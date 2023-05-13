Маринованные баклажаны быстрого приготовления

По
Admin
-
0
33

Маринованные баклажаны быстрого приготовления – это интересный и вкусный вариант овощной закуски из баклажан, наряду с икрой, рагу, рулетами и другими блюдами. Готовятся они с термической обработкой баклажан и последующим маринованием от нескольких часов, до нескольких суток. Баклажаны дополняются разными овощами, а маринад дополняется специями и пряностями, что можно выбрать в предлагаемых рецептах.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления с чесноком

Маринованные баклажаны быстрого приготовления с чесноком в этом рецепте готовим по классическому и самому простому варианту. Их отвариваем, нарезаем кусочками и выдерживаем в маринаде 8 чаов. Вкус дополняем чесноком с зеленью, что сделает закуску ароматной и потрясающе вкусной.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Ингредиенты –+10 порц.

  • Баклажан 1 кг
  • Чеснок 5 зуб.
  • Петрушка 30 гр.
  • Укроп 30 гр.
  • Сахар-песок 50 гр.
  • Соль 1 ч.л.
  • Уксус столовый 9% 50 мл.
  • Масло растительное 50 мл.

Шаги 8 ч.

  1. Маринованные баклажаны быстрого приготовления

    Вкус маринованных баклажан быстрого приготовления с чесноком зависит от выбранного овоща и правильной пропорции ингредиентов маринада, поэтому нужно выбрать небольшие свежие баклажаны и хорошо их промыть. Очистить и мелко нарубить чесночные зубки с зеленью.

  2. Маринованные баклажаны быстрого приготовления

    Поместить баклажаны в кастрюлю, залить холодной водой и отварить на небольшом огне в продолжение 10-15 минут от начала закипания.

  3. Маринованные баклажаны быстрого приготовления

    Отваренные баклажаны извлечь из отвара и немного остудить.

  4. Маринованные баклажаны быстрого приготовления

    Затем аккуратно снять с овощей кожуру.

  5. Маринованные баклажаны быстрого приготовления

    Нарезать баклажаны достаточно толстыми кружками.

  6. Маринованные баклажаны быстрого приготовления

    Затем половину нарезки баклажанов уложить в посуду для маринования.

  7. Маринованные баклажаны быстрого приготовления

    Равномерно посыпать их частью нарезанной зелени с чесноком.

  8. Маринованные баклажаны быстрого приготовления

    В отдельной посуде приготовить маринад из указанного в рецепте количества уксуса, соли, сахара и растительного масла.

  9. Маринованные баклажаны быстрого приготовления

    Слой баклажанов равномерно полить маринадом.

  10. Маринованные баклажаны быстрого приготовления

    Затем уложить второй слой баклажанов с чесноком, зеленью и полить остальным маринадом.

  11. Маринованные баклажаны быстрого приготовления

    Посуду закрыть кусочком пищевой пленки и поставить баклажаны на 8 часов в холодильник для маринования.

  12. Маринованные баклажаны быстрого приготовления

    По истечении этого времени маринованные баклажаны быстрого приготовления с чесноком сервировать к столу. Приятного аппетита!

