Маринованная молодая капуста с перцем

К отварному, жареному или запеченному картофелю нет лучшей закуски, чем маринованная молодая капуста. Ведь такое сочное и хрустящее дополнение к гарниру — всегда отличная идея. К тому же такая закуска хороша как для будней, так и для праздников.

Капуста по этому рецепту готова уже через 24 часа. На второй день она выходит достаточно кисленькой и безумно хрустящей. Возникает чувство, что мариновали капусту в течение месяца. Как бы не так!

Маринованная молодая капуста: важный нюанс приготовления

После того как вы зальете капусту маринадом, пряности и лавровые листочки не выбрасывайте. Выложите их сверху на капусту с перцем. Также достаньте из маринада укроп и чеснок и добавьте их к остальным ингредиентам. Они уж точно не будут лишними!

Ингредиенты

Капуста белокочанная1 кг Чеснок6 зуб. Болгарский перец1 шт. Вода1 л Соль1,5 ст. л. Сахар2 ст. л. Подсолнечное масло3 ст. л. Лимонный сок2 ст. л. Уксус3 ст. л. Семена кориандра0,5 ч. л. Лавровый лист2 шт. Черный перец (горошком)16 шт. Укроп1,5 пуч.

Приготовление

Нарезаем капусту крупными квадратами. Промываем болгарский перец. Нарезаем его крупной соломкой. Очищаем 4 зуб. чеснока. Разрезаем их пополам. Промываем 3 веточки укропа. Крупно их нарезаем.В банку, рассчитанную на 1,5 л, плотно выкладываем чеснок, капусту, болгарский перец и зелень, чередуя их. В кастрюлю вливаем воду. Всыпаем соль и сахар. Вливаем подсолнечное масло, лимонный сок и уксус 9 %. Хорошенько всё перемешиваем.Очищаем 2 зуб. чеснока. Разрезаем их пополам. Отправляем чеснок, лавровый лист, семена кориандра и горошинки перца в кастрюлю.Промываем пучок укропа. Разрезаем его на две части. Отправляем зелень в воду. Тщательно всё перемешиваем. Отправляем кастрюлю на плиту. Доводим маринад до кипения. Через 5–7 минут убираем с огня.Заливаем кипящим маринадом овощи в банке. Сверху выкладываем чеснок, лавровый лист и перец горошком из кастрюли. Плотно закрываем банку крышкой. Оставляем ее до полного остывания при комнатной температуре. Затем убираем в холодильник на 24 часа. Готово!

На следующий день можно лакомиться фантастически вкусной капустой с перцем и наслаждаться ее приятным хрустом. К слову, хранить такую закуску следует исключительно в холодильнике. Не оставляйте банку с капустой надолго при комнатной температуре.