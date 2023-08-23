По правде говоря, без маринованной свеклы я уже жизни не представляю: хоть несколько баночек, но всегда имеется в кладовке. Иногда ем ее просто так, иногда добавляю в украинский борщ или салат с селедкой. Готовлю же этот овощ не первый год по своему фирменному рецепту, что получился вследствие проб и ошибок.

Маринованная свекла с черной смородиной — настоящее объедение для ценителей этого полезного и вкусного корнеплода! Заготовка получается очень сочной, в меру сладкой, хорошо пропитанной ароматными специями. Да и ягоды смородины одаривают свеклу по-особенному пикантными нотками во вкусе. На зиму то что надо!

Почему стоит замариновать свеклу с черной смородиной

Здорово мариновать молодую свеклу нового урожая с последними ягодами черной смородины. По времени совпадает безупречно. Хотя в современной жизни купить стакан свежей или замороженной смородины можно практически круглый год. А больше и не нужно. Замаринуйте хотя бы 2 баночки свеклы с черной смородиной, чтобы на праздничном застолье удивить своих гостей.

Ингредиенты

Свекла1 кг Черная смородина1 стак. Вода500 мл Уксус3 ст. л. Сахар4 ч. л. Соль1,5 ч. л. Гвоздика5 шт. Перец душистый6 шт. Корица по вкусу

Приготовление

Молодую свеклу с темноокрашенной мякотью тщательно помойте и варите минут 40. Далее снимите с огня и поставьте под струю холодной воды. Если свеклу не доварить, то такой контрастный душ быстро доведет ее до готовности. Охлажденный корнеплод нарежьте кубиками (около 1 см). Ягоды переберите, промойте и отбросьте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода. Свеклу и ягоды уложите в предварительно вымытые и простерилизованные банки. Для этого количества продуктов вам потребуется 3 пол-литровых банки. Можно готовить маринад. Воду доведите до кипения, растворите в ней соль с сахаром. Добавьте гвоздику, перец и 1 маленький кусочек корицы. По желанию можете добавить немного чеснока. В конце влейте уксус. Сразу же снимите маринад с огня и залейте им свеклу. Банки прикройте крышками. Поставьте их в кастрюлю с горячей водой на салфетку. Стерилизуйте заготовки в кипящей воде около 8–10 минут. Затем банки следует вынуть, закрутить и перевернуть. В таком виде оставьте их остывать. Готовая закуска точно порадует вас своим видом и вкусом.

Может показаться, что процесс приготовления долгий и трудоемкий. Но реального труда здесь не так уж и много: помыть и порезать свеклу, помыть ягоды и подготовить банки. Свеклу можно отварить и заранее. Готовую закрутку храните при комнатной температуре в темном месте. Ранее мы рассказывали о 6 элементарных блюдах корейской кухни.