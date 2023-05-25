Маринованные лисички на зиму – это вкусное и аппетитное блюдо, которое придется по вкусу каждому, кто попробует хотя бы один маленький оранжевый грибок. Лисички – это грибы, которые проще всего поддаются сбору, так как произрастают семействами и не поражаются паразитами. Таким образом, нарвавшись на крупное «семейство» можно заготовить пикантную закуску на весь холодный период года, приложив к этому минимум усилий и потратив совсем немного своего свободного времени.

Маринованные лисички с уксусом на зиму

Маринованные лисички с уксусом на зиму – это пикантная и оригинальная закуска, которую можно предложить не только домочадцам, но и самым изощренным гостям, потому как ее вкусовые характеристики поражают, несмотря на простоту процесса приготовления.

Ингредиенты –+0.9 л.

Лисички свежие 1 кг

Вода 3 л.

Соль 2 ст.л.

Для маринада:

Вода 800 мл.

Соль 1 ст.л.

Сахар-песок 2 ст.л.

Перец чёрный горошек 6 шт.

Гвоздика 3 бутона

Уксус столовый 9% 1 ст.л.

Шаги 45 мин.

Маринованные лисички на зиму готовятся просто! Выкладываем на рабочий стол все необходимое. Грибы перебираем и за 2 часа до начала процесса замачиваем в холодной воде. Избавляемся от мусора и земли, крупные лисички разрезаем на несколько частей. В сотейник наливаем три литра воды и забрасываем основной компонент, доведя до кипения, снимаем шумовкой пену и провариваем 20-25 минут. Перекладываем в сито. В отдельной кастрюле готовим маринад: смешиваем воду с сахарным песком, гвоздикой, солью и перцем – кипятим. В кипящий рассол перекладываем лисички и варим 15 минут. Вливаем уксус и выключаем нагрев – раскладываем по стерилизованным банкам и заливаем жидкостью. Баночки закатываем крышками, ставим дном вверх и оборачиваем в плед на сутки. Остывшие заготовки опускаем в погреб, дегустировать можно всего через месяц! Приятного аппетита!

Маринованные лисички с луком на зиму

Маринованные лисички с луком на зиму – это невероятно вкусная заготовка, с приготовлением которой справится даже ребенок, потому как грибы не требуют долгой тепловой обработки, а также не бывают червивыми. Хранить такие баночки следует в прохладном помещении без попадания прямых солнечных лучей.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 1,5-1,8 л.

Ингредиенты:

Лисички – 2 кг.

Вода – 1 л.

Соль – 2,5 ст.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Перец черный горошком – 10 шт.

Гвоздика – 5 бутонов.

Лук – 5 шт.

Чеснок – 10 зуб.

Зонтики укропа – 5 шт.

Лист лавра – 1-2 шт.

Семена горчицы – 5 гр.

Эссенция уксусная 70% – ½ ч.л.

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перебираем и ополаскиваем грибы, параллельно над паром стерилизуем банки, а крышки замачиваем в кипятке.

Шаг 2. Лисички высыпаем в объемную кастрюлю, заливаем водой и солим (полторы столовых ложки будет достаточно), доводим до кипения и засекаем 20 минут.

Шаг 3. Промываем зонтики укропа и переходим к приготовлению маринада: в сотейник наливаем воду и забрасываем зелень.

Шаг 4. Также добавляем другие пряности и оставшуюся соль, варим 20 минут и вливаем уксус.

Шаг 5. В банки наливаем половник рассола и заполняем емкость отварными грибами, обязательно дополняем очищенными зубками чеснока и доверху вливаем маринад. Прикрываем банки крышками и стерилизуем на протяжении 20 минут, после под горлышко наливаем растительное масло и закатываем.

Шаг 6. Приятного аппетита!

