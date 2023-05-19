Маринованная морковь на зиму в банках — это довольно интересная закуска, которая готовится с легкостью, имея различные варианты. Маринованная консервация подходит для салатов и других оригинальных блюд. В подборке представлены некоторые варианты, среди которых можно открыть что-то и взять на заметку для себя.

Маринованная морковь на зиму в банках целиком

Маринованная морковь на зиму в банках целиком – прекрасная заготовка для интересного перекуса. Угощение используют в качестве хрустящего дополнения к мясу, птице или рыбе. В совокупности выходит очень аппетитно. Сочные овощи гармонично впишутся в шумные компании.

Ингредиенты –+2 л.

Морковь 2 кг (мелкой)

Вода 2 л.

Лавровый лист 2 шт.

Чеснок 1 головка

Уксус столовый 9% 100 мл.

Перец чили 2 шт.

Перец чёрный горошек 5 шт.

Сахар-песок 4 ст.л.

Соль 4 ст.л.

Шаги 30 мин.

Для приготовления маринованной моркови на зиму в банках необходимо подготовить продукты. Выбираем мелкие молоденькие плоды, чтобы целиком помещались в баночках. Для заливки в сотейнике соединяем воду и сахарный песок. Солим. Установив на конфорке, ждем закипания и полного растворения усилителей вкуса. В кипяток вводим уксусную кислоту. Размешиваем и отключаем нагрев. Целые стеклянные емкости тщательно промываем и стерилизуем своим методом. Проверяем, не появилось ли трещин. На дно кладем лаврушку. Добавляем очищенный чеснок. Количество как можно уменьшить, так и увеличить. Также кладем жгучий перец. При желании предварительно удалив семена. Он придаст пикантности. Предварительно вымытую морковку очищаем. Раскладываем корнеплоды по стерилизованным баночкам. Аккуратно выливаем заливку, чтобы баночка не треснула. Закручиваем новыми чистыми крышками. Остудив в перевернутом положении, переносим консервированную морковку в кладовку. Морковная заготовка на зиму готова к использованию. Приятного аппетита!

Маринованная морковь без стерилизации на зиму

Маринованная морковь без стерилизации на зиму заготавливается без особых трудностей. Пряности придают закуске особенный аромат, который так и манит испробовать консервацию. Морковкой дополняют горячие блюда или перекусывают, когда хочется похрустеть.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Морковь – 1 кг.

Лавровый лист – 1 шт. на банку.

Чеснок – 3-4 зубчика.

Острый перец – 1-2 шт.

Перец черный горошком – 10 шт.

Перец душистый горошком – 5 шт.

Гвоздика – 5 шт.

Зонтики укропа – 1 шт. на банку.

Маринад на 1 литр воды:

Сахар-песок – 3 ст.л.

Соль – 2 ст.л.

Уксус 9% – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Отобрав сочные молодые плоды, удаляем верхний загрязненный слой с морковки, поскоблив ножом или с применением овощечистки.

Шаг 2. Очищенные корнеплоды споласкиваем, промакиваем влагу полотенцем, рубим брусочками.

Шаг 3. Нарезка тонкими кружочками то же приемлема. Это дело личного вкуса. От нарезки зависит время маринования. Чем тоньше, тем быстрее.

Шаг 4. Замачиваем баночки в мыльном растворе. Ополоснув стеклянные емкости под проточной водой, стерилизуем их в духовке или микроволновке. Забрасываем предварительно очищенный и нарезанный чеснок, жгучий перец, лаврушку, оба вида перцев горошком и гвоздику.

Шаг 5. Распределяем нарезку по банкам, слегка трамбуем, чтобы в емкость поместилось больше овощей.

Шаг 6. Делаем несколько заготовок, нарезанных различными способами. Нарезаем по-разному, чтобы при использовании не производить лишних манипуляций, а сразу откупорить и применить по назначению.

Шаг 7. Чтобы корнеплоды замариновались очень быстро, их необходимо тонко нарезать. Для этого подойдет экономка. Сверху кладем укропный зонтик для аромата, заливаем кипящей водой. Спустя 10 минут выливаем остывшую жидкость. Сыплем соль и сахар. Варим до появления мелких пузырьков.

Шаг 8. Вливаем рассол в банки. Придерживая прихватками, чтобы не ошпариться, крепко завинчиваем новой прокипяченной крышкой. Обязательно берем новые крышки, бывшие в употреблении крышки, могут быть деформированы, что может отрицательно сказаться на хранении. Внимательно осматриваем, не подтекает ли крышка.

Шаг 9. Перевернув и укутав банки, дожидаемся остывания.

Шаг 10. Остывшую консервацию перемещаем в место, где хранятся зимние запасы. Используем для приготовления салатов. Маринованная морковка придаст хрусткости. Приятного аппетита!

Маринованная морковь с чесноком на зиму

Маринованная морковь с чесноком на зиму обладает шикарным ароматом. Процесс достаточно простой, несмотря на довольно длительную стерилизацию. Рецепт без труда сможет воплотить любой. Необязательно обладать поварским образованием.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Морковь – 1 кг.

Вода – 1 л.

Масло растительное – 150-200 мл.

Чеснок – 150-200 гр.

Уксусная эссенция 70% – 25 мл.

Сахар-песок – 50 гр.

Соль – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С помытой моркови счищаем кожуру, предварительно срезав хвостики.

Шаг 2. Чесночную головку разбираем на дольки и снимаем с каждой верхний слой. Зубчики мелко рубим.

Шаг 3. В бурлящую воду опускаем нарезанную кружочками морковку и провариваем не более 3 минут. Процеживаем через дуршлаг и обдаем ледяной водой. Смешиваем морковку с рубленым чесноком, заливаем растительным маслом без запаха.

Шаг 4. Хорошенько объединив, раскладываем по простерилизованным заранее емкостям. Кипятим воду для маринада, засыпаем соль и сахар. Провариваем до полного растворения кристалликов. Кипящий маринад снимаем с огня и вводим эссенцию. Распределяем ароматный маринад по баночкам аккуратно, чтобы не треснули емкости.

Шаг 5. Заготовки устанавливаем в кастрюлю с теплой водой и прикрываем крышками. Не забываем предварительно застелить дно тряпочкой. Уровень воды должен покрывать плечики банок. Стерилизуем морковь 25 минут.

Шаг 6. Специальными щипчиками аккуратно извлекаем баночки и закатываем.

Шаг 7. Переворачиваем заготовки вверх дном и накрываем одеялом. Оставляем на ночь охлаждаться. После чего отправляем на хранение в подвал. Угощаем домочадцев оригинальной закуской. Приятного аппетита!

Тертая маринованная морковь на зиму

Тертая маринованная морковь на зиму выглядит ярко и выходит довольно аппетитной. В подготовке овощей поможет овощечистка и комбайн. Используя кухонные приборы, мы значительно экономим время. Закуску едим просто так или добавляем в любимые салаты.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Морковь – 1 кг.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем ингредиенты для морковной консервации.

Шаг 2. Промытую морковку очищаем, повторно промываем, после чего измельчаем на терке. Посыпаем солью и вымешиваем. Баночки хорошенько вымываем и стерилизуем, чтобы убить микробы. С крышками поступаем таким же образом.

Шаг 3. Распределяем тертую морковку по стерилизованным банкам, в каждую банку вливаем уксус.

Шаг 4. На дно кастрюли для стерилизации кладем полотенце или ветошь. Размещаем заготовки, наливаем воду по плечики банок. Прикрываем стерильными крышками. Доведя до кипения, минимизируем нагрев. Стерилизуем закрутки 40 минут.

Шаг 5. После чего осторожно достаем из кипятка. Закатываем крышками. Остужаем под теплым одеялом. После убираем в место с зимними запасами. Приятного аппетита!

Маринованная морковь с луком на зиму

Маринованная морковь с луком на зиму при открытии наполняет безумными ароматами все пространство. Вкусное угощение подходит к мясу и птице. Несложное приготовление по силам даже начинающим кулинарам. Яркие специи придают закатке богатый вкус.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Морковь – 1 кг.

Лук репчатый – 300 гр.

Корень имбиря – по вкусу.

Чеснок – 2 головки.

Лимон – 2 шт.

Масло оливковое – 150 мл.

Перец чили – по вкусу.

Перец чили молотый – по вкусу.

Сахар-песок – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Очищенную морковку нарезаем произвольно.

Шаг 3. Освобожденный от шелухи лук разрезаем на сегменты. Крупную нарезку складываем в сковородку.

Шаг 4. Соединяем соль и воду, размешиваем и выливаем к овощам. Доведя до кипения, провариваем компоненты 5 минут.

Шаг 5. Лимоны тщательно промываем и вытираем насухо. Разрезав пополам, выдавливаем сок. Растворяем в нем сахарный песок.

Шаг 6. Почищенный имбирный корень трем на мелкой терке прямо в цитрусовый сок с сахаром.

Шаг 7. Проваренные овощи остужаем прямо в отваре, после чего процеживаем жидкость. Очищенный чеснок тонко нарезаем и забрасываем к овощам. Вливаем кисло-сладкий маринад.

Шаг 8. Приправляем заготовку пряностями, количество регулируем в соответствии с собственным вкусом.

Шаг 9. Сдабриваем оливковым маслом. Тщательно перемешиваем овощи.

Шаг 10. Распределяем закуску по стерилизованным баночкам.

Шаг 11. Прикрываем крышками. Помещаем банки в кастрюлю, дно которой застилаем полотенцем. Стерилизуем заготовку 10 минут (пол-литровые банки). Аккуратно достаем баночки и завинчиваем крышками.

Шаг 12. Остужаем салат, после чего убираем на хранение. Приятного аппетита!