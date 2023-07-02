Маринованные кабачки с перцем. Лучшая закуска: вся родня просила рецепт после застолья

Изначально люди мариновали овощи и фрукты для того, чтобы сохранить продукты до зимнего периода. Холодильники появились довольно недавно, по этому альтернативных способов сохранения овощей не было.

Также в XVIII-XIX веке не было современных магазинов и широкого распространения ферм для всех людей.

Поэтому многие мариновали огурцы, помидоры, патиссоны и кабачки для потребления осенью и зимой.

Поделимся рецептом отменной закуски из маринованных кабачков.

Ингредиенты для маринованных кабачков:

Кабачки — 3 шт.;

Сладкий перец — 3 шт.;

Чеснок — 7 зубчиков;

Укроп — несколько веточек;

Вода — 800 мл;

Растительное масло — 50 мл;

Уксус 9% — 4 ст. л.;

Соль — 1,5 ст. л.;

Сахар — 3 ст. л.;

Лавровый лист — 5 шт.;

Перец горошек — 20 шт.

Приготовление маринованных кабачков:

В кастрюлю с водой высыпаем соль и сахарный песок, выливаем растительное масло и уксус. В будущий маринад добавляем лавровые листья, пару зубчиков чеснока и перец горошком.

На среднем огне доводим маринад до кипения, варим под крышкой. В это время очищаем сладкий перец и нарезаем крупными дольками. Кабачок режем толстыми кружками.

Укроп шинкуем крупно, выкладываем в кипящий маринад. Также в маринад перекладываем кабачки, зубчики чеснока и сладкий перец, варим в течение 2-3 минут. Обратите внимание, добавлять в маринад кабачки надо порционно.

Перекладываем кабачки, сладкий перец и чеснок в банку или контейнер. Отправляем в тару также пару зубчиков свежего чеснока, заливаем овощи горячим маринадом.

Накрываем овощи крышкой и оставляем в тепле на 10-12 часов.

Эти маринованные кабачки с перцем можно использовать в качестве закуски или отдельного блюда. Подходит для долгого хранения или для потребления маринованных овощей на следующий день.