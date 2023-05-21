Маринованные баклажаны на зиму в банках

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Маринованные баклажаны на зиму в банках — это безумно яркие и насыщенные заготовки, которые без труда воплотят в жизнь как опытные, так и начинающие кулинары. В подборке представлены как элементарные, так и рецепты чуточку посложнее. Опередив ваши вопросы, отвечу сразу – приготовить их стопроцентно возможно, не имея большого опыта в приготовлении консервации.

Маринованные баклажаны целиком на зиму в банках

Маринованные баклажаны целиком на зиму в банках представляют собой оригинальную зимнюю консервацию. За 15 минут приготовить полноценную закуску действительно можно. И этот рецепт является подтверждением. Вкусно и быстро! Даже ленивый человек не ощутит никаких сложностей в интригующем процессе.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Ингредиенты –+1 порц.

  • Баклажан 4 шт.
  • Чеснок 5 зуб.
  • Кипяток 400 мл.
  • Соль 1 ч.л.
  • Уксус столовый 9% 3 ч.л.
  • Перец чёрный горошек 5 шт.
  • Сахар-песок 2 ч.л.

Шаги 15 мин.

  1. Маринованные баклажаны на зиму в банках

    Чтобы приготовить маринованные баклажаны на зиму в банках, подготавливаем ингредиенты и начинаем кулинарить!

  2. Маринованные баклажаны на зиму в банках

    Промываем синенькие, срезаем хвостики. Погружаем в кастрюлю с водой и солим.

  3. Маринованные баклажаны на зиму в банках

    Разместив на плите, варим 7 минут до мягкости.

  4. Маринованные баклажаны на зиму в банках

    Плоды укладываем в стерилизованную емкость. Способ стерилизации выбираем самостоятельно. Для небольшой банки идеально подходит микроволновка.

  5. Маринованные баклажаны на зиму в банках

    Кладем очищенные чесночные зубчики.

  6. Маринованные баклажаны на зиму в банках

    Добавляем соль, сахар и вливаем уксус. Если используем эссенцию, соответственно количество кислоты уменьшаем, составив пропорцию.

  7. Маринованные баклажаны на зиму в банках

    Заливаем крутым кипятком и закрываем чистой винтовой крышкой. Проверяем, не пропускает ли маринад. Накрываем пледом и ждем, когда консервация остынет. Перемещаем к зимним закруткам. Зимой открываем заготовку и дополняем горячие блюда разносолами. Приятного аппетита!

Маринованные баклажаны кружочками на зиму

Маринованные баклажаны кружочками на зиму не доставят особых хлопот. Закуска выглядит очень аппетитно и ярко. Салат разбавляет повседневное меню. Простая и в то же время оригинальная закатка станет любимицей! Маринованные овощи наполняют постную пищу богатым вкусом.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

На литровую банку:

  • Баклажаны – 750 гр.
  • Морковь – 1 шт.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Перец острый стручковый – 0,5 шт.
  • Чеснок – 3-4 зубчика.
  • Лист лавровый – 1 шт.

Для маринада:

  • Соль – 1 ст.л.
  • Уксус 9% – 1 ст.л.
  • Сахар-песок – 1,5 ст.л.

Для варки баклажанов:

  • Вода – 1 л.
  • Соль – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем сочные крепкие плоды. Синенькие освобождаем от плодоножек. Перец сладкий очищаем от внутренностей. Чем ярче плоды, тем красивее результат. Морковку скоблим или применяем экономку.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 2. Режем баклажаны на кружочки толщиной не более одного сантиметра.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 3. Посолив воду и прокипятив, бланшируем синенькие в несколько приемов. После чего сливаем отвар, он больше не пригодится.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 4. Морковку и перец нарезаем, как нравится или используем представленную на фото нарезку. Лучше соблюдать размерность, так закуска выглядит намного привлекательнее.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 5. Простерилизовав банки в микроволновке или над паром, кладем лаврушку, чесночные дольки, предварительно удалив шелуху, и стручковый перец в соответствии с предпочтением.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 6. Чередуя бланшированные овощи с яркой нарезкой, полностью наполняем стеклянную емкость. Заливаем кипятком, затем сливаем в посуду для варки. Солим и уравновешиваем вкус сахаром. Прокипятив, наливаем столовый уксус. Распределяем маринад, заполняя свободное пространство в банке.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 7. В кастрюлю набираем теплую воду, на дно кладем тряпочку. Размещаем заготовку, прикрываем стерильной крышкой. Кипятим баночку 10 минут, следим за уровнем воды. Она должна быть не ниже плечиков.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 8. Крепко закручиваем. Уложив на бочок, проверяем, не пропускает ли воздух, и, накрыв теплой курткой, оставляем до остывания.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 9. Закатку размещаем в кладовке. Приятного аппетита!

