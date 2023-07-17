Маринад для свинины – это важная составляющая в приготовлении мяса, которая напрямую влияет на вкус, аромат и структуру готового кушанья. В зависимости от ваших вкусовых предпочтений, вы можете подобрать себе рецепт с уксусом или же майонезом. Главный секрет успеха заключается в том, чтобы дать мясу полностью пропитаться добавками, соответственно, маринадом следует заниматься минимум за несколько часов до начала процесса приготовления. В этой статье собраны лучшие варианты для свинины, подходящие, как для готовки на углях, так и на сковородке.
Классический маринад для шашлыка из свинины с луком и уксусом
Классический маринад для шашлыка из свинины с луком и укусом – это рецепт, знакомый всем еще со времен СССР, который не теряет свою популярность и в 21 веке. Главным плюсом этого маринада является простота состава и восхитительный вкус мяса, получаемый в итоге.
Ингредиенты –+5 порц.
- Свиная шея 2.5 кг
- Лук репчатый 3 шт.
- Кориандр 1 ч.л.
- Уксус яблочный 6% 5 ст.л.
- Соль 1 ч.л.
Шаги 4 ч.
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Маринад для свинины готовится очень быстро и просто. Выкладываем все необходимое на рабочий стол.
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Слегка подмороженную свинину режем на достаточно крупные сегменты.
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Луковицы «освобождаем» от шелухи, нарезаем колечками.
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В глубокую емкость забрасываем мясо и лук.
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Посыпаем компоненты свежемолотым в ступке кориандром и солью.
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Сбрызгиваем свинину яблочным уксусом и хорошенько перемешиваем.
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Состав оставляем при комнатной температуре не менее, чем на 3 часа.
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Пропитанное добавками мясо нанизываем на шампуры вместе с луком и готовим на углях.
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Шашлык подаем к столу с пылу, с жару и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Маринад для свинины с соевым соусом
Маринад для свинины с соевым соусом имеет некие кисло-сладкие нотки, которые прекрасно гармонируют с мясными эскалопами. Для пропитки свинины таким продуктом достаточно всего лишь получаса, соответственно, этот рецепт отлично подходит для быстрого обеда или ужина.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Эскалоп свиной – 4 шт.
- Соус соевый – 90 мл.
- Кориандр молотый – ½ ч.л.
- Имбирь молотый – ½ ч.л.
- Перец черный молотый – ½ ч.л.
- Чеснок – 5 зуб.
- Масло растительное – 30 мл. + для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для приготовления маринада в пиалу выдавливаем чеснок и всыпаем молотый имбирь, кориандр и черный перец.
Шаг 2. Пряную смесь дополняем соевым соусом и 30 миллилитрами растительного масла.
Шаг 3. Мясо ополаскиваем, обсушиваем и окунаем в маринад. Убираем в холодильник на час.
Шаг 4. В сковородке раскаляем растительное масло и быстро подрумяниваем эскалопы, параллельно прогреваем духовой шкаф до 220 градусов.
Шаг 5. Золотистую свинину выкладываем в форму, заливаем оставшимся маринадом и укрываем фольгой – запекаем в течение получаса.
Шаг 6. Приятного аппетита!
Маринад из кефира для мяса свинины
Маринад из кефира для мяса свинины – это простой и очень вкусный способ приготовления, который покорит вас после первой пробы. В этом рецепте не используется растительное масло, а в качестве основного компонента выступает нежирная свинина, которая тушится в нежном и очень аппетитном соусе.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Свинина (нежирная) – 300 гр.
- Кефир – 130 мл.
- Укроп – 5 гр.
- Чеснок – 2 зуб.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Под струей воды промываем мясо, даем время обсохнуть и режем на небольшие ломтики.
Шаг 2. Максимально мелко шинкуем веточки свежего укропа.
Шаг 3. Сняв шелуху с чеснока, разрезаем зубцы на пластины.
Шаг 4. В глубокой миске смешиваем кефир с зеленью, молотым перцем и солью.
Шаг 5. В полученную смесь выкладываем свинину, добавив чеснок – затягиваем пищевой пленкой и оставляем на 30 минут.
Шаг 6. Кусочки мяса кладем на горячую сковородку, подлив часть маринада.
Шаг 7. Томим кушанье на медленном огне 20-25 минут, постепенно вливая весь кефирный маринад. Приятного аппетита!
Маринад для свинины с майонезом
Маринад для свинины с майонезом – это идеальное дополнение к мясу, которое размягчает и делает вкус невероятно нежным, буквально тающим во рту. Также для пикантности нам потребуется репчатый лук и специи, мариновать свинину следует за ночь до начала готовки на углях.
