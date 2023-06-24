Маринованные корнишоны на зиму — это популярное угощение, которое подходит для любого события. мелкие огурчики очень нравятся детям. В подборке собраны разные варианты, которые станут прекрасной закуской как на праздничном столе, так и в повседневном рационе. Приготовление зимней консервации занимает минимум времени. Корнишоны станут для вас прекрасным вариантом бюджетного угощения. Много консервации не бывает. Попробовав хоть один рецепт, вы останетесь в восторге.

Хрустящие маринованные корнишоны на зиму на 1 литровую банку

Хрустящие маринованные корнишоны на зиму на 1 литровую банку – восхитительный рецепт, который всегда радует домочадцев и гостей. Приготовить консервацию под силу как опытной хозяйке, так и начинающему кулинару. Сбалансированный вкус зимних заготовок доставит вам неповторимое наслаждение.

Ингредиенты –+2 л.

На две литровые банки:

Огурец 1 кг

Уксусная эссенция 2 ч.л.

Листья черной смородины 4 шт.

Листья вишни 4 шт.

Чеснок 4 зуб.

Укроп 2 зонтика

Маринад на 1 л. воды:

Соль каменная 1.5 ст.л.

Сахар-песок 2.5 ст.л.

Перец душистый горошком 6 шт.

Гвоздика 2 шт.

Шаги 60 мин.

Маринованные корнишоны на зиму заготавливаются очень просто. Огурчики детально промываем и помещаем в таз, наполненный холодной водой. Оставляем на ночь. Так засолка будет хрустящей и очень аппетитной. Зелень тщательно промываем. Очищаем чеснок. Хорошо промываем банки и крышки. Стерилизуем привычным методом. В банки укладываем душистые травы и чеснок. Набиваем баночки огурцами. Заливаем заранее подготовленным кипятком. Прикрыв крышками, даем постоять 10 минут. В кастрюлю наливаем воду. Засыпаем соль и сахар. Кладем гвоздику и перец. Варим, пока не разойдутся крупинки. Сливаем воду с банок и заливаем корнишоны кипящим маринадом. Добавляем чайную ложку эссенции в каждую банку. Завинчиваем баночки и ставим вверх дном. Закутываем консервацию в одеяло для постепенного остывания. Убираем в погреб после остывания. Откупорив баночку зимой, применяем для приготовления закусок, соусов и салатов. Приятного аппетита!

Маринованные корнишоны как в магазине на зиму

Маринованные корнишоны, как в магазине на зиму обладают потрясающим вкусом и восхитительным ароматом. Приготовление зимней консервации не доставит лишних хлопот. Закуска всегда получается аппетитной и расходуется со скоростью света. Испортить рецепт не удастся, даже если очень захотеть.

Время готовки – 5 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Огурцы – по вкусу.

Соль – 2 ст.л.

Сахар-песок – 4 ст.л.

Уксус 9% – 3 ст.л.

Листья смородины, вишни или малины – по вкусу.

Вода – 1 л.

Чеснок – по вкусу.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец черный горошком – 6-7 шт.

Гвоздика – 2-3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Основательно промываем корнишоны. Пересматриваем, если в плодах имеются изъяны, откладываем их в сторону. Наполняем таз холодной водой. Опускаем плоды. Вымачиваем не менее 5 часов. Лучше оставить на ночь. Плоды напитаются влагой и будут аппетитно хрустеть.

Шаг 2. Подготавливаем специи. Очищаем чеснок. Кипятим крышки. Для дезинфекции применяем пищевую соду. Моем и стерилизуем стеклянные емкости. Банки небольшой величины прокаливаем в микроволновке. В кастрюлю наливаем литр воды и ставим кипятиться. Промываем всю имеющуюся зелень.

Шаг 3. В стерильные банки кладем ароматные травы, лаврушку, перец и гвоздику. Листья берем по наличию. Можно обойтись и без них. А вот если имеются листья хрена и его корень, обязательно используем.

Шаг 4. Вымоченные корнишоны ополаскиваем и укладываем в баночки. Заливаем кипятком и накрываем крышками. Оставляем прогреться на 10 минут.

Шаг 5. Выливаем жидкость с банок. Кипятим и заливаем огурчики на 10 минут.

Шаг 6. Снова выливаем жидкость. Кладем соль и сахар в кастрюлю. Доведя до кипения, наливаем уксус. При использовании уксусной эссенции, необходимо уменьшить пропорции.

Шаг 7. Заливаем маринадом баночки и герметично закупориваем. При использовании винтовых закруток рекомендую всегда брать только новые крышки. В этом случае вероятность, что закатки не взорвутся, стопроцентная. Переворачиваем закрутки вверх дном. Укутав в теплое одело, даем остыть. После чего убираем в кладовую. Приятного аппетита!

Корнишоны на зиму с семенами горчицы

Корнишоны на зиму с семенами горчицы готовятся элементарно. Залог вкусного результата зависит от самих плодов и внимательного отношения к рецептуре. Последовательность описана настолько детально, что ошибиться не получится при всем желании.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Корнишоны – 1 кг.

Соль – 2 ст.л.

Сахар-песок – 5 ст.л.

Уксус 9% – 100 мл.

Листья смородины – 2 шт.

Листья дуба – 2 шт.

Лист хрена – 1 шт.

Листья вишни – 2 шт.

Чеснок – 4 зубчика.

Зерна горчицы – 1 ч.л.

Перец душистый горошком – 5 шт.

Перец черный горошком – 5 шт.

Гвоздика – 2 бутона.

Зонтик укропа – 1 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Сельдерей – по вкусу.

Вода – 1,2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем пряности и душистые травы. Зелень ополаскиваем и обсушиваем на полотенце. Очищаем чеснок. Осмотрев баночки на повреждения и трещины, ополаскиваем и стерилизуем их вместе с крышками. Промыв корнишоны, вымачиваем их в тазу с холодной водой. Для лучшего результата необходимо выдержать 5 часов.

Шаг 2. Заполняем вымоченными корнишонами простерилизованные баночки. На дно кладем лаврушку, горошки перца, чеснок, гвоздику и зерна горчицы. Ряды перекладываем листьями и травами. Если есть корень хрена, обязательно кладем небольшой кусочек. Если нет сельдерея, можно обойтись без него.

Шаг 3. Вливаем кипяток. Прикрыв, оставляем на 10 минут. Тем временем подготавливаем кипяток для второй заливки. По истечении времени сливаем первую воду в посуду для варки маринада. Сыплем сахар и соль, и не забываем про уксус. Ставим вариться. Заливаем второй раз кипятком огурчики. Настаиваем, пока готовится маринад. Когда он закипит, выливаем с банок жидкость.

Шаг 4. Кладем полотенце или тряпочку на стол. Сверху размещаем стеклянную емкость и заполняем маринадом по горлышко. Аккуратно наливаем, чтобы не треснул сосуд. Корнишоны лучше консервировать в небольших емкостях. Во-первых, их удобно хранить. Во-вторых, после вскрытия они не занимают много места в холодильнике. В-третьих, выглядят красиво и подойдут в качестве презента.

Шаг 5. Придерживая, закатываем машинкой. При использовании емкостей с резьбой, осматриваем нет ли сколов и используем новые винтовые закрутки. Это гарантирует герметичность, а также, что консервация не взорвется и хорошо сохранится. Крышки, которыми уже пользовались, не дают гарантии.

Шаг 6. Перевернув вверх дном, проверяем, не вытекает ли маринад. Укрываем одеялом, чтобы консервация медленно остывала.

