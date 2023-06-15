Согласитесь, в сезон созревания кабачков наше ежедневное меню становится похожим на марафон «Сделай 100 блюд с участием кабачка». Ведь этот универсальный овощ одинаково вкусен как в летнем рагу, так и в виде оладьев. Кто-то же предпочитает его просто жарить на сковороде в кляре или просто так. Но не так давно кулинар Лилия Цвит рассказала, как заготавливает маринованные кабачки с карри на зиму.

По словам фудблогера, индийская приправа придает овощам неповторимый вкус, пряный аромат, окрашивая каждый кусочек в аппетитный ярко-желтый оттенок. Процесс приготовления не занимает много времени, так что рецепт подходит даже самым занятым хозяйкам. Редакция «Со Вкусом» уверяет: лучшей консервации для застолья просто не сыскать. Быстро, вкусно и недорого!

Маринованные кабачки с карри от Лилии Цвит: советы по приготовлению

Количество указанных ниже ингредиентов рассчитано на 5–6 банок по 0,5 л. Лучше всего выбирать молодые овощи с тоненькой шкуркой. Тогда готовые кабачки будут хорошо держать форму, отлично хрустеть да и по вкусу выйдут гораздо удачней. Несомненно, маринование в приправах — это лучший способ заготовить любимые овощи на зиму.

Ингредиенты

Кабачок2 кг Перец душистый5 шт. Сельдерей по вкусу Лук2 шт. Карри3 ч. л. Вода2 л Соль2 ст. л. Сахар200 г Уксус200 мл

Приготовление

Нарежьте кабачки полосками толщиной не более 1 см, длина должна соответствовать размеру банки. Очищенный корень сельдерея нарежьте на кусочки по 2–3 см. Таким же образом нарежьте лук. На дно банок положите по кусочку лука, сельдерея, несколько горошков душистого перца и 0,5 ч.л. приправы карри. Плотно заполните банки кабачками. Приступайте к приготовлению маринада. В кастрюлю налейте воду, добавьте сахар, соль и уксус. Доведите до кипения. Горячим маринадом наполните банки с кабачками и закройте крышками.Перейдите к стерилизации. Положите на дно кастрюли чистую хлопковую ткань, налейте воду, поставьте туда банки с кабачками и стерилизуйте 10 минут с момента закипания. Достаньте банки и герметично закройте крышками, затем — переверните. Накройте консервацию одеялом и дайте полностью остыть.

Маринованные кабачки с карри на зиму готовы! Такие овощи отлично хранятся в холоде. Они прекрасно сочетаются с любым гарниром, а также запеченным мясом и рыбой. На случай прихода нежданных гостей — просто находка! Если вы любите не банальные, но удачные рецепты, предлагаем приготовить следующую вкуснятину — маринованный лук в рассоле.