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Маринованные баклажаны как грибы на зиму

Маринованные баклажаны как грибы на зиму действительно выглядят восхитительно. Богатый, запоминающийся вкус покорит всех. Чеснок и укроп придают закатке безумный аромат, почувствовав который трудно устоять, чтобы не попробовать. Приготовление не создаст препятствий даже неопытным хозяйкам.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 0,75 л.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 кг.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Вода – 2,5 л.
  • Соль – 4,5 ст.л.
  • Уксус 9% – 10 ст.л.
  • Укроп – 300 гр.
  • Масло растительное – 300 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем синенькие. Смешав соль с уксусом и разбавив водой, устанавливаем на огне кипятиться.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 2. С плодов срезаем хвосты и носики. Если нужно, убираем кожицу (на вкус она не влияет, разве что цвет будет выдавать, что это не грибы) и режем кубиками.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 3. Опускаем нарезку в кипящий маринад бланшировать. За короткое время баклажаны вберут в себя достаточное количество соли и кислоты.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 4. Процеживаем через дуршлаг и оставляем на час стекать.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 5. Не теряя времени, отмеряем растительное масло, обязательно рафинированное дезодорированное.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 6. Промытый укроп и очищенный чеснок рубим помельче, насколько это возможно.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 7. Синенькие перекладываем в объемную миску, сдабриваем душистой нарезкой и маслом.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 8. Аккуратно объединяем ингредиенты, чтобы кусочки сохранились целыми, а не превратились в икру.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 9. Стерильную емкость наполняем закуской, слегка утрамбовывая. Закрываем сухими крышками и охлаждаем, отправив зимнюю заготовку в холодильник на 6 часов.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 10. Спустя время наслаждаемся изумительным угощением. Приятного аппетита!

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Маринованные баклажаны с чесноком на зиму

Маринованные баклажаны с чесноком на зиму обладают безумным ароматом, который трудно передать на словах. Даже не верится, что невероятную красоту можно приготовить менее чем за час. Заготовка, несомненно, достойна вашего внимания. Домочадцы всегда остаются в восторге!

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 1 кг.
  • Вода – 500 мл.
  • Зелень – 10 веточек.
  • Чеснок – 5 зубчиков.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Уксус 9% – 25 мл.
  • Перец, специи – по вкусу.
  • Масло растительное – 15 мл.

Для замачивания:

  • Вода – 1 л.
  • Соль – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Зелень перебираем и промываем под сильным напором воды, вместе с основным компонентом.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 2. Срезав с баклажанов кончики, режем плоды средним кубиком. Погружаем в соленую воду, чтобы убрать горечь. Оставим на полчаса.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 3. Очищаем чеснок и измельчаем. Нарезаем вымытую зелень.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 4. Сливаем раствор, просушиваем синенькие бумажными полотенцами. Подрумяниваем их на промасленной сковороде при регулярном помешивании.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 5. Соединяем обжаренные овощи с ароматной нарезкой, добавляем по вкусу перец молотый и любимые специи. Тщательно размешиваем.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 6. Раскладываем душистую закуску по стеклянным стерильным емкостям. Приправляем специями по вкусу.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 7. Разводим в 500 мл воды чайную ложку соли, кипятим, вводим 25 мл уксусной кислоты и отключаем нагрев. Распределяем маринад и закупориваем баночки стерилизованными крышками.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 8. Переворачиваем закрутки вверх дном и закутываем. Остужаем в таком положении.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 9. Переносим в кладовую с зимними запасами. Приятного аппетита!

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Маринованные баклажаны с болгарским перцем на зиму

Маринованные баклажаны с болгарским перцем на зиму выглядят привлекательно и мега аппетитно. Закатку подают в качестве закуски или яркого гарнира к птице или мясу. В пост, маринованные баклажаны подают с картофелем или крупами. Закуска реализуется беспрепятственно, независимо от кулинарного опыта.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 3 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Вода – 0,5 л.
  • Соль – 0,5 ст.л.
  • Уксус 9% – 1 ст.л.
  • Перец болгарский – 2 шт.
  • Сахар-песок – 0,5 ст.л.
  • Петрушка – пучок.
  • Масло растительное – 70 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовив сочные овощи, обдаем их сильным напором воды, чтобы смыть загрязнения.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 2. Порезав баклажаны ломтиками, приступаем к обработке болгарского перца. Для яркости можно взять разноцветные плоды.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 3. Перец высвобождаем от сердцевин, отделяем перегородки и режем полосочками.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 4. Промытую петрушку мелко шинкуем. Вместо петрушки подойдет и укроп. Чеснок давим через чесночницу.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 5. Раскалив сковороду с растительным маслом, выгружаем овощную нарезку. Обжариваем, помешивая.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 6. Раскладываем обжарку в стерилизованные емкости, чередуя с чесноком и травами. Прежде обязательно проверяем банки на изъяны и сколы. А крышки берем всегда новые, если используем винтовые. Таким образом, мы себя обезопасим и увеличим срок хранения заготовки.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 7. Соединяем соль и сахар, разбавляем водой и кипятим. Вводим уксус, перемешиваем и выливаем маринад в баночки с овощами.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 8. Прикрыв чистой крышкой, помещаем в емкость с теплой водой, на дно которой обязательно кладем ветошь или подставку, чтобы банка не треснула. Кипятим четверть часа. Аккуратно достаем и, придерживая прихваткой, крепко закручиваем. Кладем на бок, накрываем полотенцем. Охладив, уносим в подвал.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 9. Открыв закатку зимой, получаем гастрономическое наслаждение.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 10. Закуска выходит максимально аппетитной. Приятного аппетита!

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Баклажаны по-грузински на зиму в банках

Баклажаны по-грузински на зиму в банках покорят всех любителей острой пищи. Закуска изумительно сочетается с гарнирами и мясными блюдами. Пикантная заготовка станет для вас палочкой-выручалочкой, если хочется удивить гостей. Восторгу не будет предела. И все это реально реализовать дома собственными руками.

Время готовки – 3 ч. 00 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 5 л.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 3 кг.
  • Чеснок – 0,5 ст.
  • Перец красный сладкий – 2 кг.
  • Соль каменная – 80 гр.
  • Уксус 9% – 200 гр.
  • Перец горький стручковый – 1 шт.
  • Сахар-песок – 1 ст.
  • Укроп – 200 гр.
  • Масло растительное – 2 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны промываем и обрезаем плодоножки.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 2. Порезав плоды, складываем в таз и щедро солим.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 3. Размешав, оставляем, чтобы соль вытянула горечь.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 4. Вымытый сладкий перец избавляем от семенной коробки.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 5. Промыв банки, прокаливаем их в духовом шкафу. Крышки погружаем в кипяток и кипятим. Спустя 2 часа, отжимаем руками синенькие и перекладываем в объемную кастрюлю.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 6. Сладкий перец нарезаем произвольно, не забываем про острый стручковый перец.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 7. С чеснока снимаем верхний слой.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 8. Компоненты перекладываем в комбайн и прокручиваем.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 9. Измельчаем промытый укроп. Можно взять замороженный.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 10. Перекладываем острую массу и проверяем, устраивает ли консистенция.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 11. Выгружаем ее к баклажанам вместе с укропом.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 12. Солодим. Солить не нужно, баклажаны вобрали в себя столько соли, сколько необходимо.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 13. Выливаем уксус.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 14. Сдабриваем растительным маслом.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 15. Размешиваем до однородности.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 16. Установив на конфорке, готовим треть часа. Не забываем размешивать, чтобы процесс готовки происходил равномерно. Пробуем и регулируем вкус, если нужно. Следим, чтобы не переварить баклажаны. Они должны сохранить форму и плотную текстуру.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 17. Распределяем горячую массу по стерилизованным банкам и закатываем. Укутываем.

Маринованные баклажаны на зиму в банках

Шаг 18. Переносим закатки в кладовку и ждем зимы. Приятного аппетита!

Маринованные баклажаны на зиму в банках

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