Маринованные баклажаны быстрого приготовления – это интересный и вкусный вариант овощной закуски из баклажан, наряду с икрой, рагу, рулетами и другими блюдами. Готовятся они с термической обработкой баклажан и последующим маринованием от нескольких часов, до нескольких суток. Баклажаны дополняются разными овощами, а маринад дополняется специями и пряностями, что можно выбрать в предлагаемых рецептах.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления с чесноком

Маринованные баклажаны быстрого приготовления с чесноком в этом рецепте готовим по классическому и самому простому варианту. Их отвариваем, нарезаем кусочками и выдерживаем в маринаде 8 чаов. Вкус дополняем чесноком с зеленью, что сделает закуску ароматной и потрясающе вкусной.

Ингредиенты –+10 порц.

Баклажан 1 кг

Чеснок 5 зуб.

Петрушка 30 гр.

Укроп 30 гр.

Сахар-песок 50 гр.

Соль 1 ч.л.

Уксус столовый 9% 50 мл.

Масло растительное 50 мл.

Шаги 8 ч.

Вкус маринованных баклажан быстрого приготовления с чесноком зависит от выбранного овоща и правильной пропорции ингредиентов маринада, поэтому нужно выбрать небольшие свежие баклажаны и хорошо их промыть. Очистить и мелко нарубить чесночные зубки с зеленью. Поместить баклажаны в кастрюлю, залить холодной водой и отварить на небольшом огне в продолжение 10-15 минут от начала закипания. Отваренные баклажаны извлечь из отвара и немного остудить. Затем аккуратно снять с овощей кожуру. Нарезать баклажаны достаточно толстыми кружками. Затем половину нарезки баклажанов уложить в посуду для маринования. Равномерно посыпать их частью нарезанной зелени с чесноком. В отдельной посуде приготовить маринад из указанного в рецепте количества уксуса, соли, сахара и растительного масла. Слой баклажанов равномерно полить маринадом. Затем уложить второй слой баклажанов с чесноком, зеленью и полить остальным маринадом. Посуду закрыть кусочком пищевой пленки и поставить баклажаны на 8 часов в холодильник для маринования. По истечении этого времени маринованные баклажаны быстрого приготовления с чесноком сервировать к столу. Приятного аппетита!

Быстрые маринованные баклажаны с чесноком, зеленью и болгарским перцем

Быстрые маринованные баклажаны отлично сочетаются вкусом с чесноком, болгарским перцем и зеленью. В этом рецепте дополним их луком. Количество овощей можно изменить, но пропорция ингредиентов маринада должна соответствовать весу овощей согласно рецепту.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 10.

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 кг.

Перец болгарский – 3 шт.

Перец чили – ½ шт.

Чеснок – 5 зубков.

Петрушка – 1 пучок.

Лук – 2 шт.

Базилик – ½ пучка.

Сахар – 1 ст.л.

Соль – 3 ст.л.

Уксус 9% – 50 мл.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовьте согласно рецепту все ингредиенты для этой закуски. Овощи промойте и удалите хвостики.

Шаг 2. Баклажаны нарежьте крупными кусочками любой формы, посыпьте солью и оставьте на 10 минут, чтобы ушла горечь.

Шаг 3. Затем переложите их в кастрюлю, залейте холодной водой, сверху положите небольшую крышку, чтобы кусочки не всплыли и отварите в течение 7-10 минут.

Шаг 4. Тонкой соломкой нарежьте сладкий перец.

Шаг 5. Луковицы нарежьте тонкими полукольцами.

Шаг 6. Измельчите базилик.

Шаг 7. Затем нарежьте петрушку.

Шаг 8. Чеснок и острый перец ножом мелко нарубите.

Шаг 9. Нарезку всех этих ингредиентов переложите в отдельную посуду.

Шаг 10. Насыпьте к ним соль с сахаром и налейте уксус с растительным маслом.

Шаг 11. Ложкой все тщательно перемешайте.

Шаг 12. В посуду для маринования послойно уложите отваренные баклажаны, перекладывая каждый овощным маринадом.

Шаг 13. Посуду прикройте пленкой или крышкой и оставьте на 1 час для маринования при комнатной температуре. За это время несколько раз баклажаны хорошо встряхните.

Шаг 14. Через час быстрые маринованные баклажаны с чесноком, зеленью и болгарским перцем можно сервировать к столу, но перед подачей закуску лучше охладить. Приятного аппетита!

Маринованные баклажаны по-корейски

Для любителей острых корейских блюд в этом рецепте предлагается приготовить маринованные баклажаны по-корейски. Маринуем баклажаны только с добавлением чеснока, лука и зелени, а набор пряностей берем корейский классический. Для маринования таким баклажанам нужны сутки и закуска получится острой.

Время готовки: 1 сутки.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 9.

Ингредиенты:

Баклажаны средние – 3 шт.

Чеснок – 3 зубка.

Лук – 2 шт.

Острый перец – ½ шт.

Кинза – 1 пучок.

Кориандр молотый – 1 ч.л.

Соевый соус – 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Уксус 9% – 3 ст.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны промыть, удалить кончики и отварить в воде с добавлением соли 7-10 минут. Их можно и запечь в духовке. При термической обработке горечь овоща уходит сама.

Шаг 2. За это время очистить лук с чесноком и промыть зелень.

Шаг 3. Луковицы нарезать тонкими полукольцами.

Шаг 4. Зелень мелко нарезать.

Шаг 5. Острый перец нарубить ножом очень мелко.

Шаг 6. Чеснок измельчить через чесночницу.

Шаг 7. В посуду для маринования переложить нарезку лука, перца, чеснока и зелени. Добавить к ним указанные в рецепте специи и налить соевый соус с растительным маслом и уксусом.

Шаг 8. Эти ингредиенты хорошо перемешать и оставить на 5-10 минут для настаивания.

Шаг 9. Отваренные баклажаны нарезать небольшими кусочками любой формы, переложить в корейский маринад, хорошо перемешать и на сутки поставить в холодильник для маринования.

Шаг 10. Через сутки маринованные баклажаны по-корейски можно сервировать к столу. Приятного аппетита!

Как быстро мариновать баклажаны как грибы

Предлагаемый пошаговый рецепт поможет вам быстро замариновать баклажаны с названием – «как грибы». Любая термическая обработка баклажан, цвет и текстуру этого овоща, делает подобной грибам, чем и объясняется популярность закуски. В этом рецепте баклажаны запечем в духовке и замаринуем с чесноком, луком и зеленью.

Время готовки: 1 сутки.

Время приготовления: 35 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Баклажаны – 500 гр.

Чеснок – 2 зубка.

Лук – 1 шт.

Острый перец – ½ шт.

Петрушка – по вкусу.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ст.л.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны промойте, насухо вытрите салфеткой и разрежьте вместе с кожурой на половинки. Духовку включите на 190°С. Противень застелите бумагой и положите на него половинки баклажан. На каждый кусок кисточкой нанесите растительное масло. Запеките баклажаны в течение 20-25 минут.

Шаг 2. В отдельной посуде хорошо смешайте указанное в рецепте количество растительного масла, уксуса, сахара и соли.

Шаг 3. Очищенную луковицу нарежьте тонкими полукольцами. Чеснок мелко нарубите или измельчите через чесночницу. Петрушку нарежьте кусочками. Эти ингредиенты переложите в маринад и хорошо перемешайте.

Шаг 4. Запеченные и остуженные баклажаны нарежьте небольшими кубиками, переложите в маринад, еще раз все перемешайте и на одни сутки поставьте в холодильник для маринования.

Шаг 5. Через сутки быстрые маринованные баклажаны «как грибы» можете сервировать к столу. Приятного аппетита!

Маринованные баклажаны быстрого приготовления с морковью

Маринованные баклажаны быстрого приготовления с морковью готовят в разных вариантах, добавляя морковь в маринад или фаршируя ею синенькие. Блюдо отличается приятным кисло-сладким вкусом и будет отличной закуской к любому мясу и особенно к шашлыку. В этом рецепте баклажаны фаршируем измельченной морковью с луком, чесноком и петрушкой.

Время готовки: 4 часа.

Время приготовления: 1 час.

Порции: 5.

Ингредиенты:

Баклажаны – 5 шт.

Морковь – 3 шт.

Чеснок – 5 зубков.

Лук – 1 шт.

Петрушка – 1 пучок.

Вода – 200 мл.

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 3 ст.л.

Уксус 9% – 100 мл.

Масло растительное – 100 мл.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны отварить до мягкости в продолжение нескольких минут и готовность проверить спичкой. Затем их переложить в дуршлаг и на 10-15 минут прижать грузом для удаления лишней жидкости. Затем баклажаны продольно надрезать.

Шаг 2. Почистить остальные овощи. Морковь измельчить соломкой или на корейской терке. Лук нарезать тонкими полукольцами. Нарезку овощей переложить в отдельную посуду.

Шаг 3. Из указанного в рецепте количества воды и специй сварить маринад. Мелко измельчить чеснок с петрушкой, добавить к моркови, залить все кипящим маринадом, хорошо перемешать и остудить в течение 10 минут.

Шаг 4. Приготовленной морковной начинкой нафаршировать баклажаны и переложить их в посуду для маринования. Залить овощи остатками маринада. Сверху положить плоскую тарелку и любой груз. Дать баклажанам 3 часа на маринование.

Шаг 5. По истечении этого времени маринованные баклажаны быстрого приготовления с морковью можно сервировать к столу. Приятного аппетита!

Жареные маринованные баклажаны

Жареные маринованные баклажаны вкусны сами по себе, но их можно замариновать, что сделает закуску еще вкусней. Для маринования нужны сутки. Вкус жареных баклажан во многом определяется маринадом, и в этом рецепте готовим с добавлением кунжутного масла, горчицы и пряностей.

Время готовки: 1 сутки.

Время приготовления: 1 час.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Баклажаны – 4 шт.

Масло растительное – 50 мл.