Время готовки – 9 ч.
Время приготовления – 30 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Свинина – 1 кг.
- Лук – 750 гр.
- Майонез – 250 гр.
- Паприка сладкая молотая – ½ ч.л.
- Перец черный молотый – ½ ч.л.
- Сумах – 1 ч.л.
- Кориандр молотый – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. 750 грамм лука очищаем от шелухи, около 200 грамм убираем в сторону, а основную часть режем на достаточно толстые кольца.
Шаг 2. Цельные головки лука пробиваем в блендере до консистенции кашицы.
Шаг 3. Объединяем луковое пюре с майонезом.
Шаг 4. Ополаскиваем и обсушиваем мясо, режем на порционные квадратные куски.
Шаг 5. Засыпаем свинину приправами и мешаем.
Шаг 6. Выкладываем луковую кашицу с соусом, снова перемешиваем.
Шаг 7. На дно емкости для маринования кладем слой лука.
Шаг 8. Сверху выкладываем свинину.
Шаг 9. Подобным образом заполняем всю посуду и убираем мясо в холодильник на 5-8 часов для пропитки.
Шаг 10. Нанизываем на шампуры, чередуя свинину с луком. Жарим до готовности, периодически ворочая. Приятного аппетита!
Самый вкусный маринад для свиных ребрышек
Самый вкусный маринад для свиных ребрышек готовится из смеси жидкого меда, горчицы и соевого соуса. Такое сочетание компонентов не только пропитывает мясо, но и образует румяную и аппетитную корочку, перед которой не смогут устоять даже вегетарианцы!
Время готовки – 90 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Ребрышки свиные – 500 гр.
- Соус соевый – 30 мл.
- Мед – 1 ст.л.
- Кетчуп – 1 ст.л.
- Горчица – 1-1,5 ст.л.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для собственного удобства, подготавливаем продуктовый набор.
Шаг 2. Смешиваем в пиале следующие компоненты: мед, горчицу, кетчуп и соевый соус.
Шаг 3. Пласт ребрышек с мясом активно натираем черным перцем и солью со всех сторон, кладем в огнеупорную форму, устеленную фольгой и, оставляем на 15 минут.
Шаг 4. При помощи кулинарной кисти, смазываем свинину маринадом.
Шаг 5. Заготовку также накрываем фольгой сверху и убираем в предварительно разогретый до 180 градусов духовой шкаф на полчаса.
Шаг 6. По истечении указанного времени, фольгу разворачиваем и промазываем ребрышки соусом еще раз. Запекаем еще 20-30 минут (за 10 минут до готовности в очередной раз сдабриваем маринадом).
Шаг 7. Ароматные и аппетитные ребрышки подаем к столу сразу же из духовки и снимаем пробу. Приятного аппетита!
Маринад для запекания свинины в духовке
Маринад для запекания свинины в духовке – это важный компонент, который очень сильно влияет на вкус и аромат выбранного мяса. Сегодня вашему вниманию представляется рецепт маринада, приготовленного на основе аджики, копченой паприки и соевого соуса.
Время готовки – 1 ч. 15 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Свинина – 400 гр.
- Аджика острая – 1 ч.л.
- Горчица – 1 ч.л.
- Сок лимона – 1 ст.л.
- Соус соевый – 2 ст.л.
- Сахар-песок – ½ ч.л.
- Паприка копченая молотая – 1 ч.л.
- Масло подсолнечное – 1 ст.л.
- Приправа для мяса – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В тарелку с высокими бортиками высыпаем сахарный песок, соль и приправы.
Шаг 2. К пряностям отправляем цитрусовый сок, аджику, горчицу, соевый соус и растительное масло.
Шаг 3. Перемешиваем до однородной консистенции.
Шаг 4. Погружаем кусок мяса в маринад так, чтобы состав полностью покрывал свинину – убираем в холод для пропитки на 4-8 часов.
Шаг 5. Затем оборачиваем полуфабрикат в фольгу и убираем в духовку на 50-60 минут при температурной отметке в 180 градусов.
Шаг 6. Нежную свинину подаем к столу в горячем либо охлажденном виде и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!
Маринад для стейка свинины на мангале
Маринад для стейка свинины на мангале готовится достаточно просто и быстро, для его приготовления кулинару потребуются лишь те компоненты, которые есть под рукой у каждого. За счет добавления французской горчицы и томатного соуса, свинина получается пикантной и безумно ароматной.
Время готовки – 11 ч.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 9.
Ингредиенты:
- Стейки свиные – 9 шт.
- Соус томатный – 4 ст.л.
- Горчица французская – 2 ч.л.
- Соус соевый – 4 ст.л.