Быстрые маринованные баклажаны с чесноком, зеленью и болгарским перцем

Быстрые маринованные баклажаны отлично сочетаются вкусом с чесноком, болгарским перцем и зеленью. В этом рецепте дополним их луком. Количество овощей можно изменить, но пропорция ингредиентов маринада должна соответствовать весу овощей согласно рецепту.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 10.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 1 кг.
  • Перец болгарский – 3 шт.
  • Перец чили – ½ шт.
  • Чеснок – 5 зубков.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Лук – 2 шт.
  • Базилик – ½ пучка.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Соль – 3 ст.л.
  • Уксус 9% – 50 мл.
  • Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовьте согласно рецепту все ингредиенты для этой закуски. Овощи промойте и удалите хвостики.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 2. Баклажаны нарежьте крупными кусочками любой формы, посыпьте солью и оставьте на 10 минут, чтобы ушла горечь.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 3. Затем переложите их в кастрюлю, залейте холодной водой, сверху положите небольшую крышку, чтобы кусочки не всплыли и отварите в течение 7-10 минут.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 4. Тонкой соломкой нарежьте сладкий перец.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 5. Луковицы нарежьте тонкими полукольцами.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 6. Измельчите базилик.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 7. Затем нарежьте петрушку.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 8. Чеснок и острый перец ножом мелко нарубите.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 9. Нарезку всех этих ингредиентов переложите в отдельную посуду.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 10. Насыпьте к ним соль с сахаром и налейте уксус с растительным маслом.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 11. Ложкой все тщательно перемешайте.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 12. В посуду для маринования послойно уложите отваренные баклажаны, перекладывая каждый овощным маринадом.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 13. Посуду прикройте пленкой или крышкой и оставьте на 1 час для маринования при комнатной температуре. За это время несколько раз баклажаны хорошо встряхните.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 14. Через час быстрые маринованные баклажаны с чесноком, зеленью и болгарским перцем можно сервировать к столу, но перед подачей закуску лучше охладить. Приятного аппетита!

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Маринованные баклажаны по-корейски

Для любителей острых корейских блюд в этом рецепте предлагается приготовить маринованные баклажаны по-корейски. Маринуем баклажаны только с добавлением чеснока, лука и зелени, а набор пряностей берем корейский классический. Для маринования таким баклажанам нужны сутки и закуска получится острой.

Время готовки: 1 сутки.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 9.

Ингредиенты:

  • Баклажаны средние – 3 шт.
  • Чеснок – 3 зубка.
  • Лук – 2 шт.
  • Острый перец – ½ шт.
  • Кинза – 1 пучок.
  • Кориандр молотый – 1 ч.л.
  • Соевый соус – 2 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Уксус 9% – 3 ст.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны промыть, удалить кончики и отварить в воде с добавлением соли 7-10 минут. Их можно и запечь в духовке. При термической обработке горечь овоща уходит сама.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 2. За это время очистить лук с чесноком и промыть зелень.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 3. Луковицы нарезать тонкими полукольцами.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 4. Зелень мелко нарезать.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 5. Острый перец нарубить ножом очень мелко.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 6. Чеснок измельчить через чесночницу.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 7. В посуду для маринования переложить нарезку лука, перца, чеснока и зелени. Добавить к ним указанные в рецепте специи и налить соевый соус с растительным маслом и уксусом.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 8. Эти ингредиенты хорошо перемешать и оставить на 5-10 минут для настаивания.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 9. Отваренные баклажаны нарезать небольшими кусочками любой формы, переложить в корейский маринад, хорошо перемешать и на сутки поставить в холодильник для маринования.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 10. Через сутки маринованные баклажаны по-корейски можно сервировать к столу. Приятного аппетита!

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Как быстро мариновать баклажаны как грибы

Предлагаемый пошаговый рецепт поможет вам быстро замариновать баклажаны с названием – «как грибы». Любая термическая обработка баклажан, цвет и текстуру этого овоща, делает подобной грибам, чем и объясняется популярность закуски. В этом рецепте баклажаны запечем в духовке и замаринуем с чесноком, луком и зеленью.

Время готовки: 1 сутки.

