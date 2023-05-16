Маринованные огурцы с луком на зиму – это простая и очень вкусная домашняя заготовка. Готовые овощи отличаются особой сочностью и ярким вкусом. Можно подавать к столу как самостоятельную холодную закуску или вместе с горячими блюдами. Для приготовления используйте проверенную кулинарную подборку из четырех рецептов с пошаговыми фотографиями.

Маринованные огурцы с луком в литровых банках на зиму

Маринованные огурцы с луком в литровых банках на зиму порадуют вас своим ярким вкусом, сочностью и аппетитным внешним видом. Приготовить такое угощение совсем не сложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте домашнее меню овощной заготовкой.

Ингредиенты –+1 л.

На литровую банку:

Огурец сколько войдет

Лук репчатый 1 шт.

Чеснок 3 зуб.

Перец чёрный горошек 4 шт.

Лавровый лист 1 шт.

Зонтики укропа 1 шт.

Уксусная эссенция 1 ч.л.

Для маринада на 1 л. воды

Соль 1.5 ст.л.

Сахар-песок 2 ст.л.

Шаги 70 мин.

Для заготовки маринованных огурцов с луком на зиму первым делом промываем огурцы. Срезаем с овощей хвостики. Промываем зонтик укропа. Стерилизуем литровые банки. На дно кладем зубчики чеснока, зонтик укропа и специи. Наполняем банки огурцами и колечками репчатого лука. Заливаем содержимое кипятком на 20 минут, после воду сливаем. Второй раз заливаем овощи маринадом. Для него кипятим воду с солью и сахаром. Настаиваем 30 минут, после маринад сливаем в кастрюлю. Снова кипятим маринад и выливаем его в банки. Добавляем уксус. Закрываем крышкой и даем полностью остыть. Обязательно переворачиваем банки вверх дном и закрываем пледом. Маринованные огурцы с луком в литровых банках на зиму готовы. Можно уносить на хранение!

Маринованные огурцы с луком колечками на зиму

Маринованные огурцы с луком колечками на зиму выходят невероятно сочными, вкусными и аппетитными. Такая заготовка точно разнообразит ваш домашний стол и никого не оставит равнодушным. Для простого и быстрого приготовления используйте нашу проверенную кулинарную идею.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Огурец – 2 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Перец черный горошек – 6 шт.

Перец душистый горошек – 5 шт.

Лист лавровый – 4 шт.

Укроп – 1 пучок.

Петрушка – 1 пучок.

Перец острый стручковый – 0,5 шт.

Для маринада на 1 литр воды:

Соль – 1 ст.л.

Сахар – 4 ст.л.

Уксус 6% – 150 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим ингредиенты для заготовки маринованных огурцов с луком колечками на зиму.

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и нарезаем его колечками.

Шаг 3. Стерилизуем банку. На дно укладываем очищенные зубчики чеснока, зелень, кусочки острого перца.

Шаг 4. На дно банки выкладываем часть луковых колечек.

Шаг 5. Промываем огурцы и также режем их колечками. Выкладываем их в банку, чередуя с луком.

Шаг 6. Закрываем содержимое зеленью. Заливаем кипятком и оставляем на два часа.

Шаг 7. Сливаем воду обратно в кастрюлю. Кипятим с сахаром, солью, уксусом, горошинами перца и лавровыми листками.

Шаг 8. Заливаем заготовку маринадом. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укрываем пледом и даем полностью остыть.

Шаг 9. Маринованные огурцы с луком колечками на зиму готовы. Убирайте заготовку на хранение.

Маринованные огурцы с луком и морковью на зиму

Маринованные огурцы с луком и морковью на зиму – это аппетитное угощение для всей семьи, которое отлично подходит для длительного хранения. В любое время года вы сможете подать к столу сочную овощную заготовку. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

На 3-х литровую банку:

Огурец – 2 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 1 головка.

Соль – 3 ст.л.

Сахар – 2 ст.л.

Уксус 6% – 3 ст.л.

Лист вишни – 4 шт.

Лист черной смородины – 4 шт.

Корень хрена – 20 гр.

Зонт укропа – 1 шт.

Вода – 1,2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начинаем заготовку маринованных огурцов с луком и морковью на зиму. Сперва подготовим все ингредиенты, промываем овощи и зелень.

Шаг 2. Огурцы предварительно рекомендуем замочить в холодной воде на 5-6 часов. После овощи промываем, срезаем кончики.

Шаг 3. Очищаем чеснок и режем его тонкими пластинками.

Шаг 4. Хорошо промываем корень хрена, режем его кружками.

Шаг 5. Так же кружочками разделываем морковь.

Шаг 6. Очищаем репчатый лук от шелухи. Режем его тонкими кружками.

Шаг 7. Приготовим рассол. Для этого кипятим воду с солью и сахаром.

Шаг 8. Стерилизуем банки и на дно укладываем промытые листья, чеснок, хрен и морковь.

Шаг 9. Выкладываем в банки огурцы и лук. Закрываем их зонтиком укропа и заливаем кипятком. После воду сливаем и повторяем процедуру еще раз.

Шаг 10. Третий раз заливаем овощи рассолом.

Шаг 11. Закатываем, переворачиваем вверх дном, укрываем пледом и даем полностью остыть.

Шаг 12. Маринованные огурцы с луком и морковью на зиму готовы!

Маринованные огурцы с луком и горчицей на зиму

Маринованные огурцы с луком и горчицей на зиму выходят насыщенными по вкусу и невероятно сочными. Такое угощение послужит яркой закуской для вашего домашнего или праздничного стола. Порадуйте себя и близких с помощью нашего простого пошагового рецепта.

Время готовки – 2 часа 40 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 3 л.

Ингредиенты:

Огурец – 2 кг.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 4 зубчика.

Горчица – 2 ч.л.

Лист черной смородины – 4 шт.

Лист вишни – 4 шт.

Перец горький – по вкусу.

Для маринада на 1,5 литра воды:

Сахар – 100 гр.

Соль – 75 гр.

Уксус 9% – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмерим необходимое количество всех ингредиентов для заготовки маринованных огурцов с луком и горчицей на зиму.

Шаг 2. Выбираем аккуратные огурцы небольшого размера.

Шаг 3. Огурцы предварительно рекомендуем замочить в холодной воде на 3-6 часов. Это сделаем овощ более хрустящим.

Шаг 4. Срезаем с огурцов кончики.

Шаг 5. Стерилизуем банки. На дно выкладываем листочки смородины и вишни, подготовленные огурцы. В огуречные промежутки размещаем колечки репчатого лука, измельченный чеснок и острый перец.

Шаг 6. Заливаем содержимое кипятком, оставляем на два часа. После воду сливаем и вливаем новый кипяток. Настаиваем 20 минут.

Шаг 7. Снова сливаем воду. Третий раз заливаем овощи маринадом. Для него кипятим воду с солью, сахаром. В конце вливаем уксус. Дополняем заготовки зернами горчицу. Закатываем крышкой, переворачиваем вверх дном, укутываем и оставляем до полного остывания.

Шаг 8. Маринованные огурцы с луком и горчицей на зиму готовы. Уносите на хранение.