- Соль – 1-2 ч.л.
- Перец черный молотый – ½ ч.л.
- Масло растительное – 6 ст.л.
- Аджика сухая – 1 ч.л.
- Лук – 4 шт.
- Сок лимонный – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Свинину ополаскиваем водой и насухо промакиваем бумажными полотенцами.
Шаг 2. Каждый кусочек отбиваем при помощи кухонного молоточка и хаотично накалываем «носиком» ножа.
Шаг 3. В чаше объединяем составляющие маринада: соевый соус, растительное масло, аджику, лимонный сок, горчицу, томатный соус, а также специи.
Шаг 4. Размешиваем.
Шаг 5. Луковицы режем полукольцами, часть кладем на дно кастрюли в один слой.
Шаг 6. Стейки с обеих сторон смазываем маринадом.
Шаг 7. Чередуя мясо и лук, заполняем всю посуду – затягиваем пленкой либо укрываем крышкой, перемещаем в холодильную камеру на 10-12 минут.
Шаг 8. Пропитанные специями стейки готовим на решетке. Готовьте и получайте удовольствие!
Маринад с лимоном для мягкого шашлыка из свинины
Маринад с лимоном для мягкого шашлыка из свинины – это проверенный способ приготовления ароматного и невероятного вкусного блюда из мяса. Помимо цитруса, нам также потребуется репчатый лук, эти компоненты прекрасно размягчают свинину и насыщают ее сладковатым ароматом.
Время готовки – 5 ч.
Время приготовления – 15-20 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Мякоть свиная – 1 кг.
- Лук – 3 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Соль – 1 ст.л.
- Зира молотая – 1 ч.л.
- Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищенный лук режем тонкими полукольцами.
Шаг 2. Свинину нарезаем кусочками со сторонами примерно три на три сантиметра.
Шаг 3. В тарелку с высокими бортиками высыпаем лук, зиру, паприку и соль – активно разминаем руками.
Шаг 4. В полученный маринад отправляем мясо, перемешиваем.
Шаг 5. Цитрус разрезаем пополам, одну часть нарезаем дольками и забрасываем в основной состав, а из второй выдавливаем сок прямо к полуфабрикату.
Шаг 6. Компоненты еще раз перемешиваем и затягиваем пленкой, убираем в холодильник на 4-6 часов для пропитки.
Шаг 7. По истечении времени, насаживаем мясо на шампуры и готовим на углях.
Шаг 8. Приятного аппетита!
Маринад для шашлыка из свинины с горчицей и медом
Маринад для шашлыка из свинины с горчицей и медом – это проверенный и невероятно ароматный способ приготовления мяса. Для полной пропитки подготовленной смесью, свинине достаточно около четырех часов, кусочки насыщаются слегка пряными и кисло-сладкими нотками.
Время готовки – 5 ч.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Свинина – 1 кг.
- Соль – 1 ч.л.
- Мед – 1 ст.л.
- Горчица дижонская – 1 ст.л.
- Лук – 1-3 шт.
- Специи для шашлыка – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Свинину ополаскиваем и обсушиваем любым удобным способом, режем на порционные куски и укладываем в глубокую емкость.
Шаг 2. Лук очищаем и нарезаем достаточно толстыми кольцами.
Шаг 3. К мясу высыпаем луковую нарезку, также добавляем горчицу, приправы, соль и мед.
Шаг 4. Составляющие тщательно перемешиваем и отправляем в холод минимум на 3-4 часа.
Шаг 5. По истечении времени, нанизываем кусочки на шампуры либо выкладываем на решетку, жарим на раскаленных углях до готовности.
Шаг 6. Приятного аппетита!
Маринад с минералкой для шашлыка из свинины
Маринад с минералкой для шашлыка из свинины – это один из самых простых и легких способов подготовить мясо к жарке. Помимо газированной воды, нам также потребуется достаточно много лука, который своим соком прекрасно дополняет насыщенный вкус свинины.
Время готовки – 1 ч. 20 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Свинина – 1 кг.
- Лук – 500 гр.
- Минералка – 1 л.
- Зира – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Специи для шашлыка – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем и произвольно нарезаем лук, разминаем ладонями до выделения сока.
Шаг 2. Промытое и обсушенное мясо режем на порционные кусочки и выкладываем к луку, вместе с зирой, специями для шашлыка и солью – хорошенько перемешиваем.
Шаг 3. Состав заливаем минералкой и убираем в холодильник минимум на один час, а лучше – на всю ночь.
Шаг 4. Пропитанное специями и луковым соком мясо, насаживаем на шампуры.
Шаг 5. Жарим шашлык около 12-15 минут. Готовьте и получайте удовольствие!