Время приготовления: 35 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 500 гр.
  • Чеснок – 2 зубка.
  • Лук – 1 шт.
  • Острый перец – ½ шт.
  • Петрушка – по вкусу.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Уксус 9% – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны промойте, насухо вытрите салфеткой и разрежьте вместе с кожурой на половинки. Духовку включите на 190°С. Противень застелите бумагой и положите на него половинки баклажан. На каждый кусок кисточкой нанесите растительное масло. Запеките баклажаны в течение 20-25 минут.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 2. В отдельной посуде хорошо смешайте указанное в рецепте количество растительного масла, уксуса, сахара и соли.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 3. Очищенную луковицу нарежьте тонкими полукольцами. Чеснок мелко нарубите или измельчите через чесночницу. Петрушку нарежьте кусочками. Эти ингредиенты переложите в маринад и хорошо перемешайте.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 4. Запеченные и остуженные баклажаны нарежьте небольшими кубиками, переложите в маринад, еще раз все перемешайте и на одни сутки поставьте в холодильник для маринования.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 5. Через сутки быстрые маринованные баклажаны «как грибы» можете сервировать к столу. Приятного аппетита!

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Маринованные баклажаны быстрого приготовления с морковью

Маринованные баклажаны быстрого приготовления с морковью готовят в разных вариантах, добавляя морковь в маринад или фаршируя ею синенькие. Блюдо отличается приятным кисло-сладким вкусом и будет отличной закуской к любому мясу и особенно к шашлыку. В этом рецепте баклажаны фаршируем измельченной морковью с луком, чесноком и петрушкой.

Время готовки: 4 часа.

Время приготовления: 1 час.

Порции: 5.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 5 шт.
  • Морковь – 3 шт.
  • Чеснок – 5 зубков.
  • Лук – 1 шт.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Вода – 200 мл.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Уксус 9% – 100 мл.
  • Масло растительное – 100 мл.
  • Перец черный молотый – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны отварить до мягкости в продолжение нескольких минут и готовность проверить спичкой. Затем их переложить в дуршлаг и на 10-15 минут прижать грузом для удаления лишней жидкости. Затем баклажаны продольно надрезать.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 2. Почистить остальные овощи. Морковь измельчить соломкой или на корейской терке. Лук нарезать тонкими полукольцами. Нарезку овощей переложить в отдельную посуду.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 3. Из указанного в рецепте количества воды и специй сварить маринад. Мелко измельчить чеснок с петрушкой, добавить к моркови, залить все кипящим маринадом, хорошо перемешать и остудить в течение 10 минут.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 4. Приготовленной морковной начинкой нафаршировать баклажаны и переложить их в посуду для маринования. Залить овощи остатками маринада. Сверху положить плоскую тарелку и любой груз. Дать баклажанам 3 часа на маринование.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 5. По истечении этого времени маринованные баклажаны быстрого приготовления с морковью можно сервировать к столу. Приятного аппетита!

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Жареные маринованные баклажаны

Жареные маринованные баклажаны вкусны сами по себе, но их можно замариновать, что сделает закуску еще вкусней. Для маринования нужны сутки. Вкус жареных баклажан во многом определяется маринадом, и в этом рецепте готовим с добавлением кунжутного масла, горчицы и пряностей.

Время готовки: 1 сутки.

Время приготовления: 1 час.

Порции: 4.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 4 шт.
  • Масло растительное – 50 мл.

Для маринада:

  • Масло кунжутное – 2 ст.л.
  • Уксус 9% – 3 ст.л.
  • Горчица – 1 ст.л.
  • Чеснок – 4 зубка.
  • Вода – 1 ст.
  • Соль – 2 ст.л.
  • Гвоздика – 2 шт.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Перец душистый молотый – 1 ч.л.

Для подачи:

  • Кинза свежая – 1 горсть.
  • Кунжут – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны промойте. Овощечисткой снимите кожуру. Нарежьте овощи продольными пластинами, посыпьте солью и оставьте на 20 минут для удаления горечи.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 2. Затем салфеткой весь соленый сок удалите.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 3. В сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте на нем пластины баклажан до румяного цвета с обеих сторон.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 4. Еще раз салфетками удалите лишнее растительное масло и дайте им остыть.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 5. В пиале смешайте указанные в рецепте ингредиенты для маринада.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 6. Обжаренные пластины баклажан послойно уложите в посуду для маринования, перекладывая каждый слой слайсами чеснока.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 7. Затем баклажаны полностью залейте маринадом. Посуду закройте пленкой или крышкой и на сутки поставьте в холодильник для маринования.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 8. По истечении этого времени жареные маринованные баклажаны переложите на блюдо, посыпьте нарезанной зеленью кинзы с кунжутными семенами и блюдо сервируйте к столу. Приятного аппетита!

