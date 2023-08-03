Описание приготовления:

Расчет ингредиентов указан на емкость объемом 1 литр. Красочная заготовка выручит вас в зимнее время, когда вам захочется удивить своих родных и друзей за праздничным столом. Очень вкусно подавать маринованные арбузы с запеченным мясом, курицей, уткой, гусем и кроликом.

Основной ингредиент: Ягоды / Арбуз Блюдо: Заготовки / Маринование

Состав / Ингредиенты:

Арбуз 1 Килограмм

Чеснок 3-4 Зубчиков

Соль 1 Чайная ложка

Перец горошек 10 Штук

Уксус 9% 2 Ст. ложки

Вода 500 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

27 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Маринованные арбузы на зиму без стерилизации»

Подготовьте указанные ингредиенты. Арбуз выбирайте сладкий, чтобы заготовка получилась сладко-кислой на вкус с ноткой солености.

Часть арбуза разрежьте и вырежьте красочную мякоть. Можно замариновать и ломтики арбуза с зеленой кожурой, если емкость позволяет. В литровую банку лучше всего выкладывать именно мякоть. Очистите зубчики чеснока и промойте.

Выложите куски арбуза с чесноком в банку, чередуя их друг с другом.

Вскипятите воду в чайнике и залейте ее в банку до верха, чтобы ломтики погрузились в нее. Накройте банку крышкой и пропарьте 8-10 минут.

Специи и пряности всыпьте в кастрюлю ли ковш. По желанию можно добавить пару лавровых листов для аромата.

Слейте жидкость из банки с помидорами в кастрюлю со специями и добавьте примерно 50 мл. воды. Поместите емкость на плиту и доведите жидкость до кипения. Затем нагрев выключите и влейте уксус.

Залейте маринад в банку и сразу же закатайте ее, накрыв горячей крышкой по резьбе или с помощью ключа для консервации. Дайте остыть при комнатной температуре. Не накрывайте пледом, иначе ломтики арбуза размякнут и потеряют свою форму.

Подавайте маринованный арбуз к мясным блюдам и блюдам из птицы, запеченным колбаскам, барбекю и т.д.