Для маринада:

Масло кунжутное – 2 ст.л.

Уксус 9% – 3 ст.л.

Горчица – 1 ст.л.

Чеснок – 4 зубка.

Вода – 1 ст.

Соль – 2 ст.л.

Гвоздика – 2 шт.

Сахар – 1 ч.л.

Перец душистый молотый – 1 ч.л.

Для подачи:

Кинза свежая – 1 горсть.

Кунжут – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны промойте. Овощечисткой снимите кожуру. Нарежьте овощи продольными пластинами, посыпьте солью и оставьте на 20 минут для удаления горечи.

Шаг 2. Затем салфеткой весь соленый сок удалите.

Шаг 3. В сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте на нем пластины баклажан до румяного цвета с обеих сторон.

Шаг 4. Еще раз салфетками удалите лишнее растительное масло и дайте им остыть.

Шаг 5. В пиале смешайте указанные в рецепте ингредиенты для маринада.

Шаг 6. Обжаренные пластины баклажан послойно уложите в посуду для маринования, перекладывая каждый слой слайсами чеснока.

Шаг 7. Затем баклажаны полностью залейте маринадом. Посуду закройте пленкой или крышкой и на сутки поставьте в холодильник для маринования.

Шаг 8. По истечении этого времени жареные маринованные баклажаны переложите на блюдо, посыпьте нарезанной зеленью кинзы с кунжутными семенами и блюдо сервируйте к столу. Приятного аппетита!

Быстрые маринованные баклажаны в томатном соусе

Тандем баклажана и помидора используется чаще всего в зимних заготовках, но на основе его можно приготовить быстрые маринованные баклажаны в томатном соусе, что будет отличной закуской к любому столу. В этом рецепте баклажаны жарим. Томатный маринад готовим с кетчупом, кинзой и чесноком.

Время готовки: 4 часа.

Время приготовления: 1 час.

Порции: 8.

Ингредиенты:

Баклажаны – 800 гр.

Кинза свежая – 1 пучок.

Масло растительное – 300 мл.

Для маринада:

Кетчуп томатный – 200 гр.

Сахар – 2 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Уксус 9% – 100 мл.

Чеснок – по вкусу.

Вода – 300 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны хорошо промойте, насухо вытрите салфеткой и нарежьте кружками толщиной в 1 см. Если овощ горчит, на 20 минут его посолите и промойте.

Шаг 2. Нарезку баклажан обжарьте до золотистого цвета с обеих сторон на разогретом масле.

Шаг 3. Лишнее масло с обжаренных баклажан удалите через дуршлаг или салфетками.

Шаг 4. Пучок кинзы промойте, обсушите салфеткой и мелко нашинкуйте. Из указанных ингредиентов сварите томатный маринад и добавьте к нему измельченный чеснок с нарезкой кинзы. Вкус маринада должен у вас получиться ярким и концентрированным, чтобы хорошо ощущались и кислота, и сладость, и соленость.

Шаг 5. Руками каждый кружок обжаренного баклажана аккуратно обмакните в маринад, ведь они очень мягкие и легко теряют форму. Уложите их в посуду для маринования и сверху залейте остатком маринада.

Шаг 6. Посуду прикройте крышкой и поставьте на 3 часа в холодильник, но лучше оставит на ночь. По истечении этого времени быстрые маринованные баклажаны в томатном соусе сервируйте к столу. Приятного аппетита!

Острые маринованные баклажаны

Для любителей острых овощных закусок в этом рецепте предлагается приготовить острые маринованные баклажаны. Маринад готовится без сахара и только из воды, уксуса и растительного масла. Острота определяется большим количеством свежего чеснока, а дополнить ее можно красным перцем. Рецепт самый простой и быстрый. Закуска будет готова минимум через 15 минут, но лучше оставить на пару часов.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Баклажаны средние – 2 шт.

Чеснок – 1 головка.

Петрушка – 1 пучок.

Для маринада:

Масло растительное – 50 мл.

Соль – ½ ч.л.

Уксус 9% – 50 мл.

Вода – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны хорошо промойте, удалив кончики. Обсушите их салфеткой и нарежьте кружками толщиной до 0,5см. Противень застелите бумагой и смажьте растительным маслом. Ровным слоем разложите на нем нарезку баклажан.

Шаг 2. Духовку включите на 180°С. Запеките баклажаны в продолжение 20-25 минут до легкого румяного цвета. Затем их остудите.

Шаг 3. В пиале хорошо перемешайте все ингредиенты для маринада.

Шаг 4. Промытую петрушку мелко нашинкуйте. Чеснок очистите, измельчите через чесночницу и добавьте в маринад.

Шаг 5. Запеченные баклажаны послойно уложите в посуду для маринования, посыпая каждый слой петрушкой и поливая маринадом.

Шаг 6. Таким способом уложите все баклажаны, залейте оставшимся маринадом и оставьте на 15 минут, но будет вкуснее, если на несколько часов. По истечении этого времени острые маринованные баклажаны можете подавать к столу. Приятного аппетита!