Маринованные лисички с лимонной кислотой на зиму

Маринованные лисички с лимонной кислотой на зиму – это оригинальная заготовка, которую готовят совсем немногие кулинары, отдавая предпочтение более благородным грибам. Однако как показывает практика, зря, потому как это блюдо покорит вас своим вкусом и ароматом.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 900 мл.

Ингредиенты:

Лисички – 1 кг.

Вода – 300 мл.

Для маринада:

Вода – 700 мл.

Кислота лимонная – 5 гр.

Перец черный горошком – 5 шт.

Гвоздика – 3 шт.

Лист лавра – 2-3 шт.

Соль – 20 гр.

Сахар-песок – 40 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Руками удаляем землю и веточки с грибов, ополаскиваем и при необходимости разрезаем на сегменты поменьше.

Шаг 2. Выкладываем лисички в кастрюлю и заливаем водой, варим на умеренном пламени около 20 минут и выкладываем в дуршлаг, обдаем водой.

Шаг 3. В другом сотейнике готовим маринад, объединяя воду с приправами – отправляем на конфорку.

Шаг 4. В кипящий маринад забрасываем основной ингредиент, томим 8-10 минут и добавляем лимонку, ждем еще 2 минуты.

Шаг 5. Раскладываем закуску по заранее простерилизованным банкам и заливаем маринадом, закатываем под ключ и ставим на крышки, на сутки, накрыв полотенцем. Готовьте и получайте удовольствие!

Маринованные лисички с яблочным уксусом

Маринованные лисички с яблочным уксусом – это простая в приготовлении и невообразимо вкусная заготовка, приготовив которую однажды, вы будете возвращаться к этому рецепту еще очень много раз. Яблочный уксус насыщает грибы кисло-сладким вкусом и приятным ароматом.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

Лисички – 1 кг.

Уксус яблочный – 125 мл.

Сахар-песок – ½ ст.л.

Перец черный горошком – 4 шт.

Вода – 100 мл.

Соль – 1,5 ст.л.

Гвоздика – 2 бутона.

Лист лавра – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом стерилизуем стеклянные емкости вместе с крышками.

Шаг 2. Тщательно промываем грибы, крупные рекомендуется разрезать на небольшие кусочки.

Шаг 3. Высыпаем лисички в кастрюльку и заливаем водой, с момента закипания провариваем 10 минут и дополняем уксусом, солью, перцем, сахарным песком, лавром и гвоздикой. Перемешиваем ингредиенты и томим еще 15 минут.

Шаг 4. Расфасовываем закуску по стерильным баночкам и плотно закупориваем, переворачиваем верх дном и накрываем пледом – оставляем в таком виде на 24 часа.

Шаг 5. Ароматное кушанье переносим в место для хранения и дожидаемся дегустации. Приятного аппетита!

Маринованные лисички с чесноком

Маринованные лисички с чесноком невозможно испортить, даже если вы собираетесь заняться заготовкой грибов на холодный период года впервые. В отличие от других грибочков, лисички не требуют вымачивания и длительной варки, что значительно упрощает процесс приготовления и сокращает потраченное время.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Луковица – 1 шт.

Лисички – 1 кг.

Чеснок – 2-3 зуб.

Лист лавра – 1 шт.

Перец черный горошком – 5 шт.

Сахар-песок – 2 ч.л.

Соль – 3 ч.л.

Гвоздика – 3 бутона.

Уксус столовый 9% – 2 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Внимательно перебираем лисички, удаляя весь сор и фракции земли. Промываем.

Шаг 2. Для маринада кипятим воду и забрасываем горошины перца, соль, сахар, лаврушку, нарезку чеснока и лука, а также уксус – провариваем несколько минут и убираем с конфорки.

Шаг 3. В отдельной огнеупорной посуде варим грибы около 15 минут в воде с добавлением соли.

Шаг 4. По истечении времени, выкладываем лисички в сито и даем стечь.

Шаг 5. Распределяем грибы по заранее простерилизованным банкам и заливаем остывшим маринадом, закупориваем и переносим в погреб. Приятного аппетита!