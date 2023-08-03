Описание приготовления:
Расчет ингредиентов указан на емкость объемом 1 литр. Красочная заготовка выручит вас в зимнее время, когда вам захочется удивить своих родных и друзей за праздничным столом. Очень вкусно подавать маринованные арбузы с запеченным мясом, курицей, уткой, гусем и кроликом.
Основной ингредиент: Ягоды / Арбуз Блюдо: Заготовки / Маринование
Состав / Ингредиенты:
- Арбуз 1 Килограмм
- Чеснок 3-4 Зубчиков
- Соль 1 Чайная ложка
- Перец горошек 10 Штук
- Уксус 9% 2 Ст. ложки
- Вода 500 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
27 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Маринованные арбузы на зиму без стерилизации»
Подготовьте указанные ингредиенты. Арбуз выбирайте сладкий, чтобы заготовка получилась сладко-кислой на вкус с ноткой солености.
Часть арбуза разрежьте и вырежьте красочную мякоть. Можно замариновать и ломтики арбуза с зеленой кожурой, если емкость позволяет. В литровую банку лучше всего выкладывать именно мякоть. Очистите зубчики чеснока и промойте.
Выложите куски арбуза с чесноком в банку, чередуя их друг с другом.
Вскипятите воду в чайнике и залейте ее в банку до верха, чтобы ломтики погрузились в нее. Накройте банку крышкой и пропарьте 8-10 минут.
Специи и пряности всыпьте в кастрюлю ли ковш. По желанию можно добавить пару лавровых листов для аромата.
Слейте жидкость из банки с помидорами в кастрюлю со специями и добавьте примерно 50 мл. воды. Поместите емкость на плиту и доведите жидкость до кипения. Затем нагрев выключите и влейте уксус.
Залейте маринад в банку и сразу же закатайте ее, накрыв горячей крышкой по резьбе или с помощью ключа для консервации. Дайте остыть при комнатной температуре. Не накрывайте пледом, иначе ломтики арбуза размякнут и потеряют свою форму.
Подавайте маринованный арбуз к мясным блюдам и блюдам из птицы, запеченным колбаскам, барбекю и т.д.