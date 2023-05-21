Маринованные баклажаны на зиму в банках — это безумно яркие и насыщенные заготовки, которые без труда воплотят в жизнь как опытные, так и начинающие кулинары. В подборке представлены как элементарные, так и рецепты чуточку посложнее. Опередив ваши вопросы, отвечу сразу – приготовить их стопроцентно возможно, не имея большого опыта в приготовлении консервации.

Маринованные баклажаны целиком на зиму в банках

Маринованные баклажаны целиком на зиму в банках представляют собой оригинальную зимнюю консервацию. За 15 минут приготовить полноценную закуску действительно можно. И этот рецепт является подтверждением. Вкусно и быстро! Даже ленивый человек не ощутит никаких сложностей в интригующем процессе.

Ингредиенты –+1 порц.

Баклажан 4 шт.

Чеснок 5 зуб.

Кипяток 400 мл.

Соль 1 ч.л.

Уксус столовый 9% 3 ч.л.

Перец чёрный горошек 5 шт.

Сахар-песок 2 ч.л.

Шаги 15 мин.

Чтобы приготовить маринованные баклажаны на зиму в банках, подготавливаем ингредиенты и начинаем кулинарить! Промываем синенькие, срезаем хвостики. Погружаем в кастрюлю с водой и солим. Разместив на плите, варим 7 минут до мягкости. Плоды укладываем в стерилизованную емкость. Способ стерилизации выбираем самостоятельно. Для небольшой банки идеально подходит микроволновка. Кладем очищенные чесночные зубчики. Добавляем соль, сахар и вливаем уксус. Если используем эссенцию, соответственно количество кислоты уменьшаем, составив пропорцию. Заливаем крутым кипятком и закрываем чистой винтовой крышкой. Проверяем, не пропускает ли маринад. Накрываем пледом и ждем, когда консервация остынет. Перемещаем к зимним закруткам. Зимой открываем заготовку и дополняем горячие блюда разносолами. Приятного аппетита!

Маринованные баклажаны кружочками на зиму

Маринованные баклажаны кружочками на зиму не доставят особых хлопот. Закуска выглядит очень аппетитно и ярко. Салат разбавляет повседневное меню. Простая и в то же время оригинальная закатка станет любимицей! Маринованные овощи наполняют постную пищу богатым вкусом.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

На литровую банку:

Баклажаны – 750 гр.

Морковь – 1 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Перец острый стручковый – 0,5 шт.

Чеснок – 3-4 зубчика.

Лист лавровый – 1 шт.

Для маринада:

Соль – 1 ст.л.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Сахар-песок – 1,5 ст.л.

Для варки баклажанов:

Вода – 1 л.

Соль – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем сочные крепкие плоды. Синенькие освобождаем от плодоножек. Перец сладкий очищаем от внутренностей. Чем ярче плоды, тем красивее результат. Морковку скоблим или применяем экономку.

Шаг 2. Режем баклажаны на кружочки толщиной не более одного сантиметра.

Шаг 3. Посолив воду и прокипятив, бланшируем синенькие в несколько приемов. После чего сливаем отвар, он больше не пригодится.

Шаг 4. Морковку и перец нарезаем, как нравится или используем представленную на фото нарезку. Лучше соблюдать размерность, так закуска выглядит намного привлекательнее.

Шаг 5. Простерилизовав банки в микроволновке или над паром, кладем лаврушку, чесночные дольки, предварительно удалив шелуху, и стручковый перец в соответствии с предпочтением.

Шаг 6. Чередуя бланшированные овощи с яркой нарезкой, полностью наполняем стеклянную емкость. Заливаем кипятком, затем сливаем в посуду для варки. Солим и уравновешиваем вкус сахаром. Прокипятив, наливаем столовый уксус. Распределяем маринад, заполняя свободное пространство в банке.

Шаг 7. В кастрюлю набираем теплую воду, на дно кладем тряпочку. Размещаем заготовку, прикрываем стерильной крышкой. Кипятим баночку 10 минут, следим за уровнем воды. Она должна быть не ниже плечиков.

Шаг 8. Крепко закручиваем. Уложив на бочок, проверяем, не пропускает ли воздух, и, накрыв теплой курткой, оставляем до остывания.

Шаг 9. Закатку размещаем в кладовке. Приятного аппетита!

Маринованные баклажаны как грибы на зиму

Маринованные баклажаны как грибы на зиму действительно выглядят восхитительно. Богатый, запоминающийся вкус покорит всех. Чеснок и укроп придают закатке безумный аромат, почувствовав который трудно устоять, чтобы не попробовать. Приготовление не создаст препятствий даже неопытным хозяйкам.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 0,75 л.

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 кг.

Чеснок – 1 головка.

Вода – 2,5 л.

Соль – 4,5 ст.л.

Уксус 9% – 10 ст.л.

Укроп – 300 гр.

Масло растительное – 300 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем синенькие. Смешав соль с уксусом и разбавив водой, устанавливаем на огне кипятиться.

Шаг 2. С плодов срезаем хвосты и носики. Если нужно, убираем кожицу (на вкус она не влияет, разве что цвет будет выдавать, что это не грибы) и режем кубиками.

Шаг 3. Опускаем нарезку в кипящий маринад бланшировать. За короткое время баклажаны вберут в себя достаточное количество соли и кислоты.

Шаг 4. Процеживаем через дуршлаг и оставляем на час стекать.

Шаг 5. Не теряя времени, отмеряем растительное масло, обязательно рафинированное дезодорированное.

Шаг 6. Промытый укроп и очищенный чеснок рубим помельче, насколько это возможно.

Шаг 7. Синенькие перекладываем в объемную миску, сдабриваем душистой нарезкой и маслом.

Шаг 8. Аккуратно объединяем ингредиенты, чтобы кусочки сохранились целыми, а не превратились в икру.

Шаг 9. Стерильную емкость наполняем закуской, слегка утрамбовывая. Закрываем сухими крышками и охлаждаем, отправив зимнюю заготовку в холодильник на 6 часов.

Шаг 10. Спустя время наслаждаемся изумительным угощением. Приятного аппетита!

Маринованные баклажаны с чесноком на зиму

Маринованные баклажаны с чесноком на зиму обладают безумным ароматом, который трудно передать на словах. Даже не верится, что невероятную красоту можно приготовить менее чем за час. Заготовка, несомненно, достойна вашего внимания. Домочадцы всегда остаются в восторге!

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 кг.

Вода – 500 мл.

Зелень – 10 веточек.

Чеснок – 5 зубчиков.

Соль – 1 ч.л.

Уксус 9% – 25 мл.

Перец, специи – по вкусу.

Масло растительное – 15 мл.

Для замачивания:

Вода – 1 л.

Соль – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Зелень перебираем и промываем под сильным напором воды, вместе с основным компонентом.

Шаг 2. Срезав с баклажанов кончики, режем плоды средним кубиком. Погружаем в соленую воду, чтобы убрать горечь. Оставим на полчаса.

Шаг 3. Очищаем чеснок и измельчаем. Нарезаем вымытую зелень.

Шаг 4. Сливаем раствор, просушиваем синенькие бумажными полотенцами. Подрумяниваем их на промасленной сковороде при регулярном помешивании.

Шаг 5. Соединяем обжаренные овощи с ароматной нарезкой, добавляем по вкусу перец молотый и любимые специи. Тщательно размешиваем.

Шаг 6. Раскладываем душистую закуску по стеклянным стерильным емкостям. Приправляем специями по вкусу.

Шаг 7. Разводим в 500 мл воды чайную ложку соли, кипятим, вводим 25 мл уксусной кислоты и отключаем нагрев. Распределяем маринад и закупориваем баночки стерилизованными крышками.

Шаг 8. Переворачиваем закрутки вверх дном и закутываем. Остужаем в таком положении.

Шаг 9. Переносим в кладовую с зимними запасами. Приятного аппетита!

Маринованные баклажаны с болгарским перцем на зиму

Маринованные баклажаны с болгарским перцем на зиму выглядят привлекательно и мега аппетитно. Закатку подают в качестве закуски или яркого гарнира к птице или мясу. В пост, маринованные баклажаны подают с картофелем или крупами. Закуска реализуется беспрепятственно, независимо от кулинарного опыта.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Баклажаны – 3 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Вода – 0,5 л.

Соль – 0,5 ст.л.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Перец болгарский – 2 шт.

Сахар-песок – 0,5 ст.л.

Петрушка – пучок.

Масло растительное – 70 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовив сочные овощи, обдаем их сильным напором воды, чтобы смыть загрязнения.

Шаг 2. Порезав баклажаны ломтиками, приступаем к обработке болгарского перца. Для яркости можно взять разноцветные плоды.

Шаг 3. Перец высвобождаем от сердцевин, отделяем перегородки и режем полосочками.

Шаг 4. Промытую петрушку мелко шинкуем. Вместо петрушки подойдет и укроп. Чеснок давим через чесночницу.

Шаг 5. Раскалив сковороду с растительным маслом, выгружаем овощную нарезку. Обжариваем, помешивая.

Шаг 6. Раскладываем обжарку в стерилизованные емкости, чередуя с чесноком и травами. Прежде обязательно проверяем банки на изъяны и сколы. А крышки берем всегда новые, если используем винтовые. Таким образом, мы себя обезопасим и увеличим срок хранения заготовки.

Шаг 7. Соединяем соль и сахар, разбавляем водой и кипятим. Вводим уксус, перемешиваем и выливаем маринад в баночки с овощами.

Шаг 8. Прикрыв чистой крышкой, помещаем в емкость с теплой водой, на дно которой обязательно кладем ветошь или подставку, чтобы банка не треснула. Кипятим четверть часа. Аккуратно достаем и, придерживая прихваткой, крепко закручиваем. Кладем на бок, накрываем полотенцем. Охладив, уносим в подвал.

Шаг 9. Открыв закатку зимой, получаем гастрономическое наслаждение.

Шаг 10. Закуска выходит максимально аппетитной. Приятного аппетита!

Баклажаны по-грузински на зиму в банках

Баклажаны по-грузински на зиму в банках покорят всех любителей острой пищи. Закуска изумительно сочетается с гарнирами и мясными блюдами. Пикантная заготовка станет для вас палочкой-выручалочкой, если хочется удивить гостей. Восторгу не будет предела. И все это реально реализовать дома собственными руками.

Время готовки – 3 ч. 00 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 5 л.

Ингредиенты:

Баклажаны – 3 кг.

Чеснок – 0,5 ст.

Перец красный сладкий – 2 кг.

Соль каменная – 80 гр.

Уксус 9% – 200 гр.

Перец горький стручковый – 1 шт.

Сахар-песок – 1 ст.

Укроп – 200 гр.

Масло растительное – 2 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны промываем и обрезаем плодоножки.

Шаг 2. Порезав плоды, складываем в таз и щедро солим.

Шаг 3. Размешав, оставляем, чтобы соль вытянула горечь.

Шаг 4. Вымытый сладкий перец избавляем от семенной коробки.

Шаг 5. Промыв банки, прокаливаем их в духовом шкафу. Крышки погружаем в кипяток и кипятим. Спустя 2 часа, отжимаем руками синенькие и перекладываем в объемную кастрюлю.

Шаг 6. Сладкий перец нарезаем произвольно, не забываем про острый стручковый перец.

Шаг 7. С чеснока снимаем верхний слой.

Шаг 8. Компоненты перекладываем в комбайн и прокручиваем.

Шаг 9. Измельчаем промытый укроп. Можно взять замороженный.

Шаг 10. Перекладываем острую массу и проверяем, устраивает ли консистенция.

Шаг 11. Выгружаем ее к баклажанам вместе с укропом.

Шаг 12. Солодим. Солить не нужно, баклажаны вобрали в себя столько соли, сколько необходимо.

Шаг 13. Выливаем уксус.

Шаг 14. Сдабриваем растительным маслом.

Шаг 15. Размешиваем до однородности.

Шаг 16. Установив на конфорке, готовим треть часа. Не забываем размешивать, чтобы процесс готовки происходил равномерно. Пробуем и регулируем вкус, если нужно. Следим, чтобы не переварить баклажаны. Они должны сохранить форму и плотную текстуру.

Шаг 17. Распределяем горячую массу по стерилизованным банкам и закатываем. Укутываем.

Шаг 18. Переносим закатки в кладовку и ждем зимы. Приятного аппетита!