Маринованные огурцы с луком на зиму

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Маринованные огурцы с луком на зиму – это простая и очень вкусная домашняя заготовка. Готовые овощи отличаются особой сочностью и ярким вкусом. Можно подавать к столу как самостоятельную холодную закуску или вместе с горячими блюдами. Для приготовления используйте проверенную кулинарную подборку из четырех рецептов с пошаговыми фотографиями.

Маринованные огурцы с луком в литровых банках на зиму

Маринованные огурцы с луком в литровых банках на зиму порадуют вас своим ярким вкусом, сочностью и аппетитным внешним видом. Приготовить такое угощение совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте домашнее меню овощной заготовкой.

Маринованные огурцы с луком на зиму

Ингредиенты –+1 л.

  • На литровую банку:
  • Огурец  сколько войдет
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Чеснок 3 зуб.
  • Перец чёрный горошек 4 шт.
  • Лавровый лист 1 шт.
  • Зонтики укропа 1 шт.
  • Уксусная эссенция 1 ч.л.
  • Для маринада на 1 л. воды
  • Соль 1.5 ст.л.
  • Сахар-песок 2 ст.л.

Шаги 70 мин.

  1. Маринованные огурцы с луком на зиму

    Для заготовки маринованных огурцов с луком на зиму первым делом промываем огурцы.

  2. Маринованные огурцы с луком на зиму

    Срезаем с овощей хвостики. Промываем зонтик укропа.

  3. Маринованные огурцы с луком на зиму

    Стерилизуем литровые банки. На дно кладем зубчики чеснока, зонтик укропа и специи. Наполняем банки огурцами и колечками репчатого лука.

  4. Маринованные огурцы с луком на зиму

    Заливаем содержимое кипятком на 20 минут, после воду сливаем.

  5. Маринованные огурцы с луком на зиму

    Второй раз заливаем овощи маринадом. Для него кипятим воду с солью и сахаром. Настаиваем 30 минут, после маринад сливаем в кастрюлю.

  6. Маринованные огурцы с луком на зиму

    Снова кипятим маринад и выливаем его в банки. Добавляем уксус. Закрываем крышкой и даем полностью остыть. Обязательно переворачиваем банки вверх дном и закрываем пледом.

  7. Маринованные огурцы с луком на зиму

    Маринованные огурцы с луком в литровых банках на зиму готовы. Можно уносить на хранение!

Маринованные огурцы с луком колечками на зиму

Маринованные огурцы с луком колечками на зиму выходят невероятно сочными, вкусными и аппетитными. Такая заготовка точно разнообразит ваш домашний стол и никого не оставит равнодушным. Для простого и быстрого приготовления используйте нашу проверенную кулинарную идею.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

  • Огурец – 2 кг.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Перец черный горошек – 6 шт.
  • Перец душистый горошек – 5 шт.
  • Лист лавровый – 4 шт.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Перец острый стручковый – 0,5 шт.

Для маринада на 1 литр воды:

  • Соль – 1 ст.л.
  • Сахар – 4 ст.л.
  • Уксус 6% – 150 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты для заготовки маринованных огурцов с луком колечками на зиму.

Маринованные огурцы с луком на зиму

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и нарезаем его колечками.

Маринованные огурцы с луком на зиму

Шаг 3. Стерилизуем банку. На дно укладываем очищенные зубчики чеснока, зелень, кусочки острого перца.

Маринованные огурцы с луком на зиму

Шаг 4. На дно банки выкладываем часть луковых колечек.

Маринованные огурцы с луком на зиму

Шаг 5. Промываем огурцы и также режем их колечками. Выкладываем их в банку, чередуя с луком.

Маринованные огурцы с луком на зиму

Шаг 6. Закрываем содержимое зеленью. Заливаем кипятком и оставляем на два часа.

Маринованные огурцы с луком на зиму

Шаг 7. Сливаем воду обратно в кастрюлю. Кипятим с сахаром, солью, уксусом, горошинами перца и лавровыми листками.

Маринованные огурцы с луком на зиму

Шаг 8. Заливаем заготовку маринадом. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укрываем пледом и даем полностью остыть.

Маринованные огурцы с луком на зиму

Шаг 9. Маринованные огурцы с луком колечками на зиму готовы. Убирайте заготовку на хранение.

