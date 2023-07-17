Маринованная семга, запеченная в духовке: рецепт вкуснейшего блюда для всей семьи

Приготовленная таким образом рыба буквально тает во рту.
Рыба – полезный и питательный продукт, который обязательно должен быть в меню. Рецептов ее приготовления существует немало: от ухи и до закусок. Сегодня мы предлагаем вам приготовить семгу по рецепту кулинарного блогера Ангелины. Запеченная в духовке с горчицей и медом, она получается невероятно нежной и вкусной.
Запеченная семга а маринаде
Ингредиенты:
- семга – 2 стейка;
- сливочное масло – 50 гр.
Для маринада:
- оливковое масло – 50 мл;
- соевый соус – 50 мл;
- дижонская горчица зернистая – 2 ч. л;
- мед – 2 ч. л;
- сок лимона – 2 ст. л;
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Стейки семги разделить на две части, посолить и поперчить. Все ингредиенты для маринада смешать в глубокой посуде, залить получившейся массой рыбу и отправить ее на час в холодильник.
По истечении этого времени семгу выложить в форму для запекания, полить маринадом и сверху на каждый кусочек рыбы положить по кусочку сливочного масла.
Отправить на 20 минут в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов.
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