Шаг 7. Охлажденные закатки перемещаем в шкафчик с зимними запасами или прохладное помещение наподобие погреба или подвала. Зимой каждая баночка в цене. Таких вкусных огурчиков вы стопроцентно никогда не пробовали. Заготовив корнишоны по этому рецепту хотя бы раз, он станет вашим фаворитом.

Шаг 8. Душистые огурчики хороши сами по себе, поэтому как применить консервацию, каждый определяет сам. Применяем консервированные корнишоны для приготовления сложных блюд, в качестве самостоятельной закуски или компонента различных угощений. Приятного аппетита!

Сладкие маринованные корнишоны с уксусом на зиму

Сладкие маринованные корнишоны с уксусом на зиму покорят своим вкусом всех без исключения. Хрустящая закуска хороша, как самостоятельное угощение, так и для приготовления соусов, салатов, бургеров, бутербродов. Корнишоны моментально исчезают, поэтому рекомендую консервировать их в больших количествах.

Время готовки – 3 ч. 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

На 1-литровую банку:

Огурцы – 0,5 кг.

Соль – 1 ст.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Уксус столовый 9% – 2 дес.л.

Вода – 500 мл.

Листья дуба – 2 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Укроп с зонтиками – 2 шт.

Перец черный горошком – 6 шт.

Листья хрена – 1 шт.

Перец стручковый чили – ¼ шт.

Гвоздика – 2 бутона.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Промыв корнишоны, вымачиваем и даем напитаться влагой. Понадобится минимум 3 часа. Не забываем менять воду каждый час. Огурчики впитают воду и будут хрустящими.

Шаг 3. Баночки и крышки промываем с содой. Лучше замочить в содовом растворе и оставить на некоторое время. После чего необходимо ополоснуть под проточной водой. Стерилизуем емкости. Метод стерилизации у каждого свой – водяная баня, микроволновка или духовой шкаф.

Шаг 4. Промыв веточки и листья, измельчаем их. Очистив чеснок, рубим дольки на части. Нарезку укладываем на дно простерилизованных баночек. Добавляем гвоздику и горошки перца.

Шаг 5. Вымоченные огурцы ополаскиваем. Просушив на полотенце, срезаем кончики.

Шаг 6. Заполняем баночки корнишонами. Небольшие плоды размещаются плотно без особых усилий.

Шаг 7. Кладем зелень и укладываем второй ряд. По усмотрению добавляем жгучий перец. Много не нужно. Достаточно четвертинки.

Шаг 8. Заливаем горячей водой. Прикрываем прокипяченными крышками и прогреваем 10 минут. Выливаем жидкость и вторично ее кипятим. Повторяем процедуру. Снова сливаем воду. Добавляем соль и сахар. Прокипятив до полного растворения, заливаем баночки и добавляем в каждую банку уксус.

Шаг 9. Завинчиваем крышками. Устанавливаем на крышки. Даем остыть под “шубой” из одеял. Перемещаем в погреб, охлажденные закатки. Когда захочется отведать аппетитной закуски или вот-вот придут гости, достаем и откупориваем консервацию. Приятного аппетита!

Корнишоны с кетчупом на зиму

Корнишоны с кетчупом на зиму готовятся с легкостью. Закуска выходит хрустящей и в меру острой. Зимняя консервация получается мега аппетитной и всегда пользуется повышенным спросом у ценителей оригинальных угощений. Элементарное приготовление освоит даже хозяйка без опыта.

Время готовки – 7 ч. 00 мин.

Время приготовления – 6 ч. 00 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

Огурцы – 1 кг.

Соль – 2 ст.л.

Сахар-песок – 8 ст.л.

Уксус яблочный – 200 мл.

Перец чили стручковый – 1 шт.

Кетчуп – 8 ст.л.

Лавровый лист – 3 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Укроп – 10 гр.

Перец душистый горошком – 1 ст.л.