Маринованные огурцы с луком на зиму

Маринованные огурцы с луком и морковью на зиму

Маринованные огурцы с луком и морковью на зиму – это аппетитное угощение для всей семьи, которое отлично подходит для длительного хранения. В любое время года вы сможете подать к столу сочную овощную заготовку. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

На 3-х литровую банку:

  • Огурец – 2 кг.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Соль – 3 ст.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Уксус 6% – 3 ст.л.
  • Лист вишни – 4 шт.
  • Лист черной смородины – 4 шт.
  • Корень хрена – 20 гр.
  • Зонт укропа – 1 шт.
  • Вода – 1,2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем заготовку маринованных огурцов с луком и морковью на зиму. Сперва подготовим все ингредиенты, промываем овощи и зелень.

Маринованные огурцы с луком на зиму

Шаг 2. Огурцы предварительно рекомендуем замочить в холодной воде на 5-6 часов. После овощи промываем, срезаем кончики.

Маринованные огурцы с луком на зиму

Шаг 3. Очищаем чеснок и режем его тонкими пластинками.

Маринованные огурцы с луком на зиму

Шаг 4. Хорошо промываем корень хрена, режем его кружками.

Маринованные огурцы с луком на зиму

Шаг 5. Так же кружочками разделываем морковь.

Маринованные огурцы с луком на зиму

Шаг 6. Очищаем репчатый лук от шелухи. Режем его тонкими кружками.

Маринованные огурцы с луком на зиму

Шаг 7. Приготовим рассол. Для этого кипятим воду с солью и сахаром.

Маринованные огурцы с луком на зиму

Шаг 8. Стерилизуем банки и на дно укладываем промытые листья, чеснок, хрен и морковь.

Маринованные огурцы с луком на зиму

Шаг 9. Выкладываем в банки огурцы и лук. Закрываем их зонтиком укропа и заливаем кипятком. После воду сливаем и повторяем процедуру еще раз.

Маринованные огурцы с луком на зиму

Шаг 10. Третий раз заливаем овощи рассолом.

Маринованные огурцы с луком на зиму

Шаг 11. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укрываем пледом и даем полностью остыть.

Маринованные огурцы с луком на зиму

Шаг 12. Маринованные огурцы с луком и морковью на зиму готовы!

Маринованные огурцы с луком на зиму

Маринованные огурцы с луком и горчицей на зиму

Маринованные огурцы с луком и горчицей на зиму выходят насыщенными по вкусу и невероятно сочными. Такое угощение послужит яркой закуской для вашего домашнего или праздничного стола. Порадуйте себя и близких с помощью нашего простого пошагового рецепта.

Время готовки – 2 часа 40 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

  • Огурец – 2 кг.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Горчица – 2 ч.л.
  • Лист черной смородины – 4 шт.
  • Лист вишни – 4 шт.
  • Перец горький – по вкусу.

Для маринада на 1,5 литра воды:

  • Сахар – 100 гр.
  • Соль – 75 гр.
  • Уксус 9% – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерим необходимое количество всех ингредиентов для заготовки маринованных огурцов с луком и горчицей на зиму.

Маринованные огурцы с луком на зиму

Шаг 2. Выбираем аккуратные огурцы небольшого размера.

Маринованные огурцы с луком на зиму

Шаг 3. Огурцы предварительно рекомендуем замочить в холодной воде на 3-6 часов. Это сделаем овощ более хрустящим.

Маринованные огурцы с луком на зиму

Шаг 4.  Срезаем с огурцов кончики.

Маринованные огурцы с луком на зиму

Шаг 5. Стерилизуем банки. На дно выкладываем листочки смородины и вишни, подготовленные огурцы. В огуречные промежутки размещаем колечки репчатого лука, измельченный чеснок и острый перец.

Маринованные огурцы с луком на зиму

Шаг 6. Заливаем содержимое кипятком, оставляем на два часа. После воду сливаем и вливаем новый кипяток. Настаиваем 20 минут.

Маринованные огурцы с луком на зиму

Шаг 7. Снова сливаем воду. Третий раз заливаем овощи маринадом. Для него кипятим воду с солью, сахаром. В конце вливаем уксус. Дополняем заготовки зернами горчицу. Закатываем крышкой, переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания.

Маринованные огурцы с луком на зиму

Шаг 8. Маринованные огурцы с луком и горчицей на зиму готовы. Уносите на хранение.

Маринованные огурцы с луком на зиму

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