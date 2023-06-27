Маринованная молодая капуста с перцем

К отварному, жареному или запеченному картофелю нет лучшей закуски, чем маринованная молодая капуста. Ведь такое сочное и хрустящее дополнение к гарниру — всегда отличная идея. К тому же такая закуска хороша как для будней, так и для праздников.
Капуста по этому рецепту готова уже через 24 часа. На второй день она выходит достаточно кисленькой и безумно хрустящей. Возникает чувство, что мариновали капусту в течение месяца. Как бы не так!
Маринованная молодая капуста: важный нюанс приготовления
После того как вы зальете капусту маринадом, пряности и лавровые листочки не выбрасывайте. Выложите их сверху на капусту с перцем. Также достаньте из маринада укроп и чеснок и добавьте их к остальным ингредиентам. Они уж точно не будут лишними!
Ингредиенты
Капуста белокочанная1 кг Чеснок6 зуб. Болгарский перец1 шт. Вода1 л Соль1,5 ст. л. Сахар2 ст. л. Подсолнечное масло3 ст. л. Лимонный сок2 ст. л. Уксус3 ст. л. Семена кориандра0,5 ч. л. Лавровый лист2 шт. Черный перец (горошком)16 шт. Укроп1,5 пуч.
Приготовление
- Нарезаем капусту крупными квадратами. Промываем болгарский перец. Нарезаем его крупной соломкой. Очищаем 4 зуб. чеснока. Разрезаем их пополам. Промываем 3 веточки укропа. Крупно их нарезаем.В банку, рассчитанную на 1,5 л, плотно выкладываем чеснок, капусту, болгарский перец и зелень, чередуя их.
В кастрюлю вливаем воду. Всыпаем соль и сахар. Вливаем подсолнечное масло, лимонный сок и уксус 9 %. Хорошенько всё перемешиваем.Очищаем 2 зуб. чеснока. Разрезаем их пополам. Отправляем чеснок, лавровый лист, семена кориандра и горошинки перца в кастрюлю.Промываем пучок укропа. Разрезаем его на две части. Отправляем зелень в воду. Тщательно всё перемешиваем. Отправляем кастрюлю на плиту. Доводим маринад до кипения. Через 5–7 минут убираем с огня.Заливаем кипящим маринадом овощи в банке. Сверху выкладываем чеснок, лавровый лист и перец горошком из кастрюли. Плотно закрываем банку крышкой. Оставляем ее до полного остывания при комнатной температуре. Затем убираем в холодильник на 24 часа. Готово!
На следующий день можно лакомиться фантастически вкусной капустой с перцем и наслаждаться ее приятным хрустом. К слову, хранить такую закуску следует исключительно в холодильнике. Не оставляйте банку с капустой надолго при комнатной температуре.