Вода – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ознакомившись с пропорциями, подготавливаем ингредиенты. Предварительно промываем банки и крышки и стерилизуем удобным для вас способом. Если емкости небольшого размера, проще простерилизовать их в микроволновке. Для экономии времени в кастрюлю с кипятком забрасываем крышки, а сверху размещаем дуршлаг с перевернутыми баночками.

Шаг 2. Тщательно ополоснув огурцы, вымачиваем их не менее 5 часов в холодной воде. Я делаю с вечера, оставляя на ночь.

Шаг 3. Очищаем чесночные дольки и споласкиваем укропные веточки. Простерилизованные банки осматриваем на трещины и сколы. Баночки без изъянов наполняем специями – кладем лаврушку, горошины перца и ароматные компоненты.

Шаг 4. Корнишоны после вымачивания необходимо сполоснуть и обсушить. После того, как все подготовлено, раскладываем по банкам корнишоны. Благодаря своему размеру, они размещаются довольно плотно без дополнительных усилий.

Шаг 5. Наливаем горячую воду и накрываем прокипяченными крышками. Даем прогреться 10 минут.

Шаг 6. Спустя 10 минут в сотейник сливаем жидкость. Всыпаем сахар, соль, жгучий перец и наливаем кетчуп. Кетчуп можно брать томатный или острый, но с однородной консистенцией (без кусочков).

Шаг 7. Хорошо перемешав, ставим вариться. Доведя до закипания, наливаем яблочный уксус. Размешав, пробуем сбалансированный ли вкус получился, и выключаем газ.

Шаг 8. При помощи половника разливаем горячую заливку по банкам с корнишонами. Завинчиваем и проверяем на герметичность. Винтовые крышки обязательно используем только новые. Перевернув баночки вверх дном, закутываем и выдерживаем до полного остывания. Переносим в кладовку. Приятного аппетита!

Маринованные корнишоны с лимонной кислотой на зиму

Маринованные корнишоны с лимонной кислотой на зиму готовятся просто. Больше времени уходит на вымачивание плодов в холодной воде. Остальное – дело техники. Следуя инструкции, приготовить зимнюю консервацию сможет даже начинающий кулинар.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1

Ингредиенты:

На одну литровую банку:

Огурцы – по усмотрению.

Листья хрена – 1 шт.

Лавровый лист – 1-2 шт.

Чеснок – 3-4 зубчика.

Укроп – 2 зонтика.

Перец душистый горошком – 4 шт.

Перец черный горошком – 4 шт.

Маринад на 1 литр воды:

Соль – 40 гр.

Сахар-песок – 150 гр.

Кислота лимонная – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сполоснув корнишоны, вымачиваем их 3 часа. После чего обрезаем кончики. Банки и крышки стерилизуем привычным способом. На дно банок кладем промытый лист хрена и укропные зонтики, лаврушку, перец и очищенный чеснок. Плотно укладываем огурчики. Благодаря размеру корнишоны заполняют банки, не оставляя пустот.

Шаг 2. Подготовленным кипятком обдаем корнишоны и прогреваем 15 минут. Прикрываем чистыми крышками.

Шаг 3. Через 15 минут выливаем воду в кастрюльку. Должно получится 1 литр жидкости. При необходимости доливаем кипяток до литра. Кладем соль, сахар и лимонку. Размешав, ставим кипятиться. Крупинки должны полностью разойтись. Как только это произойдет, выключаем газ.

Шаг 4. Кипящим маринадом заливаем корнишоны. Для удобства берем половник. Закручиваем крышками. Закрутки должны быть новыми. Ранее использованные крышки могут пропускать воздух, что не гарантирует сохранность консервации. Проверив на герметичность, ставим баночки “вверх ногами”. Укрывать одеялом необязательно.

Шаг 5. Баночки с остывшей консервацией перемещаем в кладовку или шкаф с зимними запасами. Зимой откупориваем баночку и приступаем к дегустации хрустящей закуски или применяем для приготовления различных блюд. Приятного аппетита!