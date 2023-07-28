Согласитесь, консервированные баклажаны по классической рецептуре часто получаются пресными и не слишком сочными. Редакция «Со Вкусом» предлагает вам немного поэкспериментировать, приготовив чудеснейшие маринованные баклажаны с болгарским перцем и морковью. Пикантное послевкусие готовой закуске придает особый кисло-сладкий маринад.

Несомненный плюс данного салата и в том, что настаивается он всего одну ночь: утром уже без проблем можно пробовать. Поверьте, такая пикантная закуска из баклажанов всегда пользуется спросом как у детей, так и у взрослых. Маринованные баклажаны с овощами — это отличное дополнение к обеду, ужину или праздничному столу.

Маринованные баклажаны с болгарским перцем

Их можно сделать более острыми или кислыми, ориентируйтесь на свой вкус. Нарезайте баклажаны в виде кусочков или кружочками, как вам привычней. Эти овощи не только имеют тающую во рту текстуру и насыщенный вкус, но также очень полезны для здоровья. Синенькие содержат много клетчатки, витаминов и минералов. В таких овощах довольно мало калорий. Поэтому тем, кто придерживается правильного питания, этот рецепт будет очень кстати!

Ингредиенты

Баклажан1 кг Болгарский перец1 шт. Лук1 шт. Морковь1 шт. Чеснок5 зуб. Соль1 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Сахар2 ст. л. Уксус2 ст. л. Вода2 ст. л. Зелень по вкусу

Приготовление

Баклажаны порежьте кружочками толщиной до 5 мм. Присыпьте солью и оставьте на 10 минут. Затем промойте овощи в холодной воде, чтобы ушла вся горечь.Морковь натрите на терке, лук нарежьте тонкими полукольцами, сладкий перец тоже полукольцами. Баклажаны отожмите и обжарьте на растительном масле до румяности, затем остудите. Морковь, лук и сладкий перец также обжарьте на протяжении 3 минут. Чеснок и зелень измельчите через пресс и смешайте с овощами. В герметичную форму выложите слои баклажанов и других овощей. Для маринада смешайте сахар и соль, уксус и воду, проварите несколько минут и залейте им овощи. Накройте емкость крышкой и отправьте в холодильник не менее чем на 6–8 часов. Вкуснятина готова!

Как видите, эта пикантная, свежая и ароматная закуска готовится из простых и доступных продуктов. Если любите поострее, добавьте кусочек перца чили или смесь разных перцев. Также вас может заинтересовать следующее приготовление — квашеная капуста с мёдом.