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Быстрые маринованные баклажаны в томатном соусе

Тандем баклажана и помидора используется чаще всего в зимних заготовках, но на основе его можно приготовить быстрые маринованные баклажаны в томатном соусе, что будет отличной закуской к любому столу. В этом рецепте баклажаны жарим. Томатный маринад готовим с кетчупом, кинзой и чесноком.

Время готовки: 4 часа.

Время приготовления: 1 час.

Порции: 8.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 800 гр.
  • Кинза свежая – 1 пучок.
  • Масло растительное – 300 мл.

Для маринада:

  • Кетчуп томатный – 200 гр.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Уксус 9% – 100 мл.
  • Чеснок – по вкусу.
  • Вода – 300 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны хорошо промойте, насухо вытрите салфеткой и нарежьте кружками толщиной в 1 см. Если овощ горчит, на 20 минут его посолите и промойте.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 2. Нарезку баклажан обжарьте до золотистого цвета с обеих сторон на разогретом масле.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 3. Лишнее масло с обжаренных баклажан удалите через дуршлаг или салфетками.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 4. Пучок кинзы промойте, обсушите салфеткой и мелко нашинкуйте. Из указанных ингредиентов сварите томатный маринад и добавьте к нему измельченный чеснок с нарезкой кинзы. Вкус маринада должен у вас получиться ярким и концентрированным, чтобы хорошо ощущались и кислота, и сладость, и соленость.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 5. Руками каждый кружок обжаренного баклажана аккуратно обмакните в маринад, ведь они очень мягкие и легко теряют форму. Уложите их в посуду для маринования и сверху залейте остатком маринада.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 6. Посуду прикройте крышкой и поставьте на 3 часа в холодильник, но лучше оставит на ночь. По истечении этого времени быстрые маринованные баклажаны в томатном соусе сервируйте к столу. Приятного аппетита!

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Острые маринованные баклажаны

Для любителей острых овощных закусок в этом рецепте предлагается приготовить острые маринованные баклажаны. Маринад готовится без сахара и только из воды, уксуса и растительного масла. Острота определяется большим количеством свежего чеснока, а дополнить ее можно красным перцем. Рецепт самый простой и быстрый. Закуска будет готова минимум через 15 минут, но лучше оставить на пару часов.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

  • Баклажаны средние – 2 шт.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Петрушка – 1 пучок.

Для маринада:

  • Масло растительное – 50 мл.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Уксус 9% – 50 мл.
  • Вода – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны хорошо промойте, удалив кончики. Обсушите их салфеткой и нарежьте кружками толщиной до 0,5см. Противень застелите бумагой и смажьте растительным маслом. Ровным слоем разложите на нем нарезку баклажан.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 2. Духовку включите на 180°С. Запеките баклажаны в продолжение 20-25 минут до легкого румяного цвета. Затем их остудите.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 3. В пиале хорошо перемешайте все ингредиенты для маринада.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 4. Промытую петрушку мелко нашинкуйте. Чеснок очистите, измельчите через чесночницу и добавьте в маринад.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 5. Запеченные баклажаны послойно уложите в посуду для маринования, посыпая каждый слой петрушкой и поливая маринадом.

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

Шаг 6. Таким способом уложите все баклажаны, залейте оставшимся маринадом и оставьте на 15 минут, но будет вкуснее, если на несколько часов. По истечении этого времени острые маринованные баклажаны можете подавать к столу. Приятного аппетита!

Маринованные баклажаны быстрого приготовления

На Перекоп.инфо можно прочитать про:

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА