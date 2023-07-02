Маринованные кабачки с перцем. Лучшая закуска: вся родня просила рецепт после застолья

Изначально люди мариновали овощи и фрукты для того, чтобы сохранить продукты до зимнего периода. Холодильники появились довольно недавно, по этому альтернативных способов сохранения овощей не было.
Также в XVIII-XIX веке не было современных магазинов и широкого распространения ферм для всех людей.
Поэтому многие мариновали огурцы, помидоры, патиссоны и кабачки для потребления осенью и зимой.
Поделимся рецептом отменной закуски из маринованных кабачков.
Ингредиенты для маринованных кабачков:
- Кабачки — 3 шт.;
- Сладкий перец — 3 шт.;
- Чеснок — 7 зубчиков;
- Укроп — несколько веточек;
- Вода — 800 мл;
- Растительное масло — 50 мл;
- Уксус 9% — 4 ст. л.;
- Соль — 1,5 ст. л.;
- Сахар — 3 ст. л.;
- Лавровый лист — 5 шт.;
- Перец горошек — 20 шт.
Приготовление маринованных кабачков:
В кастрюлю с водой высыпаем соль и сахарный песок, выливаем растительное масло и уксус. В будущий маринад добавляем лавровые листья, пару зубчиков чеснока и перец горошком.
На среднем огне доводим маринад до кипения, варим под крышкой. В это время очищаем сладкий перец и нарезаем крупными дольками. Кабачок режем толстыми кружками.
Укроп шинкуем крупно, выкладываем в кипящий маринад. Также в маринад перекладываем кабачки, зубчики чеснока и сладкий перец, варим в течение 2-3 минут. Обратите внимание, добавлять в маринад кабачки надо порционно.
Перекладываем кабачки, сладкий перец и чеснок в банку или контейнер. Отправляем в тару также пару зубчиков свежего чеснока, заливаем овощи горячим маринадом.
Накрываем овощи крышкой и оставляем в тепле на 10-12 часов.
Эти маринованные кабачки с перцем можно использовать в качестве закуски или отдельного блюда. Подходит для долгого хранения или для потребления маринованных овощей на следующий день.