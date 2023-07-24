Стручковая фасоль — очень полезное бобовое растение, содержащее в себе мало калорий, но очень много полезных веществ. В первую очередь это витамины А, В, С, Е, а также магний, цинк, калий и фолиевая кислота: то, что необходимо организму человека для нормального функционирования.

Эта зеленая вкуснятина выводит токсины из организма, нормализует солевой обмен, облегчает работу сердца и снижает уровень глюкозы в крови. В общем, не продукт, а золото! Но так как сезон стручковой фасоли достаточно короткий, редакция «Со Вкусом» предлагает заготовить ее на зиму. Маринованная спаржевая фасоль не требует стерилизации, а значит, сэкономит ваше время и силы.

Маринованная спаржевая фасоль на зиму: нюансы приготовления

Это, наверное, один из самых простых рецептов приготовления консервированной спаржевой фасоли. Фасоль сначала отваривается, а затем заливается горячим маринадом. Если не хотите покупать свежую спаржу, ведь в морозилке завалялась фасоль еще с прошлого года, то не беда! Замороженный продукт тоже можно мариновать. Указанное ниже количество продуктов рассчитано на две банки объемом 0,5 л.

Ингредиенты

Стручковая фасоль1 кг Чеснок2 зуб. Перец душистый4 шт. Петрушка по вкусу Гвоздика4 шт. Вода1 л Сахар3 ст. л. Соль1 ст. л. Уксус50 мл

Приготовление

Обрежьте кончики у стручков, нарежьте на кусочки длиной 3–4 см и отварите в кипящей воде в течение 5 минут. Откиньте фасоль на дуршлаг, дайте стечь жидкости и разложите по стерилизованным банкам. Положите в каждую банку по 1 измельченному зубчику чеснока, 2 горошины душистого перца, 2 веточки петрушки и 2 бутона гвоздики. Приготовьте маринад, растворив в воде сахар и соль. Доведите маринад до кипения и влейте уксус. Далее разлейте кипящий маринад по банкам, закатайте стерилизованными крышками. Оставьте банки до полного остывания, накрыв теплым одеялом.

Такую консервацию можно подавать как самодостаточную закуску либо же комбинировать с другими овощами или соленьями. Маринованная спаржевая фасоль прекрасно сочетается как с мясом, так и рыбой. Универсальный, вкусный и очень полезный продукт. Пробуйте! А вот как готовит молодую спаржу именитый кулинар Клопотенко, можно прочесть здесь .