей и медом – это проверенный и невероятно ароматный способ приготовления мяса. Для полной пропитки подготовленной смесью, свинине достаточно около четырех часов, кусочки насыщаются слегка пряными и кисло-сладкими нотками.

Время готовки – 5 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Свинина – 1 кг.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Мед – 1 ст.л.
  • Горчица дижонская – 1 ст.л.
  • Лук – 1-3 шт.
  • Специи для шашлыка – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину ополаскиваем и обсушиваем любым удобным способом, режем на порционные куски и укладываем в глубокую емкость.

Маринад для свинины

Шаг 2. Лук очищаем и нарезаем достаточно толстыми кольцами.

Маринад для свинины

Шаг 3. К мясу высыпаем луковую нарезку, также добавляем горчицу, приправы, соль и мед.

Маринад для свинины

Шаг 4. Составляющие тщательно перемешиваем и отправляем в холод минимум на 3-4 часа.

Маринад для свинины

Шаг 5. По истечении времени, нанизываем кусочки на шампуры либо выкладываем на решетку, жарим на раскаленных углях до готовности.

Маринад для свинины

Шаг 6. Приятного аппетита!

Маринад для свинины

Маринад с минералкой для шашлыка из свинины

Маринад с минералкой для шашлыка из свинины – это один из самых простых и легких способов подготовить мясо к жарке. Помимо газированной воды, нам также потребуется достаточно много лука, который своим соком прекрасно дополняет насыщенный вкус свинины.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Свинина – 1 кг.
  • Лук – 500 гр.
  • Минералка – 1 л.
  • Зира – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи для шашлыка – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем и произвольно нарезаем лук, разминаем ладонями до выделения сока.

Маринад для свинины

Шаг 2. Промытое и обсушенное мясо режем на порционные кусочки и выкладываем к луку, вместе с зирой, специями для шашлыка и солью – хорошенько перемешиваем.

Маринад для свинины

Шаг 3. Состав заливаем минералкой и убираем в холодильник минимум на один час, а лучше – на всю ночь.

Маринад для свинины

Шаг 4. Пропитанное специями и луковым соком мясо, насаживаем на шампуры.

Маринад для свинины

Шаг 5. Жарим шашлык около 12-15 минут. Готовьте и получайте удовольствие!

Маринад для свинины

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